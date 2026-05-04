Quante big a rischio retrocessione: Wolfsburg, Tottenham, West Ham, Siviglia, chi può finire in seconda divisione nelle principali leghe europee

E veniamo alla Bundesliga, in cui è il Wolfsburg a rischiare quello che sarebbe un clamoroso salto all’indietro in Zweite. I lupi non giocano in seconda divisione dal 1996-1997: in mezzo sono arrivati un titolo di Bundes, una DFB-Pokal e una Supercoppa tedesca, con anche tre partecipazioni alla Champions League. A trent’anni dall’ultima volta in B, però, oggi il Wolfsburg è sedicesimo in classifica e disputerebbe i playout con la terza della seconda divisione (in questo momento l’Hannover). Ma occhio: il Brema, quindicesimo e ipoteticamente salvo, è pressoché irraggiungibile (-6 a due giornate dal termine, unica speranza è legata alla differenza reti); e il Saint Pauli, che ha gli stessi punti del Wolfsburg, così come l’Heidenheim, a -3, spingono per mandare direttamente i lupi in Zweite. Cosa che, negli ultimi anni, hanno vissuto altre nobili squadre tedesche del calibro di Schalke e Amburgo.

Classifica Bundesliga (32 giornate su 34): Brema 32, Wolfsburg 26 , St. Pauli 26, Heidenheim 23

A parità di punti, decide la differenza reti: Brema (-20), Wolsburg (-25), St. Pauli (-28), Heidenheim (-31). In corsivo chi retrocederebbe, sottolineato chi giocherebbe i playout.