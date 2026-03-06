Quando tornano Lobotka e McTominay dall'infortunio: giocano Napoli-Torino? Le ultime su condizioni e tempi di recupero

L'elenco infinito degli infortuni patiti dal Napoli nel corso di questa stagione, al netto dei recuperi di Anguissa e De Bruyne, ha visto aggiunto quello di Stanislav Lobotka.
Il regista slovacco si è fermato nella giornata di martedì a causa di un sovraccarico muscolare, che lo ha portato a raggiungere in infermeria i compagni già ai box.
Tra essi Scott McTominay, in gruppo ma inattivo in quanto a partite ufficiali dal 7 febbraio a Marassi per via dell'acutizzarsi di un'infiammazione al tendine del gluteo destro.
Come stanno i centrocampisti azzurri? Giocano contro il Torino?