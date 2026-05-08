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Premier League ball general 2025-26Getty
Matteo Occhiuto

Quante squadre inglesi giocheranno in Europa nella prossima stagione? Possibili 6 club in Champions, si può arrivare a 9

Premier League

La Premier League potrebbe portare ben 9 club nelle coppe europee 2026/27: già certi sette posti, due in più se…

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La Premier League è ormai un campionato dominante, dal punto di vista tecnico, fisico ed economico. Il gap con le altre leghe è evidente e anche il rendimento nelle coppe europee è un termometro importante di quanto bene stiano facendo in Inghilterra. 

CI saranno tre inglesi nelle tre finali di Champions, Europa e Conference e questo potrebbe portare a un numero enorme di club di Premier coinvolti nelle competizioni continentali 2026/27. L’ipotesi, neanche troppo irrealistica, potrebbe contemplare la partecipazione di poco meno della metà del campionato inglese ai tornei organizzati dalla UEFA.

  • SEI INGLESI IN CHAMPIONS LEAGUE SE...

    Partiamo dalla Champions: cinque posti sono già certi per la Premier, di cui quattro come norma più quello ottenuto già da settimane per il ranking stagionale UEFA. Oggi sarebbero qualificate Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Aston Villa. La partecipazione della squadra di Birmingham alla finale di Europa League, però, permette alla Premier di sognare: in caso i Villans alzassero il trofeo, anche la sesta formazione di Premier (oggi il Bournemouth) staccherà il pass per l’UCL.

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  • GLI SCENARI: POSSIBILI 9 CLUB DI PREMIER IN EUROPA

    Se l’Aston Villa vincesse l’Europa League, la sesta di Premier andrebbe in Champions mentre la settima farebbe la Conference.

    Il posto in Europa League verrebbe invece determinato dalla FA Cup, in cui la finale è Chelsea, al momento fuori dalla zona coppe, e City.

    Se i blues perdessero, a quel punto lo scenario sarebbe il seguente: prime sei di Premier in Champions, settima in Europa League e ottava in Conference. A loro potrebbe aggiungersi il Crystal Palace, che giocherà la finale di UECL, per un massimo di nove società inglesi nelle coppe. 

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  • DOMINIO TOTALE

    Quello che emerge, dunque, è un vero e proprio dominio totale della lega inglese, che sta battendo ogni record possibile dal punto di vista del rendimento continentale. Risultati in crescendo, stadi sempre pieni e bilanci che vedono le formazioni di Premier risucchiare la concorrenza, fatta eccezione per le big di Spagna, il Bayern e il PSG.

  • LE ESCLUSIONI ECCELLENTI

    Nonostante, comunque, un ampio raggio di club in lizza per le coppe 2026/27, potrebbero esserci comunque delle esclusioni eccellenti. Partiamo dal Chelsea, che oggi arranca ed è in piena crisi: se non vince la FA Cup rischia seriamente di non giocare in Europa nel prossimo anno. C’è poi il Newcastle, reduce dall’annata in Champions League ma oggi impossibilitato a tornarci, perlomeno quest’anno. E poi il Tottenham, che rischia addirittura di finire in Championship.

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