Quante squadre inglesi giocheranno in Europa nella prossima stagione? Possibili 6 club in Champions, si può arrivare a 9

La Premier League è ormai un campionato dominante, dal punto di vista tecnico, fisico ed economico. Il gap con le altre leghe è evidente e anche il rendimento nelle coppe europee è un termometro importante di quanto bene stiano facendo in Inghilterra.

CI saranno tre inglesi nelle tre finali di Champions, Europa e Conference e questo potrebbe portare a un numero enorme di club di Premier coinvolti nelle competizioni continentali 2026/27. L’ipotesi, neanche troppo irrealistica, potrebbe contemplare la partecipazione di poco meno della metà del campionato inglese ai tornei organizzati dalla UEFA.