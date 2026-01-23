Pubblicità
Mark Doyle

Quanta responsabilità ha il direttore sportivo Richard Hughes nella stagione disastrosa del Liverpool?

Quali sono le colpe del direttore sportivo del Liverpool Richard Hughes nella stagione delundente dei Reds, chiamati a difendere il titolo di Premier League?

Il direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes, ha un approccio estremamente freddo e analitico al suo ruolo – così tanto che un agente che aveva trattato con lui lo ha addirittura descritto come un “robot”. Ovviamente, essere privo di emozioni non sarebbe poi un male per Hughes, considerando la natura del suo lavoro e il rischio costante di essere influenzato dalle opinioni spesso contrastanti sul suo operato ad Anfield.

Per esempio, quando il trasferimento di Marc Guehi al Manchester City è stato ufficializzato venerdì scorso, Hughes è stato immediatamente criticato dai tifosi frustrati del Liverpool per non essere riuscito a chiudere l’affare per l’ex difensore del Crystal Palace la scorsa estate. Tuttavia, le prestazioni positive di tre acquisti estivi nella vittoria rigenerante di mercoledì a Marsiglia hanno spinto alcuni sostenitori a sostenere che il lavoro di reclutamento dello scozzese verrà giudicato molto positivamente negli anni a venire.

Ma qual è davvero la verità? Come sta realmente performando Hughes in uno dei ruoli più sotto esame di tutto il calcio inglese? In vista della sfida del Liverpool di questo weekend contro il Bournemouth, ex club del 46enne, GOAL analizza le decisioni più importanti prese finora da Hughes durante la sua permanenza ad Anfield…

  Liverpool FC v Real Betis - Pre-Season Friendly

    LA SCELTA DI SLOT

    Hughes è entrato ufficialmente nel Liverpool il 1° giugno 2024, ma aveva iniziato a lavorare molto prima. Dal momento in cui il suo arrivo ad Anfield era stato confermato a marzo, si è buttato anima e corpo nella ricerca del miglior allenatore possibile per sostituire Jürgen Klopp, e dopo settimane di ricerche meticolose, Hughes ha individuato in Arne Slot l’uomo giusto per un compito che sembrava impossibile.

    «La filosofia e lo stile di gioco che ci hanno portato verso Arne si basano sia su opinioni calcistiche soggettive sia sui dati, come ci si aspetterebbe», spiegò Hughes durante la presentazione ufficiale di Slot come nuovo manager del Liverpool, il 5 luglio. «In tutte le metriche, il Feyenoord di Arne è risultato eccellente.

    «Il modo in cui giocavano un calcio propositivo, offensivo, intelligente, appassionato… sono tutte caratteristiche che accogliamo volentieri qui al Liverpool. E penso che si sposino perfettamente con la rosa che abbiamo oggi, con i nostri tifosi e con il club nel suo complesso.»

    Hughes non avrebbe potuto avere più ragione: Slot ha guidato il Liverpool al suo secondo titolo di Premier League già nella sua prima stagione — e con l’aggiunta di un solo giocatore, Federico Chiesa, che peraltro ha giocato pochissimo!

    Verdetto: anche tenendo conto dei problemi attuali del Liverpool, un successo clamoroso.

  Rayo Vallecano v Real Sociedad - La Liga EA Sports

    IL MERCATO 2024/2025

    È innegabile che l'unico argomento solido a favore dell’idea che la decisione del Liverpool di acquistare soltanto Chiesa nell’intera stagione 2024/25 sia stata, in un certo senso, giustificata dal trionfo in campionato. E non si può certo negare che Klopp avesse lasciato una rosa in ottima salute. Lo stesso Slot lo ha riconosciuto apertamente.

    Tuttavia, la gioia — e le scene meravigliose di festa — che hanno accompagnato il 20º titolo di massima serie, record eguagliato, non dovrebbero nascondere il fatto che i Reds stavano arrivando col serbatoio in riserva negli ultimi mesi della stagione.

    In questo senso, sono stati anche un po’ fortunati a essere riusciti a spazzare via tutte le rivali in Premier League già prima della primavera — perché era evidente che stessero iniziando a calare, come è stato sottolineato brutalmente dall’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain e poi dalla sconfitta contro il Newcastle nella finale di Carabao Cup, in un periodo di cinque giorni davvero demoralizzante a marzo.

    In questo contesto, è inevitabile chiedersi cosa sarebbe potuto accadere se Hughes fosse riuscito a portare a casa Martin Zubimendi e almeno un altro difensore. Ovviamente, è difficile essere troppo critici nei confronti del direttore sportivo per il modo in cui Zubimendi ha fatto marcia indietro dopo aver dato la sua parola, mentre Slot ha compiuto un mezzo miracolo trasformando Ryan Gravenberch in un numero 6. Ma perdere il basco si è rivelato un danno enorme — soprattutto in ottica corsa al titolo di questa stagione.

    Il fatto che non ci fosse un Piano B, inoltre, ha costretto Slot — come lui stesso ha ammesso — a schierare Gravenberch molto più di quanto avrebbe voluto nel 2024-25, e questo ha portato l’olandese a mostrare chiari segni di stanchezza nella seconda metà della stagione. Col senno di poi, insomma, un trofeo avrebbe facilmente potuto diventare tre con una rosa più profonda.

    Verdetto: occasione mancata.

  FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID

    RINNOVI DI CONTRATTI CHIAVE

    Quando Hughes ha assunto formalmente il suo ruolo, tre dei giocatori più importanti del Liverpool stavano per entrare nell’ultimo anno dei rispettivi contratti: Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold. Tuttavia, pur non essendo Hughes responsabile della creazione del problema, possiamo valutare come abbia provato a risolverlo.

    Era chiaro fin dall’inizio che sia Salah sia Van Dijk volessero restare ad Anfield, mentre la riluttanza del Liverpool a offrire rinnovi molto costosi a due giocatori ormai in età avanzata era comprensibile — fino a un certo punto. Tuttavia, indipendentemente da ciò che accadeva dietro le quinte, sarebbe servita una maggiore trasparenza sui progressi delle trattative, perché la mancanza di informazioni è diventata una fonte enorme di frustrazione — e non solo per i tifosi o per i giocatori coinvolti.

    Slot si è ritrovato a rispondere continuamente a domande su se il suo capitano e il suo uomo simbolo sarebbero stati ancora al club nella stagione successiva, ed è davvero sorprendente che il caos contrattuale non si sia trasformato in una distrazione dannosa durante la corsa al titolo — considerando che il caos generato dalla decisione di Trent Alexander-Arnold di lasciare il Liverpool è stato già abbastanza irritante.

    Alla fine dei conti, Hughes merita credito per aver finalmente raggiunto un accordo sia con Salah che con Van Dijk. Anche se la bontà di entrambi i rinnovi si capirà probabilmente solo alla fine dell’attuale stagione, avevano sicuramente senso in quel momento — e forse ce l’hanno ancora oggi. Entrambi avevano indiscutibilmente fatto abbastanza per meritare un nuovo contratto e rimangono centrali nelle ambizioni del Liverpool di vivere un’altra stagione di successo. Inoltre, anche se Salah dovesse partire quest’estate per via dei rapporti tesi con Slot, porterebbe comunque una cifra discreta da una squadra della Saudi Pro League.

    Per quanto riguarda Alexander-Arnold, ormai è evidente che c’era ben poco che Hughes potesse fare per convincerlo a restare ad Anfield. Come ha evidenziato il suo ottimo spagnolo nella prima apparizione pubblica da giocatore del Real Madrid, la sua decisione di trasferirsi al Bernabéu era stata presa da tempo.

    L’unico vero interrogativo è se il Liverpool avrebbe dovuto venderlo prima che portasse il suo contratto fino alle ultime settimane di validità — anche se, quantomeno, ha giocato un ruolo centrale nella conquista del titolo, mentre 10 milioni di sterline (13,5 milioni di dollari) non sono un cattivo ritorno per un giocatore che sembrava destinato a partire a parametro zero.

    Verdetto: due su tre non è male — ma la telenovela è stata lasciata andare avanti decisamente troppo a lungo.

  Liverpool v Burnley - Premier League

    ACQUISTI MILIONARI

    Anfield non aveva mai vissuto un’estate come quella del 2025. I tifosi, ancora in estasi dopo aver visto il Liverpool sollevare il titolo di Premier League, sono stati travolti dall’eccitazione assistendo ai proprietari — solitamente prudenti — del Fenway Sports Group (FSG) autorizzare un colpo costoso dopo l’altro.

    Jeremie Frimpong è arrivato lo stesso giorno in cui Alexander-Arnold ha lasciato ufficialmente il club, attenuando almeno in parte la delusione per l’addio dell’idolo del Kop. E, in un colpo di scena che nessuno aveva previsto, il terzino olandese è stato presto raggiunto a Merseyside dal suo ex compagno del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, che tutti davano ormai certo verso il Bayern Monaco o il Manchester City.

    Prima della fine di giugno, Hughes è tornato al Vitality Stadium per acquistare Milos Kerkez, l’esterno sinistro esplosivo che in passato aveva già portato al Bournemouth. A quel punto, il Liverpool ha intensificato la ricerca di un nuovo centravanti e, incredibilmente, la cosa non si è chiusa con l’acquisto dell’obiettivo del Newcastle Hugo Ekitike. I Reds sono infatti riusciti a strappare ai Magpies anche il loro numero 9: Alexander Isak, che alla fine è riuscito a forzare il suo “trasferimento da sogno” ad Anfield nell’ultimo giorno di mercato estivo.

    A quel punto i tifosi erano in delirio. Sembrava che Hughes stesse giocando a fantasy football, assemblando una squadra di superstar: la risposta del Liverpool ai Galácticos del Real Madrid.

    Tuttavia, il mercato dei Reds è stato poi bersaglio di critiche feroci durante una striscia storicamente negativa di nove sconfitte in 12 partite tra settembre e novembre — un periodo in cui le speranze di difendere il titolo di Premier League sono letteralmente crollate. La maggior parte delle critiche si è concentrata sul costo record dell’acquisto di Isak, perché, come molti dissero all’epoca, il Liverpool non aveva strettamente bisogno dello svedese — soprattutto dopo aver preso Ekitike, che si è rivelato persino migliore del previsto — e la sensazione è che sarebbe stato più utile acquistare un giocatore come Antoine Semenyo per sostituire l’esterno tuttofare Luis Díaz, fondamentale per la conquista del titolo, invece di affidarsi all’altalenante Cody Gakpo.

    Detto ciò, dopo essere stato criticato pesantemente per un avvio lento in Premier League, Wirtz sta iniziando a mostrare il suo valore — e lo stesso vale per Frimpong e Kerkez, che si sono messi in luce contemporaneamente per la prima volta in stagione nella vittoria di metà settimana a Marsiglia. L’auspicio ora è che anche Isak — che ha subito la frattura di una gamba pochi secondi dopo aver segnato un gol che sembrava destinato a cambiare la stagione, contro il Tottenham a dicembre — riesca a dimostrare tutto il suo potenziale una volta tornato al 100% (probabilmente non prima della prossima stagione), considerando che è già un goleador affermato in Premier League.

    Verdetto: potrebbe rivelarsi una scelta vincente col tempo.

  Marc Guehi Man City

    LA SCOMMESSA GUEHI

    Indipendentemente da ciò che Isak & Co. riusciranno a ottenere ad Anfield, è innegabile che la decisione di spendere così tanto per un centravanti mentre si cercava di risparmiare qualche milione su Guehi sia stata un errore di valutazione clamoroso.

    Era chiarissimo già dopo le prime due partite del Liverpool che l’acquisto di un sostituto — o un’alternativa — a Ibrahima Konaté sarebbe dovuto essere la priorità assoluta. Il difensore francese è stato disastroso sia contro il Bournemouth sia contro il Newcastle, e il Liverpool sta pagando a caro prezzo la decisione di affidarsi a un giocatore soggetto a errori e con un contratto in scadenza.

    Certo, i Reds hanno ingaggiato un centrale di grande prospettiva come Giovanni Leoni, e l’infortunio che ha subito durante un debutto molto promettente contro il Southampton a settembre è stato sfortunatissimo. Tuttavia, non era mai stato pensato per entrare subito nell’undici titolare — come dimostra il fatto che la sua prima presenza sia arrivata in Carabao Cup.

    E non è nemmeno una novità che Joe Gomez faccia fatica a restare integro, il che significa che la mancanza di ricambi adeguati al centro della difesa era una crisi che Hughes avrebbe potuto evitare facilmente pagando quello che, tra l’altro, sarebbe stato comunque un affarone: 40 milioni di sterline (54 milioni di dollari) per Guehi, e per di più molto prima del giorno di chiusura del mercato.

    La scommessa di aspettare che l’internazionale inglese arrivasse a fine stagione per trasferirsi a Merseyside a parametro zero, poi, è esplosa in faccia in maniera spettacolare, con il City che ha rafforzato proprio quel reparto in cui i Reds sono dolorosamente deboli.

    Verdetto: negligenza che, di fatto, è costata al Liverpool la Premier League.

  Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

    RESTARE AL FIANCO DI SLOT

    Al momento, è improbabile che il Liverpool aggiunga nuovi giocatori alla rosa prima della chiusura della finestra invernale — cosa in parte comprensibile, considerando che la scorsa estate sono stati spesi quasi 450 milioni di sterline (600 milioni di dollari) in nuovi acquisti. Tuttavia, come Slot ha ribadito dopo la vittoria per 2-0 di mercoledì allo Stade Vélodrome, il Liverpool non ha la stessa profondità di rosa di alcune rivali nemmeno quando tutti i suoi giocatori sono disponibili — quindi restare con ciò che hanno è una scelta coraggiosa.

    D’altra parte, non è del tutto sorprendente. La capacità di Slot di ottenere il massimo dalle risorse a disposizione è uno dei motivi per cui Hughes ha spinto così tanto per il tecnico olandese durante il processo di selezione, e la sua fiducia nella prima scelta per il dopo-Klopp è chiaramente rimasta intatta nonostante i risultati recenti. In molti altri club europei, Slot sarebbe già stato esonerato dopo una difesa del titolo di Premier League così disastrosa.

    Ovviamente, il Liverpool va orgoglioso della propria pazienza e prudenza. È un club che tradizionalmente concede tempo agli allenatori per rimettere le cose in carreggiata, e Hughes spera che la vittoria di Marsiglia rappresenti un punto di svolta in una stagione estremamente complicata — perché ormai è chiaro che il suo destino è intrecciato a quello di Slot.

    Il direttore sportivo ha ancora 18 mesi di contratto e i risultati tra ora e la fine della stagione determineranno probabilmente se gli verrà proposto un rinnovo. Vincere la FA Cup o andare lontano in Champions League sarebbe bello, ma un quarto posto in Premier League è assolutamente imprescindibile.

    Verdetto: il verdetto è ancora sospeso…

