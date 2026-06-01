Quante squadre partecipano ai Mondiali 2026? La lista delle Nazionali di ogni continente

Tra mille polemiche globali, tra giugno e luglio si giocano i Mondiali 2026. L'edizione più grande di sempre, di scena in Canada, Messico e Stati Uniti, apre per la prima volta dopo decenni a un numero superiore di squadre rispetto alle 'solite' 32 a cui milioni di tifosi erano ormai abituati.
Tra queste, come noto, non è presente l'Italia, mentre partecipano alla Coppa del Mondo rappresentative poco conosciute come quella di Haiti o Curacao, quest'ultima nel massimo torneo sportivo per la prima volta nella propria storia.
Come di consueto l'Europa è il continente con più squadre presenti, con un leggero allargamento del numero totale rispetto alle ultime edizioni. Visto il maggior numero di Nazionali hanno avuto un incremento delle rappresentative anche Africa, Asia, Centro-Nord America, Oceania e Sudamerica.