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Quando si giocano Juventus-Inter, Roma-Lazio, Milan-Inter, Juventus-Milan, Napoli-Juventus, Inter-Napoli e tutti i big match della Serie A 2026/2027: le date e il calendario completo
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SUBITO JUVENTUS-MILAN E INTER-NAPOLI
La Serie A 2026/2027 parte col botto con due big match alla terza giornata, tra il 4 e il 7 settembre, quando si giocheranno Juventus-Milan e Inter-Napoli.
Nella stessa giornata c'è poi anche un Roma-Atalanta, la sfida del cuore di Gasperini.
ALLA DECIMA GIORNATA JUVENTUS-NAPOLI E MILAN-INTER
Un'altra giornata da segnare in rosso è senza dubbio la decima, che tra l'altro si gioca subito dopo il primo infrasettimanale della stagione.
Tra Halloween e Ognissanti si giocheranno Juventus-Napoli e il primo derby di Milano della stagione, in casa dei rossoneri.
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NAPOLI-MILAN E DERBY DI ROMA ALLA 15A
Alla quattordicesima giornata altre due sfide super in programma.
Nel weekend tra l'11 e il 13 dicembre si giocheranno Napoli-Milan e Lazio-Roma.
JUVENTUS-INTER ALLA PENULTIMA PUO' DECIDERE LO SCUDETTO
Inter-Juventus non sarà soltanto l'ultimo big match del girone d'andata, ad inizio gennaio, ma anche l'ultimo big match in generale del campionato.
La partita di ritorno allo Stadium, infatti, si giocherà alla penultima giornata (la 36a) e potrebbe essere potenzialmente decisiva per lo Scudetto.
E nella stessa giornata si giocherà anche Milan-Roma.
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DERBY DI MILANO A SAN VALENTINO
Il derby di Milano di ritorno rischia di giocarsi a San Valentino, come Inter-Juventus della passata stagione.
GIORNATE E DATE DEI BIG MATCH DELLA SERIE A 2026/2027
3A GIORNATA
Juventus-Milan
Inter-Napoli
5A GIORNATA
Roma-Inter
8A GIORNATA
Napoli-Roma
10A GIORNATA
Juventus-Napoli
Milan-Inter
15 GIORNATA
Lazio-Roma
Napoli-Milan
16A GIORNATA
Roma-Juventus
19A GIORNATA
Inter-Juventus
Roma-Milan
22A GIORNATA
Milan-Juventus
Napoli-Inter
24A GIORNATA
Inter-Milan
27A GIORNATA
Juventus-Roma
31A GIORNATA
Inter-Roma
32A GIORNATA
Milan-Napoli
Roma-Lazio
34A GIORNATA
Roma-Napoli
Napoli-Juventus
36A GIORNATA
Juventus-Inter
Milan-Roma
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