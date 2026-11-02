Quando scade il contratto di Dimarco con l'Inter: l'accordo attuale, quanto guadagna e la trattativa per il rinnovo

Dimarco ha cambiato procuratore negli scorsi mesi, passando dall'agenzia Roc Nation ad Arturo Canales. Proprio quest'ultimo, dunque, ha ricevuto l'incarico di occuparsi del rinnovo del mancino.

Lo stesso Dimarco, quando gli è stata posta la domanda, ha risposto in maniera sincera su una trattativa che non è decollata come avrebbe voluto:

"Al momento non ne abbiamo ancora parlato - diceva ad esempio all'inizio settembre al Gran Galà del Calcio - speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente".

La clausola di prolungamento automatico per altri 12 mesi, in ogni caso, sta mantenendo l'Inter in una posizione di tranquillità. Anche se solamente parziale.