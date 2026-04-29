Quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per qualificarsi in Champions League: il calendario fino al termine del campionato

Il Napoli ha un vantaggio notevole sul quinto posto visto che la squadra di Conte è a quota 69, ovvero a più 8 da Como e Roma. Questo vuol dire che per essere certa di entrare tra le prime quattro posizioni, al Napoli basteranno cinque punti nelle prossime quattro gare. Como e Roma infatti possono arrivare al massimo a 73 punti. In caso di arrivo a pari punti con la Roma, il Napoli sarebbe davanti e quindi basterebbero anche soli 4 punti. Ancora invece da definire chi finirebbe prima tra Napoli e Como in caso di parità visto che manca ancora la gara di ritorno, che si disputerà nella prossima giornata.