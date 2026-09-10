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Alisson Santos NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Quando torna Alisson Santos dopo l'infortunio in Napoli-Arsenal: l'esito degli esami, i tempi di recupero, la data del rientro

Serie A
Napoli
A. Santos

Confermata la serietà del guaio muscolare rimediato dall'esterno brasiliano in Champions League: lo stop non sarà breve.

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Alisson Santos si è sottoposto agli accertamenti strumentali del caso, necessari dopo l'infortunio in Napoli-Arsenal. E le notizie che arrivano non sono positive.

Massimiliano Allegri aveva già annunciato dopo la fine della partita che il brasiliano sarebbe rimasto ai box per un po' di tempo. E così, alla fine, sarà.

Ecco dunque cosa si è fatto Alisson Santos, i suoi tempi di recupero e quando potrà tornare a disposizione del Napoli e di Allegri.


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  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito nella serata di giovedì, 24 ore dopo la gara contro l'Arsenal, un comunicato con le condizioni di Alisson Santos.

    Come spiegato dal club partenopeo, l'esterno offensivo brasiliano ha riportato una "lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro".



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  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero di Alisson Santos dalla lesione al bicipite femorale non sono stati annunciati ufficialmente dal Napoli, ma si possono comunque stilare.

    L'ex giocatore dello Sporting dovrebbe rimanere a riposo per un mese e mezzo circa. Dunque fino alla seconda metà di ottobre.

    Il suo rientro in campo è dunque in programma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali che nelle prossime settimane interromperà la Serie A.

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  • QUANDO TORNA ALISSON SANTOS

    Alisson Santos potrebbe rientrare quantomeno nell'elenco dei convocati di Allegri in occasione della trasferta in casa del Venezia del 17 ottobre. Ma lo scenario più probabile è quello di un ritorno nella settimana successiva.

    Sabato 24 ottobre, il Napoli ospiterà infatti la Roma al Maradona. Proprio quella potrebbe essere la partita giusta per rivedere in azione Alisson Santos dopo un mese e mezzo circa di stop.

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  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Sono tre le opzioni a disposizione di Allegri per la sostituzione di Alisson Santos: Antonio Vergara, Noa Lang e David Neres.

    Se il brasiliano è sempre alle prese con qualche problema fisico, il belga si è di fatto autoescluso dalla gara contro l'Arsenal per non aver accettato un'altra panchina. Secondo il ds Manna, comunque, ha chiesto scusa e il caso è chiuso.

    Il duello sembra insomma essere proprio tra Lang e Vergara: uno di loro due agirà nel tridente partenopeo già domenica contro il Bologna.

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