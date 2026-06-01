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Curacao World Cup qualify 2026Getty
Francesco Schirru

Quante squadre partecipano ai Mondiali 2026? La lista delle Nazionali di ogni continente

Coppa del Mondo
Giappone
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bosnia ed Erzegovina
Brasile
Canada
Capo Verde
Colombia
Croazia
Curaçao
Cechia
RD Congo
Ecuador
Egitto
Inghilterra
Francia
Germania
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Costa d'Avorio
Giordania
Messico
Marocco
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Panama
Paraguay
Portogallo
Qatar
Arabia Saudita
Scozia
Senegal
Sudafrica
Corea del Sud
Spagna
Svezia
Svizzera
Tunisia
Turchia
Uruguay
USA
Uzbekistan

Dopo decenni di format senza novità, dal torneo di Canada, Messico e Stati Uniti la FIFA ha deciso di allargare il numero di squadre partecipanti al Mondiale.

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Tra mille polemiche globali, tra giugno e luglio si giocano i Mondiali 2026. L'edizione più grande di sempre, di scena in Canada, Messico e Stati Uniti, apre per la prima volta dopo decenni a un numero superiore di squadre rispetto alle 'solite' 32 a cui milioni di tifosi erano ormai abituati.

Tra queste, come noto, non è presente l'Italia, mentre partecipano alla Coppa del Mondo rappresentative poco conosciute come quella di Haiti o Curacao, quest'ultima nel massimo torneo sportivo per la prima volta nella propria storia.

Come di consueto l'Europa è il continente con più squadre presenti, con un leggero allargamento del numero totale rispetto alle ultime edizioni. Visto il maggior numero di Nazionali hanno avuto un incremento delle rappresentative anche Africa, Asia, Centro-Nord America, Oceania e Sudamerica.

  • 16 SQUADRE IN PIÙ

    Le squadre che partecipano al Mondiale 2026 sono in totale 48. Il numero di rappresentative presenti è stato incrementato di 16 unità, considerando che per decenni la Coppa del Mondo ha visto gareggiare 32 Nazionali.

    Dal 1998 al 2022 il Mondiale è stato giocato con 32 squadre, mentre il 1982 era stata l'edizione che aveva aperto la porta a 24 Nazionali, ovvero 8 in più rispetto al passato.

    Tra gli anni '30 e il 1978 il numero di squadre presenti è stato di 13, 15 e soprattutto 16.

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  • LE SQUADRE EUROPEE AI MONDIALI

    L'Europa può contare su 16 squadre al Mondiale 2026, 3 in più rispetto al passato.

    Partecipa al Mondiale il 29,1% delle Nazionali europee. In questo torneo estivo, senza l'Italia nuovamente fuori, i team qualificati sono:

    Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

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  • LE SQUADRE AFRICANE AL MONDIALE

    Dopo l'Europa, il continente con più squadre al Mondiale 2026 è quello africano.

    Sono presenti 10 Nazionali rispetto alle 5 del passato: il 16,7% dell'Africa partecipa alla Coppa del Mondo, in particolare con: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Tunisia.

    Tra queste il Congo ha raggiunto il Mondiale tramite i playoff intercontinentale, con solamente nove squadre africane certe di partecipare prima degli spareggi.

  • LE SQUADRE ASIATICHE AL MONDIALE

    Al terzo posto c'è il continente asiatico, che conta 9 rappresentative al Mondiale, una delle quali, l'Iraq, qualificata tramite gli spareggi che hanno dato all'AFC la possibilità di avere un team in più.

    Il continente asiatico è presente con il 19,6% delle sue squadre, ovvero Iraq, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan e infine Australia, che geograficamente fa parte del continente dell'Oceania ma che da tempo è presente nella confederazione asiatica.

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  • LE SQUADRE SUDAMERICANE AL MONDIALE

    Da tempo si discute di come le qualificazioni sudamericane regalino molte più chances ai propri membri, considerando come il 60% del continente prenda parte al Mondiale.

    Partecipano alla Coppa del Mondo Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, mentre la Bolivia è stata eliminata negli spareggi eliminando la possibilità di vedere presenti sette e non sei squadre.

  • LE SQUADRE DEL CENTRO-AMERICA AL MONDIALE

    La Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi porta sei squadre al Mondiale, ovvero il 17,1 del totale. Rispetto al 2022 il numero è stato raddoppiato, ma tre sono i paesi ospitanti.

    Le squadre CONCACAF presenti sono nello specifico Canada, Messico, USA, Curaçao, Haiti, Panama, mentre la Giamaica non ha superato i playoff finali.

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  • LE SQUADRE DELL'OCEANIA AL MONDIALE

    Per la prima volta nella storia l'Oceania ha una squadra assicurata al Mondiale.

    La Nuova Zelanda ha avuto la meglio nelle qualificazioni , mentre l'Australia come già riportato è sì presente, ma facente parte della confederazione asiatica.