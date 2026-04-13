Quante giornate di squalifica per Berardi: cosa rischia e quante partite può saltare dopo l'espulsione in Genoa-Sassuolo

Domenico Berardi ha vissuto una domenica da dimenticare. E non soltanto per il risultato finale di Genoa-Sassuolo, gara che alla fine ha visto i neroverdi uscire dal terreno di gioco sconfitti per 2-1.

L'esterno e capitano neroverde ha giocato solo il primo tempo al Ferraris. Nel secondo non è rientrato in campo a causa di quel che è successo all'intervallo: un clamoroso parapiglia con il genoano Ellertsson, che ha portato all'espulsione di entrambi i calciatori.

Quante giornate di squalifica prenderà ora Berardi? Cosa rischia il mancino e quali e quante partite di campionato può saltare dopo quanto accaduto a Genova.