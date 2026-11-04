Quando torna Kean dall'infortunio: la possibile data del rientro, tempi di recupero ancora lunghi

Kean ha rimediato un problema alla tibia, infortunio che già nella scorsa stagione gli aveva messo i bastoni tra le ruote, nella prima partita di Nations League tra Italia e Belgio.

In quell'occasione l'attaccante del Como è partito dall'inizio, poi il ct Mancini lo ha risparmiato per la trasferta in Turchia ma ha deciso di ridargli una maglia da titolare per quella successiva, in Francia. Una scelta che non è piaciuta a Fabregas, come da lui stesso ammesso in una conferenza di qualche giorno dopo.

"Kean "Ha preso un colpo importante nella prima partita che ha giocato contro il Belgio. Adesso deve lavorare a parte. "La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri".