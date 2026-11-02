Quando scade il contratto di Calhanoglu con l'Inter: l'accordo attuale, quanto guadagna e la trattativa per il rinnovo

Hakan Calhanoglu è stato chiacchieratissimo nelle ultime due finestre estive di mercato. Ma alla fine, nonostante le voci su un ritorno in Turchia, è rimasto all'Inter.
Ora, però, la questione rinnovo si è fatta più spinosa che mai. Un argomento che, con la stagione entrata ormai nel vivo, non può più essere procrastinato né passare in secondo piano.
Quando scade il contratto di Calhanoglu e come sta procedendo la trattativa con l'Inter per il rinnovo?
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