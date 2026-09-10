Quando torna Alisson Santos dopo l'infortunio in Napoli-Arsenal: l'esito degli esami, i tempi di recupero, la data del rientro

Alisson Santos si è sottoposto agli accertamenti strumentali del caso, necessari dopo l'infortunio in Napoli-Arsenal. E le notizie che arrivano non sono positive.

Massimiliano Allegri aveva già annunciato dopo la fine della partita che il brasiliano sarebbe rimasto ai box per un po' di tempo. E così, alla fine, sarà.

Ecco dunque cosa si è fatto Alisson Santos, i suoi tempi di recupero e quando potrà tornare a disposizione del Napoli e di Allegri.







