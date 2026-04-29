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Allegri Conte SpallettiGetty Images
Andrea Ajello

Quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per qualificarsi in Champions League: il calendario fino al termine del campionato

Serie A
Napoli
Milan
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Se il campionato finisse adesso, Napoli, Milan e Juventus sarebbero qualificate in Champions: inseguono Roma e Como. La situazione a poche giornate dal termine.

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Il Napoli non riuscirà a ripetersi in Serie A e dovrà cedere il trono all'Inter; la squadra di Antonio Conte, vincitrice dello scudetto nella passata stagione, dovrà accontentarsi al massimo del secondo posto.


Per i Campioni d'Italia è stato un anno complicato, con tanti infortuni che hanno condizionato il rendimento della squadra. Comunque, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions, gli azzurri sono riusciti ad avere la giusta continuità per non mettere a rischio la qualificazione in Champions.

Il Milan invece, senza coppe, aveva l'obiettivo fin dall'inizio di tornare a giocare la massima competizione europea e tutto lascia pensare che la squadra di Massimiliano Allegri riuscirà a centrare il traguardo.


Champions che la Juventus si era conquistata nella passata stagione negli ultimi 90 minuti; la storia si ripeterà? I bianconeri sperano di poter chiudere il discorso prima.


Ma quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per essere sicuri della qualificazione in Champions?

  • IL CALENDARIO DI NAPOLI, MILAN E JUVENTUS

    NAPOLI: Como (T), Bologna (C), Pisa (T), Udinese (C)


    MILAN: Sassuolo (T), Atalanta (C), Genoa (T), Cagliari (C)


    JUVENTUS: Verona (C), Lecce (T), Fiorentina (C), Torino (T)

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  • QUANTI PUNTI MANCANO AL NAPOLI PER QUALIFICARSI IN CHAMPIONS

    Il Napoli ha un vantaggio notevole sul quinto posto visto che la squadra di Conte è a quota 69, ovvero a più 8 da Como e Roma. Questo vuol dire che per essere certa di entrare tra le prime quattro posizioni, al Napoli basteranno cinque punti nelle prossime quattro gare. Como e Roma infatti possono arrivare al massimo a 73 punti. In caso di arrivo a pari punti con la Roma, il Napoli sarebbe davanti e quindi basterebbero anche soli 4 punti. Ancora invece da definire chi finirebbe prima tra Napoli e Como in caso di parità visto che manca ancora la gara di ritorno, che si disputerà nella prossima giornata.

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  • QUANTI PUNTI MANCANO AL MILAN PER QUALIFICARSI IN CHAMPIONS

    Con il pareggio contro la Juventus, il Milan ha fatto un altro passettino verso il raggiungimento dell'obiettivo. I rossoneri sono terzi in classifica, a -2 dal Napoli ma sempre a più tre dai bianconeri.


    Il vantaggio sul quinto posto è di 6 punti; i rossoneri perciò per essere sicuri della qualificazione in Champions dovranno fare ancora 6 punti. In caso di arrivo a pari punti infatti con Como e Roma, il Milan è in entrambi i casi avanti.

  • QUANTI PUNTI MANCANO ALLA JUVENTUS PER QUALIFICARSI IN CHAMPIONS

    Rispetto a Milan e Napoli la Juventus è ancora pienamente dentro la lotta Champions; il margine di vantaggio è inferiore infatti, di soli tre punti. La squadra di Spalletti ha comunque il destino nelle proprie mani.


    Se i bianconeri conquisteranno 10 punti sui 12 disponibili, allora la qualificazione in Champions sarebbe assicurata. In caso di arrivo a pari punti, la Juventus è avanti con la Roma (e quindi basterebbero anche 9 punti) ma indietro rispetto al Como.

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