Quando torna Zaccagni dall'infortunio? Cambiano i tempi di recupero: le ultime sulle sue condizioni

I tempi di recupero di Mattia Zaccagni rischiano di allungarsi.
Lo scrive Il Messaggero, evidenziando come l'infortunio muscolare patito col Milan si sia rivelato più serio del previsto.
Quando torna il fantasista della Lazio? Come sta?
I tempi di recupero di Mattia Zaccagni rischiano di allungarsi.
Lo scrive Il Messaggero, evidenziando come l'infortunio muscolare patito col Milan si sia rivelato più serio del previsto.
Quando torna il fantasista della Lazio? Come sta?
Zaccagni - out domenica nell'ultima sfida vinta a Bologna - ha riportato una lesione al vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra, ma come spiega il quotidiano romano l'entità del guaio fisico è maggiore rispetto alle indicazioni iniziali.
Ragion per cui, trovandoci di fronte ad una lesione di secondo grado associabile quasi ad uno strappo, i tempi di recupero utili a rivedere Zaccagni in campo saranno per forza di cose più cospicui.
Se in un primo momento si sperava potesse rientrare a metà aprile, ora occorrerà attendere senza dubbio la fine del mese.
La partita utile a rivedere Zaccagni a disposizione di Sarri potrebbe essere Lazio-Udinese del 27 aprile, col numero 10 biancoceleste che dunque salterà nell'ordine i match contro: Parma, Fiorentina, Napoli e la semifinale di ritorno della Coppa Italia del 22 contro l'Atalanta.