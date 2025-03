Nuno Tavares, out per Lazio-Udinese a causa di un affaticamento muscolare, sarà a disposizione di Baroni per il match col Viktoria Plzen.

Nuno Tavares ha saltato l'Udinese, ma tornerà in tempo utile per sfidare il Viktoria Plzen. Le condizioni del portoghese non preoccupano, a tal punto da renderlo arruolabile giovedì in Europa League nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori nel monday night pareggiato 1-1 contro i friulani. L'articolo prosegue qui sotto Nuno Tavares gioca Lazio-Viktoria Plzen? Andrà in panchina? Come sta il terzino dopo l'ultimo problema fisico.