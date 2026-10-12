Quando torna Atta dall'infortunio: i tempi di recupero e la data del rientro del talento della Fiorentina

Atta ha rimediato un problema muscolare all'addome negli scorsi giorni, alla vigilia della gara contro il Genoa. A rivelarlo è stato lo stesso Vanoli durante la conferenza stampa di presentazione del match.

"Con Atta ci siamo seduti assieme allo staff medico: ha un sovraccarico funzionale all'addome. Io voglio un giocatore al 100% perché è un elemento molto importante. Era un mese da inizio anno che faceva alti e bassi e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà. Domani non ci sarà".