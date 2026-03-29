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Cassano Balotelli DzekoGetty Images
Michael Baldoin

Quanti Mondiali ha giocato la Bosnia? Una sola partecipazione, nell'ultima edizione in cui era qualificata anche l'Italia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Edin Dzeko e compagni inseguono una qualificazione storica ai Mondiali: l’ultima partecipazione risale a 12 anni fa, proprio nell’edizione che coincise con l’ultima Coppa del Mondo disputata dalla Italia.

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Bosnia o Italia, Italia o Bosnia: un enigma che troverà risposta soltanto nella serata di martedì. Per entrambe, comunque, il risultato avrebbe un sapore storico.

Una finale playoff che tiene con il fiato sospeso due interi popoli: 90 minuti - o forse più - che decreteranno chi staccherà il pass per la prossima Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.

E se la selezione guidata dal ct Sergej Barbarez si gioca questa opportunità, gran parte del merito è anche di Edin Dzeko, già protagonista nell’ultima - e fin qui unica - partecipazione ai Mondiali dei bosniaci.

  • QUANTI E QUALI MONDIALI HA DISPUTATO LA BOSNIA?

    Una sola partecipazione: questo è lo storico della Bosnia ai Mondiali.

    L’unica presenza risale all’estate del 2014, quando la competizione si disputò in Brasile.

    Un traguardo atteso a lungo e che oggi torna alla portata: tutto si deciderà nello scontro diretto con l’Italia guidata da Gattuso.

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  • Bosnia Mondiali 2014Getty Images

    CHI GIOCAVA NELLA BOSNIA NEL 2014 E COM'È ANDATA?

    Non fu una partecipazione fortunata quella del 2014: la Bosnia concluse al terzo posto il girone, rimanendo così esclusa dalla fase a eliminazione diretta del Mondiale.

    Si cominciò con l’esordio contro l’Argentina, perso 2-1, seguito dallo 0-1 contro la Nigeria. Solo all’ultima giornata arrivò il successo per 3-1 contro l’Iran, risultato ormai ininfluente ai fini della qualificazione.

    I punti di continuità tra la Bosnia di allora e quella di oggi? Due protagonisti storici: Sead Kolasinac ed Edin Dzeko, entrambi in campo in quel torneo e presenti anche nella semifinale playoff contro il Galles di qualche giorno fa.

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  • UN DESTINO COMUNE: UN'ATTESA CHE DURA DA 12 ANNI

    Cosa accomuna, allora, Bosnia e Italia? Oltre alla finale che per entrambe vale un posto al prossimo torneo in Canada, Messico e Stati Uniti, è soprattutto la lunga attesa.

    Dodici anni senza Mondiali per entrambe: l’avventura in Brasile nel 2014 si concluse per entrambe con una vittoria e due sconfitte, che valsero il terzo posto nel rispettivo girone.

    In un caso o nell’altro, dunque, una delle due tornerà a disputare una fase finale della Coppa del Mondo dopo 12 anni di assenza.

  • QUANTE FINALI DEI PLAYOFF HA DISPUTATO LA BOSNIA?

    Nella sua unica partecipazione al Mondiale, nel 2014, la Bosnia conquistò l’accesso grazie al primo posto nel girone di qualificazione, totalizzando 25 punti - gli stessi della Grecia - ma avendo una differenza reti migliore.

    Per trovare una finale playoff valida per accedere a un Mondiale bisogna risalire addirittura alle qualificazioni per il Sudafrica 2010.

    In quell’occasione, la Bosnia disputò una finale ad andata e ritorno contro il Portogallo, uscendone sconfitta: 0-1 all’andata in trasferta con rete di Bruno Alves, e 0-1 al ritorno in casa con goal di Raul Meireles.

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