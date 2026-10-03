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Raspadori AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando tornano gli infortunati dell’Atalanta: quando sarà il rientro di Raspadori, Hien, Sulemana e Kossounou

Fantacalcio
Atalanta
Serie A
G. Raspadori
I. Hien
O. Kossounou
K. Sulemana

Sarri deve fare i conti con alcune defezioni durante la sosta per le Nazionali: quando rientrano in campo i giocatori attualmente ai box.

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L’ultimo in ordine di tempo è stato Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell’Italia. Ma prima di lui erano già stati costretti a fermarsi Kamaldeen Sulemana, Isak Hien e Odilon Kossounou.

L’Atalanta, insomma, si ritrova al momento con una situazione delicata per quanto riguarda gli infortuni. L’infermeria ha accolto nel corso delle ultime settimane quattro elementi o titolari o potenziali tali, privando Maurizio Sarri di alcune preziose alternative.

Quando tornano in campo, dunque, i vari Raspadori, Sulemana, Hien e Kossounou? La situazione di ciascun infortunato e quando sarà il loro rientro.


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  • QUANDO TORNA RASPADORI

    Raspadori si è fatto male nel primo tempo di Turchia-Italia del 28 settembre, peraltro giocato benissimo da tutti gli azzurri e pure dall’ex napoletano. Il quale, però, è stato costretto a rimanere negli spogliatoi e a non tornare in campo per la ripresa a causa di un infortunio muscolare.

    “In seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara di UEFA Nations League Turchia-Italia - ha poi comunicato l’Atalanta - il calciatore Giacomo Raspadori è rientrato anzitempo dall’impegno con la nazionale azzurra. Gli esami strumentali, effettuati nel pomeriggio di oggi, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

    Inizialmente si pensava che Raspadori tornasse in campo verso la fine di ottobre, ma in realtà il suo recupero dovrebbe essere più rapido: presente al Festival dello Sport di Trento, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha spiegato che si tratta di “poca roba, dovrebbe saltare una partita al massimo”. Ovvero quella col Venezia dopo la sosta, potendo quindi rientrare o col Pafos in Conference League o col Milan in campionato.

  • QUANDO TORNA HIEN

    Un altro pezzo grosso della rosa dell’Atalanta attualmente costretto ai box è Isak Hien. L’ex difensore del Verona si è fatto male durante un’amichevole di fine stagione tra la sua Svezia e il Giappone, disputata alla fine di giugno. Infortunio serio, tanto da costringerlo a finire sotto i ferri.

    "Atalanta BC - ha annunciato in seguito il club nerazzurro - comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

    I tempi di recupero di Hien erano stati inizialmente stimati in due-tre mesi, ma alla fine il recupero è stato lento: il ritorno in campo avverrà verso la fine di novembre. Come confermato ancora da Giuntoli al Festival dello Sport di Trento, l’ex veronese “dovrebbe rientrare dopo la seconda sosta”.

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  • QUANDO TORNA SULEMANA

    Per quanto riguarda Sulemana, anche lui come Hien si è fatto male qualche mese fa in amichevole: ma ad agosto, durante la partita vinta 3-0 dalla Dea in casa dello Schalke 04. A differenza dello svedese, l’ex Southampton si è infortunato a un ginocchio.

    “Gli esami strumentali effettuati al calciatore Kamaldeen Sulemana - il comunicato della Dea - in seguito all’infortunio rimediato durante la gara Schalke 04-Atalanta, hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale di secondo grado del ginocchio sinistro. Il calciatore da domani inizierà l’iter riabilitativo”.

    Sulemana è ormai alle battute finali del proprio recupero, che sarà completo dopo la sosta. Se in un primo momento il rientro era stato fissato tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, il ghanese in realtà tornerà a disposizione di Sarri già verso la metà del mese di ottobre.

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  • QUANDO TORNA KOSSOUNOU

    Prima di Raspadori, l’ultimo a fermarsi era stato Odilon Kossounou. Il difensore ivoriano è stato costretto a saltare la partita del 20 settembre tra Juventus e Atalanta, a causa di un problema accusato nell’allenamento del giorno prima.

    Come comunicato in seguito dall’Atalanta, “il calciatore Odilon Kossounou è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo”.

    Anche Kossounou, proprio come Hien, avrà ancora un po’ di strada da percorrere prima di poter tornare ad allenarsi in gruppo e quindi in campo: il suo rientro è in programma per la seconda metà di novembre, dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali.

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