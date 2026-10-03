Quando tornano gli infortunati dell’Atalanta: quando sarà il rientro di Raspadori, Hien, Sulemana e Kossounou

L’ultimo in ordine di tempo è stato Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell’Italia. Ma prima di lui erano già stati costretti a fermarsi Kamaldeen Sulemana, Isak Hien e Odilon Kossounou.
L’Atalanta, insomma, si ritrova al momento con una situazione delicata per quanto riguarda gli infortuni. L’infermeria ha accolto nel corso delle ultime settimane quattro elementi o titolari o potenziali tali, privando Maurizio Sarri di alcune preziose alternative.
Quando tornano in campo, dunque, i vari Raspadori, Sulemana, Hien e Kossounou? La situazione di ciascun infortunato e quando sarà il loro rientro.
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