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Berardi SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Quante giornate di squalifica per Berardi: cosa rischia e quante partite può saltare dopo l'espulsione in Genoa-Sassuolo

Serie A
Sassuolo
D. Berardi

Il capitano neroverde è stato cacciato all'intervallo della gara del Ferraris dopo un parapiglia nel tunnel con Ellertsson, a sua volta espulso. E intanto scrive su Instagram: "Cercavo solo di divincolarmi".

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Domenico Berardi ha vissuto una domenica da dimenticare. E non soltanto per il risultato finale di Genoa-Sassuolo, gara che alla fine ha visto i neroverdi uscire dal terreno di gioco sconfitti per 2-1.

L'esterno e capitano neroverde ha giocato solo il primo tempo al Ferraris. Nel secondo non è rientrato in campo a causa di quel che è successo all'intervallo: un clamoroso parapiglia con il genoano Ellertsson, che ha portato all'espulsione di entrambi i calciatori.

Quante giornate di squalifica prenderà ora Berardi? Cosa rischia il mancino e quali e quante partite di campionato può saltare dopo quanto accaduto a Genova.

  • DUE GIORNATE A BERARDI?

    Berardi rischia di vedersi comminare una sanzione di due giornate dopo l'episodio con Ellertsson. Dunque una in più rispetto a quella singola, canonica, riservata solitamente a chi viene espulso sul campo o a chi accumula troppi cartellini gialli durante il corso della stagione.

    La decisione finale spetterà naturalmente al Giudice Sportivo, che dopo aver ricevuto il referto dell'arbitro Rapuano determinerà il destino di Berardi: toccherà a lui valutare se quanto accaduto nel tunnel del Ferraris entri nell'orbita della condotta violenta e meriti più di un turno di stop.



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  • LA SPERANZA DEL SASSUOLO

    Il fatto che Berardi verrà squalificato, naturalmente, è certo dopo il cartellino rosso diretto di Genova. Come detto, rimane solo da capire per quante giornate. Il Sassuolo spera nel classico turno di stop e potrebbe ricorrere in caso di sanzione più dura.

    "Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, dalle immagini non si vede un granché - ha detto Fabio Grosso al termine dell'incontro, difendendo il proprio giocatore - È un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11, Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L'arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso". 

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  • QUANTE PARTITE SALTA BERARDI

    Berardi sarà sicuramente assente nella prossima partita di campionato, che vedrà il Sassuolo scendere in campo venerdì nel primo anticipo della trentatreesima giornata: ospite dei neroverdi al Mapei Stadium sarà il Como. Nel caso i turni di squalifica siano due, il mancino non sarà presente neppure nella partita successiva, domenica 26 in casa della Fiorentina, e rientrerà in campo il weekend successivo contro il Milan: scenario che, come detto, il club emiliano vuole evitare.

  • "CERCAVO DI ANDARE NELLO SPOGLIATOIO"

    Lo stesso Berardi, intanto, ha postato sul proprio account Instagram una storia relativa a quanto successo nell'intervallo di Genoa-Sassuolo. "Non ho fatto nulla", è il senso del post.


    Storia BerardiInstagram


    "Ci tenevo a precisare che le immagini parlano chiaro, non c'è stato nessun atto di violenza! - ha scritto Berardi - Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio".

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