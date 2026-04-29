Quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per qualificarsi in Champions League: il calendario fino al termine del campionato

Il Napoli non riuscirà a ripetersi in Serie A e dovrà cedere il trono all'Inter; la squadra di Antonio Conte, vincitrice dello scudetto nella passata stagione, dovrà accontentarsi al massimo del secondo posto.
Per i Campioni d'Italia è stato un anno complicato, con tanti infortuni che hanno condizionato il rendimento della squadra. Comunque, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions, gli azzurri sono riusciti ad avere la giusta continuità per non mettere a rischio la qualificazione in Champions.
Il Milan invece, senza coppe, aveva l'obiettivo fin dall'inizio di tornare a giocare la massima competizione europea e tutto lascia pensare che la squadra di Massimiliano Allegri riuscirà a centrare il traguardo.
Champions che la Juventus si era conquistata nella passata stagione negli ultimi 90 minuti; la storia si ripeterà? I bianconeri sperano di poter chiudere il discorso prima.
Ma quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per essere sicuri della qualificazione in Champions?