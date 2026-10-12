Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Atta FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando torna Atta dall'infortunio: i tempi di recupero e la data del rientro del talento della Fiorentina

Fantacalcio
Fiorentina
Serie A
A. Atta

L'ex giocatore dell'Udinese ha saltato la trasferta contro il Genoa, privando Vanoli della propria qualità: quando potrà tornare a disposizione?

Pubblicità

Arthur Atta non ha preso parte alla trasferta contro il Genoa. E la sua assenza, in una Fiorentina meritatamente uscita dal campo senza punti, si è sentita.

L'ex centrocampista dell'Udinese non ha potuto prendere parte alla partita del Ferraris, persa 2-1 dalla squadra di Paolo Vanoli, a causa di un infortunio. E ora c'è attesa per capire quando potrà tornare a disposizione e, di conseguenza, in campo. Magari dal primo minuto.

Quando rientrerà dunque Atta? Cosa filtra sulle sue condizioni e quando Vanoli potrà riavere a disposizione il francese.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • L'INFORTUNIO DI ATTA

    Atta ha rimediato un problema muscolare all'addome negli scorsi giorni, alla vigilia della gara contro il Genoa. A rivelarlo è stato lo stesso Vanoli durante la conferenza stampa di presentazione del match.

    "Con Atta ci siamo seduti assieme allo staff medico: ha un sovraccarico funzionale all'addome. Io voglio un giocatore al 100% perché è un elemento molto importante. Era un mese da inizio anno che faceva alti e bassi e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà. Domani non ci sarà".

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Per quanto riguarda i tempi di recupero, non sono stati ancora stati definiti con precisione dallo staff medico della Fiorentina.

    Solamente nei prossimi giorni, dunque durante il corso della settimana e con il procedere del recupero di Atta, si potrà avere un quadro più chiaro in questo senso. Anche se non dovrebbe trattarsi di uno stop particolarmente lungo.

    Sempre Vanoli, in conferenza, ha ammesso che "i tempi di recupero è meglio non dirli, non si sa mai".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA ATTA

    Di conseguenza, Atta è da considerarsi in forte dubbio anche per la prossima partita di campionato: quella che la Fiorentina disputerà contro il Como, al Franchi, domenica 18 ottobre con calcio d'inizio alle ore 15.

    Mancando ancora qualche giorno alla partita contro la formazione di Fabregas, la speranza dello staff medico e di Vanoli di riavere a disposizione Atta c'è. Ma speranza non vuol dire certezza, come detto.

    Ancora una volta, dipenderà dal grado di recupero che Atta metterà in mostra nei prossimi giorni, quelli di avvicinamento alla sfida: solo allora si potrà avere un quadro complessivo più chiaro sulla sua presenza o meno nel fine settimana.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Como crest
Como
COM