Anguissa NapoliGetty
Lelio Donato

Quando torna Anguissa dall'infortunio? Conte spiega: "Non riescono a recuperarlo" e anche Gilmour "sente ancora fastidio"

Antonio Conte ha spiegato perché il rientro di Anguissa continua a slittare: il primo infortunio è superato ma c'è un nuovo problema. Preoccupano anche le condizioni di Gilmour.

"Stagione assurda". Così l'ha definita Antonio Conte dopo la vittoria del suo Napoli in pieno recupero su calcio di rigore.

L'allenatore salentino si riferiva ovviamente alla lunghissima lista di infortuni che ha colpito gli azzurri. Ultimo in ordine di tempo quello di McTominay.

Il tutto mentre chi dovrebbe rientrare ancora non si vede. Questo, ad esempio, è il caso di Anguissa sul quale Conte ha fornito alcuni importanti aggiornamenti.

Ma anche il recupero di Gilmour procede a rilento dopo l'operazione a cui si era sottoposto per risolvere la pubalgia.

  • QUANDO TORNA ANGUISSA?

    "Anguissa non riusciamo, cioè non riescono, a recuperarlo" ha chiarito Conte a DAZN dopo Genoa-Napoli.

    Poi in conferenza stampa l'allenatore ha ribadito: "Quello che Anguissa ha avuto in nazionale, a livello muscolare, l’ha recuperato. Adesso ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere”.

    Il rientro del centrocampista era inizialmente previsto per Juventus-Napoli quando sembrava che potesse andare in panchina. Sono invece passate altre due settimane ma Anguissa non è ancora pronto.

  • I DOLORI DI GILMOUR

    Anguissa non è l'unico infortunato che preoccupa Antonio Conte per i tempi di recupero che si sono allungati.

    L'allenatore del Napoli infatti dopo la partita contro il Genoa ha citato anche Gilmour, che qualche settimana fa si era operato per risolvere definitivamente la pubalgia.

    "Per quanto riguarda Gimour, ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio. Si dice 'armiamoci e partiamo', noi speriamo di recuperare" ha spiegato Conte.

  • COME STA MCTOMINAY

    Conte invece non è sembrato particolarmente preoccupato dalle condizioni di Scott McTominay, sostituito all'intervallo soprattutto per precauzione.

    "McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio.Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori" ha spiegato l'allenatore.

  • GLI ALTRI INFORTUNATI

    Ma quando tornano gli altri infortunati del Napoli?

    Tempi lunghi per De Bruyne e Di Lorenzo che dovrebbero tornare a disposizione di Conte solo tra metà e fine marzo.

    L'ultimo a rientrare sarà David Neres. L'esterno brasiliano dopo la recente operazione si rivedrà in campo ad aprile.

    Più vicino il recupero di Politano che potrebbe tornare tra i convocati già per la gara di Coppa Italia contro il Como e ci sarà certamente contro la Roma.

