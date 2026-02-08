Quando torna Anguissa dall'infortunio? Conte spiega: "Non riescono a recuperarlo" e anche Gilmour "sente ancora fastidio"

Conte invece non è sembrato particolarmente preoccupato dalle condizioni di Scott McTominay, sostituito all'intervallo soprattutto per precauzione.

"McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio.Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori" ha spiegato l'allenatore.