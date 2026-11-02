Quando scade il contratto di Dimarco con l'Inter: l'accordo attuale, quanto guadagna e la trattativa per il rinnovo

Gli appena otto minuti più recupero disputati nel derby contro il Milan hanno confermato quel che ormai si era capito: Federico Dimarco non è più il giocatore dello scorso campionato.
Non bastasse un rendimento nemmeno paragonabile a quello che gli aveva permesso di diventare l'MVP della Serie A, Dimarco è alle prese con un'altra questione: quella di un rinnovo di contratto che ancora non è arrivato.
Quando scade l'attuale vincolo di Dimarco con l'Inter e come stanno procedendo le trattative per il rinnovo? Tutti i dettagli.
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