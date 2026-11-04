Quando torna Kean dall'infortunio: la possibile data del rientro, tempi di recupero ancora lunghi

Quello che sembrava un problema di poco conto alla fine si è trasformato in un problemone. Tanto che Moise Kean non è ancora tornato in campo.
L'attaccante del Como, protagonista in estate di un super trasferimento dalla Fiorentina ai lariani, è out ormai da diverse settimane: dopo la Nations League con l'Italia non si è più rivisto, per colpa di un infortunio che lo ha costretto ai box.
Il mistero sui suoi effettivi tempi di recupero, che in un primo tempo sembravano essere brevi prima di allungarsi, è stato infine svelato: una possibile data per il rientro in campo dell'ex viola finalmente c'è.
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