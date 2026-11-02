Quando scade il contratto di Calhanoglu con l'Inter: l'accordo attuale, quanto guadagna e la trattativa per il rinnovo

Calhanoglu e l'Inter sono in contatto per provare ad arrivare a un denominatore comune per quanto riguarda il possibile rinnovo del calciatore turco.

Quest'ultimo avrebbe chiesto due anni di contratto all'Inter, mentre andrà trovato un accordo anche per quanto riguarda la parte economica. L'ultimo capitolo della telenovela, in ogni caso, non sembra essere ancora vicinissimo.

Calhanoglu, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport di agosto, rivelava che "io sono contento di stare qui. A Milano, dove mia moglie e io ci siamo integrati benissimo, e all’Inter. Abbiamo tanti amici, i bimbi vanno a scuola. Il futuro invece non dipende da me, ma dalla società".

Nella stessa intervista, il turco aggiungeva però che "non c’è stato alcun contatto per il rinnovo. Io sono un calciatore e penso a giocare. Ma in cinque anni penso che abbiamo fatto tante cose buone: 8 trofei, 2 finali di Champions. I tifosi mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Vedremo cosa succederà".

L'intenzione di Calhanoglu è dunque quella di rimanere all'Inter, ma alle cifre che considererà congrue. Lo stesso vale per il club, che non vorrebbe privarsi del calciatore ma dovrà valutare l'effettiva convenienza economica del prolungamento di un giocatore che, a febbraio, compirà pur sempre 33 anni.