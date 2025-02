Quando torna Cornet dall'infortunio: la data del rientro, cosa si è fatto e quando potrà rivedersi in campo

Il nuovo acquisto del Grifone si è infortunato alla seconda presenza contro la Fiorentina: quando potrà rimettersi a disposizione di Vieira.

Due presenze, la prima da subentrato e la seconda da titolare, e subito un infortunio: l'avventura di Maxwel Cornet, nonostante l'esordio col Genoa sia stato bagnato dalla vittoria per 2-0 contro il Monza, non è iniziata nel migliore dei modi.

L'ex esterno di Lione e West Ham, arrivato a gennaio dagli Hammers dopo aver trascorso la prima parte della stagione in prestito al Southampton, ha giocato dall'inizio domenica in casa della Fiorentina. Ma la sua partita è durata appena un tempo, prima della sostituzione obbligata.

Fatale un problema muscolare accusato sul finire del primo tempo, che non ha consentito a Cornet di rientrare in campo per la ripresa trattenendolo al contrario negli spogliatoi: al suo posto il tecnico Vieira ha inserito Vitinha.

Ma che cosa si è fatto Cornet? E quando potrà tornare in campo? Tutto sul suo infortunio.