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Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Quando torna Kean dall'infortunio: la possibile data del rientro, tempi di recupero ancora lunghi

Serie A
Como
M. Kean

L'attaccante del Como non è più sceso in campo dopo gli impegni con l'Italia tra fine settembre e inizio ottobre. E per rivederlo in campo si dovrà attendere ancora un po'.

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08 nov 2026

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Quello che sembrava un problema di poco conto alla fine si è trasformato in un problemone. Tanto che Moise Kean non è ancora tornato in campo.

L'attaccante del Como, protagonista in estate di un super trasferimento dalla Fiorentina ai lariani, è out ormai da diverse settimane: dopo la Nations League con l'Italia non si è più rivisto, per colpa di un infortunio che lo ha costretto ai box.

Il mistero sui suoi effettivi tempi di recupero, che in un primo tempo sembravano essere brevi prima di allungarsi, è stato infine svelato: una possibile data per il rientro in campo dell'ex viola finalmente c'è.

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  • "SPERIAMO ENTRO FINE NOVEMBRE"

    A parlare della delicatissima situazione legata all'infortunio di Kean è stato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, a pochi minuti dalla gara di Champions League in casa del Lens.

    Il dirigente comasco è intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport e ha dato un quadro abbastanza preciso dei tempi di recupero del calciatore, pur senza certezze assolute.

    "Moise sta meglio - le sue parole - Speriamo di accorciare i tempi, ma non si può sapere con certezza. Ci auguriamo di vederlo in campo entro fine novembre".

  • IN QUALE PARTITA PUÒ TORNARE KEAN

    Kean salterà insomma altre partite tra campionato e Champions League: non solo quella col Lens, ma anche il big match di domenica in casa dell'Inter, oltre agli impegni della Nazionale contro Francia e Belgio.

    Il suo ritorno a disposizione di Fabregas, stando all'ultimo aggiornamento di Ludi, potrebbe avvenire così nell'ultima partita di novembre: quella che il Como disputerà al Sinigaglia contro la Juventus domenica 29. Sarebbe una sfida da ex per Moise. Il 21 novembre i lariani sfideranno invece il Cagliari al rientro dalla sosta, il 24 l'AEK in Champions.

    Se le speranze di Ludi e del Como di rivedere in campo Kean entro fine mese dovessero andare in fumo, appuntamento a dicembre. A partire dalla sfida del 2 contro la Cremonese, per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

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  • L'INFORTUNIO DI KEAN

    Kean ha rimediato un problema alla tibia, infortunio che già nella scorsa stagione gli aveva messo i bastoni tra le ruote, nella prima partita di Nations League tra Italia e Belgio.

    In quell'occasione l'attaccante del Como è partito dall'inizio, poi il ct Mancini lo ha risparmiato per la trasferta in Turchia ma ha deciso di ridargli una maglia da titolare per quella successiva, in Francia. Una scelta che non è piaciuta a Fabregas, come da lui stesso ammesso in una conferenza di qualche giorno dopo.

    "Kean "Ha preso un colpo importante nella prima partita che ha giocato contro il Belgio. Adesso deve lavorare a parte. "La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri".

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