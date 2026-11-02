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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Quando scade il contratto di Calhanoglu con l'Inter: l'accordo attuale, quanto guadagna e la trattativa per il rinnovo

Calciomercato
Serie A
Inter
H. Calhanoglu

Il centrocampista turco, particolarmente chiacchierato nelle ultime due estati di mercato, è un caso spinoso: come sta procedendo la questione prolungamento.

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Hakan Calhanoglu è stato chiacchieratissimo nelle ultime due finestre estive di mercato. Ma alla fine, nonostante le voci su un ritorno in Turchia, è rimasto all'Inter.

Ora, però, la questione rinnovo si è fatta più spinosa che mai. Un argomento che, con la stagione entrata ormai nel vivo, non può più essere procrastinato né passare in secondo piano.

Quando scade il contratto di Calhanoglu e come sta procedendo la trattativa con l'Inter per il rinnovo?

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  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI CALHANOGLU

    Il contratto di Calhanoglu con l'Inter scade tra pochi mesi, alla conclusione della stagione in corso: il vincolo terminerà il 30 giugno del 2027.

    La situazione è simile a quella del compagno di squadra Federico Dimarco. Non a caso, un altro elemento di cui si sta parlando sempre più in ottica prolungamento.

    Diversamente da Dimarco, però, Calhanoglu non ha inserita nel contratto una clausola di rinnovo automatico. Ciò significa che lo scenario di un addio a parametro zero, in questo momento, deve necessariamente definirsi concreto.

  • QUANTO GUADAGNA CALHANOGLU

    Attualmente, Calhanoglu è uno dei giocatori con l'ingaggio più alto nella rosa allenata da Chivu. Anche se non al livello, ad esempio, di Lautaro Martinez.

    L'ex giocatore del Milan guadagna infatti 6 milioni di euro netti circa per una stagione. Una cifra simile a quella di Marcus Thuram e Nicolò Barella.

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  • COME STA ANDANDO LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO

    Calhanoglu e l'Inter sono in contatto per provare ad arrivare a un denominatore comune per quanto riguarda il possibile rinnovo del calciatore turco.

    Quest'ultimo avrebbe chiesto due anni di contratto all'Inter, mentre andrà trovato un accordo anche per quanto riguarda la parte economica. L'ultimo capitolo della telenovela, in ogni caso, non sembra essere ancora vicinissimo.

    Calhanoglu, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport di agosto, rivelava che "io sono contento di stare qui. A Milano, dove mia moglie e io ci siamo integrati benissimo, e all’Inter. Abbiamo tanti amici, i bimbi vanno a scuola. Il futuro invece non dipende da me, ma dalla società". 

    Nella stessa intervista, il turco aggiungeva però che "non c’è stato alcun contatto per il rinnovo. Io sono un calciatore e penso a giocare. Ma in cinque anni penso che abbiamo fatto tante cose buone: 8 trofei, 2 finali di Champions. I tifosi mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Vedremo cosa succederà". 

    L'intenzione di Calhanoglu è dunque quella di rimanere all'Inter, ma alle cifre che considererà congrue. Lo stesso vale per il club, che non vorrebbe privarsi del calciatore ma dovrà valutare l'effettiva convenienza economica del prolungamento di un giocatore che, a febbraio, compirà pur sempre 33 anni.

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