Maggio nel calcio è periodo di verdetti. E se in molti, giustamente, si focalizzano sui vari incoronamenti, dall’Inter al Bayern, passando per il Porto, un aspetto altrettanto interessante riguarda le varie retrocessioni nelle principali leghe europee. Passando un attimo in rassegna la situazione dei top 5 campionati continentali, ecco che emerge una situazione alquanto inedita, in cui diverse big rischiano grosso. Parliamo di squadre che, nel recentissimo passato, hanno giocato in Champions e vinto anche Europa e Conference League. Ma che oggi si trovano a difendere con le unghie il proprio posto nel campionato di competenza.
Quante big a rischio retrocessione: Wolfsburg, Tottenham, West Ham, Siviglia, chi può finire in seconda divisione nelle principali leghe europee
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IN PREMIER TREMANO IN TRE
In Inghilterra c’è il caso più eclatante. A tre giornate dalla fine, fra quintultima e terzultima posizione ci sono West Ham, Tottenham e Nottingham Forest. I primi hanno vinto tre anni fa la Conference, gli Spurs 365 giorni fa alzavano al cielo l’Europa League, in cui sono semifinalisti dell’edizione in corso invece i biancorossi. Uno scenario incredibile, che al momento vedrebbe soccombere il West Ham, fra i club inglesi con la storia più iconica. Il Tottenham sta ringraziando De Zerbi per le due vittorie consecutive, ma è ancora tutto apertissimo.
Classifica Premier League (35 giornate su 38): Nottingham 39*, Tottenham 37, West Ham 36.
A parità di punti, decide la differenza reti: Nottingham (-4), Tottenham (-9), West Ham (-19)
*una gara in meno
In corsivo chi retrocederebbe
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SIVIGLIA, I GIOVEDì D’ORO SONO UN RICORDO
LaLiga è il campionato in cui, senza dubbio, i conti per la salvezza sono intricatissimi. Dal Valencia dodicesimo al Levante diciannovesimo sono ben otto le squadre in una forbice di sei punti. Tutto può ancora accadere, ma chi, oggi, rischia grossissimo è il Siviglia. Gli andalusi sono terzultimi, pur con una partita in meno, con un distacco di due lunghezze dal Deportivo Alaves. I trionfi in Europa League, ben 5 a partire dal 2013 e gli ultimi due contro Inter nel 2020 e Roma nel 2023, sono ormai un ricordo e il rischio di finire in Segunda Division è altissimo. L'ultima retrocessione del Siviglia in Segunda División risale alla stagione 1971-72. Da allora, il club andaluso non è più retrocesso, militando ininterrottamente nella massima serie spagnola a partire dal suo ritorno, avvenuto tre anni dopo quella retrocessione
Classifica LaLiga (34 giornate su 38): Valencia 39, Espanyol 39, Elche 38, Maiorca 38, Girona 38, Alaves 36, Siviglia* 34, Levante 33.
A parità di punti, decido gli scontri diretti
*una gara in meno
In corsivo chi retrocederebbe
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WOLSBURG ENNESIMA VITTIMA DELLA BUNDES?
E veniamo alla Bundesliga, in cui è il Wolfsburg a rischiare quello che sarebbe un clamoroso salto all’indietro in Zweite. I lupi non giocano in seconda divisione dal 1996-1997: in mezzo sono arrivati un titolo di Bundes, una DFB-Pokal e una Supercoppa tedesca, con anche tre partecipazioni alla Champions League. A trent’anni dall’ultima volta in B, però, oggi il Wolfsburg è sedicesimo in classifica e disputerebbe i playout con la terza della seconda divisione (in questo momento l’Hannover). Ma occhio: il Brema, quindicesimo e ipoteticamente salvo, è pressoché irraggiungibile (-6 a due giornate dal termine, unica speranza è legata alla differenza reti); e il Saint Pauli, che ha gli stessi punti del Wolfsburg, così come l’Heidenheim, a -3, spingono per mandare direttamente i lupi in Zweite. Cosa che, negli ultimi anni, hanno vissuto altre nobili squadre tedesche del calibro di Schalke e Amburgo.
Classifica Bundesliga (32 giornate su 34): Brema 32, Wolfsburg 26, St. Pauli 26, Heidenheim 23
A parità di punti, decide la differenza reti: Brema (-20), Wolsburg (-25), St. Pauli (-28), Heidenheim (-31). In corsivo chi retrocederebbe, sottolineato chi giocherebbe i playout.
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IL CASO LEICESTER
A proposito di storiche cadute, ha tenuto banco, poi, nelle scorse settimane l’emblematica storia del Leicester. Le Foxes hanno perso la Premier nove anni dopo aver vinto il titolo d’Inghilterra e, addirittura, in questo campionato sono retrocesse in League One, tornando nel terzo livello del calcio britannico dopo una decade da un trionfo che fece sognare l’intero mondo del calcio.
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LE BIG CHE RISALGONO
Per alcune grandi e blasonate squadre che rischiano una clamorosa debacle, ce ne sono alcune che sono ritornate in alto o che sono vicine a farlo. Su tutte lo Schalke 04, che a gennaio ha portato in Germania Dzeko vincendo la Zweite Bundesliga con due turni di anticipo. In Spagna fra chi potrebbe riabbracciare LaLiga ci sono Deportivo La Coruna, storica nemesi del Milan di Ancelotti in Champions a inizio anni duemila, così come il Malaga, rispettivamente seconda e sesta forza de LaLiga 2. In Francia il lizza per la promozione c’è il St.Etienne, fra le società più antiche e nobili del paese, che però ha frenato nelle ultime settimane e rischia di vanificare tutto. Infine l’Inghilterra, dove nel playoff società storiche come Millwall, Southampton e Middlesbrough proveranno il ritorno in Premier.