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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Quando scade il contratto di Dimarco con l'Inter: l'accordo attuale, quanto guadagna e la trattativa per il rinnovo

Calciomercato
Serie A
Inter
F. Dimarco

Il tema del prolungamento del contratto di Federico Dimarco è sempre all'ordine del giorno: come stanno procedendo i discorsi.

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Gli appena otto minuti più recupero disputati nel derby contro il Milan hanno confermato quel che ormai si era capito: Federico Dimarco non è più il giocatore dello scorso campionato.

Non bastasse un rendimento nemmeno paragonabile a quello che gli aveva permesso di diventare l'MVP della Serie A, Dimarco è alle prese con un'altra questione: quella di un rinnovo di contratto che ancora non è arrivato.

Quando scade l'attuale vincolo di Dimarco con l'Inter e come stanno procedendo le trattative per il rinnovo? Tutti i dettagli.

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  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI DIMARCO

    Il contratto di Dimarco va in scadenza al termine della stagione, dunque il 30 giugno del 2027. L'esterno della Nazionale ha firmato l'ultimo rinnovo nel dicembre del 2023.

    Ciò significa che, nel caso Dimarco e l'Inter non arrivassero a un accordo per il prolungamento, l'MVP del 2025/26 sarebbe libero di cambiare squadra a parametro zero una volta conclusa l'annata.

    Attenzione, però: nell'accordo stipulato tre anni fa è stata inserita anche una clausola di rinnovo automatico che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe addirittura già scartata. Dal club non sono però arrivate comunicazioni in questo senso.

  • L'ACCORDO ATTUALE E QUANTO GUADAGNA

    Attualmente, Dimarco guadagna 4 milioni di euro netti all'anno. L'ex giocatore di Verona e Parma non è uno dei più pagati della rosa di Chivu.

    Il suo ingaggio è infatti inferiore rispetto, ad esempio, a quello di Zielinski (4,5). Ma anche dei vari Barella, Bastoni e Calhanoglu, altri pilastri di questi ultimi anni nerazzurri.

    Con il rinnovo automatico fino al 2028, Dimarco secondo la Gazzetta guadagnerà 5,2 milioni in una stagione. Il suo obiettivo sarebbe però arrivare a 7,5, cifra che l'Inter non sta però prendendo in considerazione.

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  • LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO

    Dimarco ha cambiato procuratore negli scorsi mesi, passando dall'agenzia Roc Nation ad Arturo Canales. Proprio quest'ultimo, dunque, ha ricevuto l'incarico di occuparsi del rinnovo del mancino.

    Lo stesso Dimarco, quando gli è stata posta la domanda, ha risposto in maniera sincera su una trattativa che non è decollata come avrebbe voluto:

    "Al momento non ne abbiamo ancora parlato - diceva ad esempio all'inizio settembre al Gran Galà del Calcio - speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente".

    La clausola di prolungamento automatico per altri 12 mesi, in ogni caso, sta mantenendo l'Inter in una posizione di tranquillità. Anche se solamente parziale.

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