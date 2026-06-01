Quante squadre partecipano ai Mondiali 2026? La lista delle Nazionali di ogni continente

Le squadre che partecipano al Mondiale 2026 sono in totale 48. Il numero di rappresentative presenti è stato incrementato di 16 unità, considerando che per decenni la Coppa del Mondo ha visto gareggiare 32 Nazionali.

Dal 1998 al 2022 il Mondiale è stato giocato con 32 squadre, mentre il 1982 era stata l'edizione che aveva aperto la porta a 24 Nazionali, ovvero 8 in più rispetto al passato.

Tra gli anni '30 e il 1978 il numero di squadre presenti è stato di 13, 15 e soprattutto 16.