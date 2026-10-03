Quando tornano gli infortunati dell’Atalanta: quando sarà il rientro di Raspadori, Hien, Sulemana e Kossounou

Prima di Raspadori, l’ultimo a fermarsi era stato Odilon Kossounou. Il difensore ivoriano è stato costretto a saltare la partita del 20 settembre tra Juventus e Atalanta, a causa di un problema accusato nell’allenamento del giorno prima.

Come comunicato in seguito dall’Atalanta, “il calciatore Odilon Kossounou è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo”.

Anche Kossounou, proprio come Hien, avrà ancora un po’ di strada da percorrere prima di poter tornare ad allenarsi in gruppo e quindi in campo: il suo rientro è in programma per la seconda metà di novembre, dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali.