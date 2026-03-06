Goal.com
Lobotka McTominay NapoliGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Quando tornano Lobotka e McTominay dall'infortunio: giocano Napoli-Torino? Le ultime su condizioni e tempi di recupero

Le ultime su Stanislav Lobotka e Scott McTominay in merito ai rispettivi infortuni: la decisione per Napoli-Torino e le condizioni dei centrocampisti azzurri.

L'elenco infinito degli infortuni patiti dal Napoli nel corso di questa stagione, al netto dei recuperi di Anguissa e De Bruyne, ha visto aggiunto quello di Stanislav Lobotka.

Il regista slovacco si è fermato nella giornata di martedì a causa di un sovraccarico muscolare, che lo ha portato a raggiungere in infermeria i compagni già ai box.

Tra essi Scott McTominay, in gruppo ma inattivo in quanto a partite ufficiali dal 7 febbraio a Marassi per via dell'acutizzarsi di un'infiammazione al tendine del gluteo destro.

Come stanno i centrocampisti azzurri? Giocano contro il Torino?

  • LOBOTKA E MCTOMINAY GIOCANO NAPOLI-TORINO?

    Alla luce dei rispettivi infortuni, sia Lobotka che McTominay non sono stati convocati da Antonio Conte per Napoli-Torino di stasera: il play non ha smaltito il problema muscolare, mentre per lo scozzese continua a prevalere la prudenza onde evitare peggioramenti e ricadute.

  • QUANDO TORNA LOBOTKA

    Il Corriere dello Sport individua la possibile data utile a rivedere Lobotka a disposizione di Conte e del Napoli: il match in questione è quello col Lecce, ossia il prossimo in calendario, in programma sabato 14 marzo al Maradona alle ore 18.

  • QUANDO TORNA MCTOMINAY

    Discorso analogo per McTominay, il cui rientro è stato continuamente rimandato per precauzione: anche l'ex United, per tornare tra i convocati, spera di riuscire a farlo la prossima settimana contro i salentini.

