Quanta responsabilità ha il direttore sportivo Richard Hughes nella stagione disastrosa del Liverpool?

Anfield non aveva mai vissuto un’estate come quella del 2025. I tifosi, ancora in estasi dopo aver visto il Liverpool sollevare il titolo di Premier League, sono stati travolti dall’eccitazione assistendo ai proprietari — solitamente prudenti — del Fenway Sports Group (FSG) autorizzare un colpo costoso dopo l’altro.
Jeremie Frimpong è arrivato lo stesso giorno in cui Alexander-Arnold ha lasciato ufficialmente il club, attenuando almeno in parte la delusione per l’addio dell’idolo del Kop. E, in un colpo di scena che nessuno aveva previsto, il terzino olandese è stato presto raggiunto a Merseyside dal suo ex compagno del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, che tutti davano ormai certo verso il Bayern Monaco o il Manchester City.
Prima della fine di giugno, Hughes è tornato al Vitality Stadium per acquistare Milos Kerkez, l’esterno sinistro esplosivo che in passato aveva già portato al Bournemouth. A quel punto, il Liverpool ha intensificato la ricerca di un nuovo centravanti e, incredibilmente, la cosa non si è chiusa con l’acquisto dell’obiettivo del Newcastle Hugo Ekitike. I Reds sono infatti riusciti a strappare ai Magpies anche il loro numero 9: Alexander Isak, che alla fine è riuscito a forzare il suo “trasferimento da sogno” ad Anfield nell’ultimo giorno di mercato estivo.
A quel punto i tifosi erano in delirio. Sembrava che Hughes stesse giocando a fantasy football, assemblando una squadra di superstar: la risposta del Liverpool ai Galácticos del Real Madrid.
Tuttavia, il mercato dei Reds è stato poi bersaglio di critiche feroci durante una striscia storicamente negativa di nove sconfitte in 12 partite tra settembre e novembre — un periodo in cui le speranze di difendere il titolo di Premier League sono letteralmente crollate. La maggior parte delle critiche si è concentrata sul costo record dell’acquisto di Isak, perché, come molti dissero all’epoca, il Liverpool non aveva strettamente bisogno dello svedese — soprattutto dopo aver preso Ekitike, che si è rivelato persino migliore del previsto — e la sensazione è che sarebbe stato più utile acquistare un giocatore come Antoine Semenyo per sostituire l’esterno tuttofare Luis Díaz, fondamentale per la conquista del titolo, invece di affidarsi all’altalenante Cody Gakpo.
Detto ciò, dopo essere stato criticato pesantemente per un avvio lento in Premier League, Wirtz sta iniziando a mostrare il suo valore — e lo stesso vale per Frimpong e Kerkez, che si sono messi in luce contemporaneamente per la prima volta in stagione nella vittoria di metà settimana a Marsiglia. L’auspicio ora è che anche Isak — che ha subito la frattura di una gamba pochi secondi dopo aver segnato un gol che sembrava destinato a cambiare la stagione, contro il Tottenham a dicembre — riesca a dimostrare tutto il suo potenziale una volta tornato al 100% (probabilmente non prima della prossima stagione), considerando che è già un goleador affermato in Premier League.
Verdetto: potrebbe rivelarsi una scelta vincente col tempo.