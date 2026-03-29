Quanti Mondiali ha giocato la Bosnia? Una sola partecipazione, nell'ultima edizione in cui era qualificata anche l'Italia

Bosnia o Italia, Italia o Bosnia: un enigma che troverà risposta soltanto nella serata di martedì. Per entrambe, comunque, il risultato avrebbe un sapore storico.

Una finale playoff che tiene con il fiato sospeso due interi popoli: 90 minuti - o forse più - che decreteranno chi staccherà il pass per la prossima Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.

E se la selezione guidata dal ct Sergej Barbarez si gioca questa opportunità, gran parte del merito è anche di Edin Dzeko, già protagonista nell’ultima - e fin qui unica - partecipazione ai Mondiali dei bosniaci.