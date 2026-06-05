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Juventus Milan YildizGetty Images
Marco Trombetta

Quando si giocano Juventus-Inter, Roma-Lazio, Milan-Inter, Juventus-Milan, Napoli-Juventus, Inter-Napoli e tutti i big match della Serie A 2026/2027: le date e il calendario completo

Serie A

Tutte le date dei big match della Serie A 2026/2027: quando si affrontano Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio.

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  • SUBITO JUVENTUS-MILAN E INTER-NAPOLI

    La Serie A 2026/2027 parte col botto con due big match alla terza giornata, tra il 4 e il 7 settembre, quando si giocheranno Juventus-Milan e Inter-Napoli.

    Nella stessa giornata c'è poi anche un Roma-Atalanta, la sfida del cuore di Gasperini.

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  • ALLA DECIMA GIORNATA JUVENTUS-NAPOLI E MILAN-INTER

    Un'altra giornata da segnare in rosso è senza dubbio la decima, che tra l'altro si gioca subito dopo il primo infrasettimanale della stagione.

    Tra Halloween e Ognissanti si giocheranno Juventus-Napoli e il primo derby di Milano della stagione, in casa dei rossoneri.

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  • NAPOLI-MILAN E DERBY DI ROMA ALLA 15A

    Alla quattordicesima giornata altre due sfide super in programma.

    Nel weekend tra l'11 e il 13 dicembre si giocheranno Napoli-Milan e Lazio-Roma.

  • JUVENTUS-INTER ALLA PENULTIMA PUO' DECIDERE LO SCUDETTO

    Inter-Juventus non sarà soltanto l'ultimo big match del girone d'andata, ad inizio gennaio, ma anche l'ultimo big match in generale del campionato.

    La partita di ritorno allo Stadium, infatti, si giocherà alla penultima giornata (la 36a) e potrebbe essere potenzialmente decisiva per lo Scudetto.

    E nella stessa giornata si giocherà anche Milan-Roma.

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  • DERBY DI MILANO A SAN VALENTINO

    Il derby di Milano di ritorno rischia di giocarsi a San Valentino, come Inter-Juventus della passata stagione.

  • GIORNATE E DATE DEI BIG MATCH DELLA SERIE A 2026/2027

    3A GIORNATA

    Juventus-Milan

    Inter-Napoli


    5A GIORNATA

    Roma-Inter


    8A GIORNATA

    Napoli-Roma


    10A GIORNATA

    Juventus-Napoli

    Milan-Inter


    15 GIORNATA

    Lazio-Roma

    Napoli-Milan


    16A GIORNATA

    Roma-Juventus


    19A GIORNATA

    Inter-Juventus

    Roma-Milan


    22A GIORNATA

    Milan-Juventus

    Napoli-Inter


    24A GIORNATA

    Inter-Milan


    27A GIORNATA

    Juventus-Roma


    31A GIORNATA

    Inter-Roma


    32A GIORNATA

    Milan-Napoli

    Roma-Lazio


    34A GIORNATA

    Roma-Napoli

    Napoli-Juventus


    36A GIORNATA

    Juventus-Inter

    Milan-Roma



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