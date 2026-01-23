Quanta responsabilità ha il direttore sportivo Richard Hughes nella stagione disastrosa del Liverpool?

Hughes è entrato ufficialmente nel Liverpool il 1° giugno 2024, ma aveva iniziato a lavorare molto prima. Dal momento in cui il suo arrivo ad Anfield era stato confermato a marzo, si è buttato anima e corpo nella ricerca del miglior allenatore possibile per sostituire Jürgen Klopp, e dopo settimane di ricerche meticolose, Hughes ha individuato in Arne Slot l’uomo giusto per un compito che sembrava impossibile.

«La filosofia e lo stile di gioco che ci hanno portato verso Arne si basano sia su opinioni calcistiche soggettive sia sui dati, come ci si aspetterebbe», spiegò Hughes durante la presentazione ufficiale di Slot come nuovo manager del Liverpool, il 5 luglio. «In tutte le metriche, il Feyenoord di Arne è risultato eccellente.

«Il modo in cui giocavano un calcio propositivo, offensivo, intelligente, appassionato… sono tutte caratteristiche che accogliamo volentieri qui al Liverpool. E penso che si sposino perfettamente con la rosa che abbiamo oggi, con i nostri tifosi e con il club nel suo complesso.»

Hughes non avrebbe potuto avere più ragione: Slot ha guidato il Liverpool al suo secondo titolo di Premier League già nella sua prima stagione — e con l’aggiunta di un solo giocatore, Federico Chiesa, che peraltro ha giocato pochissimo!

Verdetto: anche tenendo conto dei problemi attuali del Liverpool, un successo clamoroso.