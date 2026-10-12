Quando torna Atta dall'infortunio: i tempi di recupero e la data del rientro del talento della Fiorentina

Arthur Atta non ha preso parte alla trasferta contro il Genoa. E la sua assenza, in una Fiorentina meritatamente uscita dal campo senza punti, si è sentita.
L'ex centrocampista dell'Udinese non ha potuto prendere parte alla partita del Ferraris, persa 2-1 dalla squadra di Paolo Vanoli, a causa di un infortunio. E ora c'è attesa per capire quando potrà tornare a disposizione e, di conseguenza, in campo. Magari dal primo minuto.
Quando rientrerà dunque Atta? Cosa filtra sulle sue condizioni e quando Vanoli potrà riavere a disposizione il francese.
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