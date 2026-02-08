Quando torna Anguissa dall'infortunio? Conte spiega: "Non riescono a recuperarlo" e anche Gilmour "sente ancora fastidio"

"Stagione assurda". Così l'ha definita Antonio Conte dopo la vittoria del suo Napoli in pieno recupero su calcio di rigore.
L'allenatore salentino si riferiva ovviamente alla lunghissima lista di infortuni che ha colpito gli azzurri. Ultimo in ordine di tempo quello di McTominay.
Il tutto mentre chi dovrebbe rientrare ancora non si vede. Questo, ad esempio, è il caso di Anguissa sul quale Conte ha fornito alcuni importanti aggiornamenti.
Ma anche il recupero di Gilmour procede a rilento dopo l'operazione a cui si era sottoposto per risolvere la pubalgia.