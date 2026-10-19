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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Marco Trombetta

Quando sarà la cerimonia del Pallone d'Oro 2026: data, orario, candidati e il favorito come vincitore

Data e orario della cerimonia del Pallone d'Oro e dove vederla gratis in tv e streaming: i candidati e il favorito alla vittoria.

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Ci siamo, è tempo di annunciare chi succederà a Ousmane Dembelé come vincitore del Pallone d'Oro 2026.

Quando si terrà la cerimonia, i candidati e dove vederla in diretta. Tutto quello che c'è da sapere su uno degli eventi calcistici più attesi dell'anno.

  • CERIMONIA PALLONE D'ORO 2026: QUANDO E DOVE

    La cerimonia del Pallone d'Oro 2026 si terrà lunedì 26 ottobre a Londra, presso il London Palladium Theatre.

    L'evento inizierà alle ore 21 ed è la prima volta nella storia che si svolgerà nella Capitale inglese, in occasione del 70° anniversario del premio e della prima edizione, quella del 1956, vinta proprio dall'inglese Stanley Matthews.

  • CANDIDATI PALLONE D'ORO 2026

    Ecco, di seguito, la lista dei 30 candidati per il Pallone d'Oro 2026.

    Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
    Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)
    Marc Cucurella (Spagna, Chelsea/Real Madrid)
    Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
    Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
    Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United)
    Gabriel (Brasile, Arsenal)
    Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
    Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
    Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)
    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
    Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)
    Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
    Marquinhos (Brasile, Paris Saint-Germain)
    Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
    Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
    Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
    Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
    João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)
    Michael Olise (Francia, Bayern München)
    Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
    Julián Quiñones (Messico, Al-Qadsiah)
    Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
    Rodri (Spagna, Manchester City/Barcelona)
    Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)
    William Saliba (Francia, Arsenal)
    Ferran Torres (Spagna, Barcelona/Paris Saint-Germain)
    Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)
    Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)
    Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)﻿

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  • FAVORITO VINCITORE PALLONE D'ORO 2026

    In prima fila per la vittoria ci sono Yamal e soprattutto Harry Kane.

    Lo spagnolo ha vinto il Mondiale con la Spagna e la Liga col Barcellona, l'inglese soltanto la Bundesliga (fermandosi in semifinale sia in Champions che ai Mondiali) ma ha vissuto una stagione clamorosa in termini di numeri, con 72 goal realizzati tra club e nazionale.

    Più indietro Mbappé, che con il Real Madrid non ha vinto nulla, ma individualmente è stato mostruoso, vincendo la classifica marcatori di Liga, Champions e Mondiale (con tanto di record storico di goal nella manifestazione). Percentuali più basse anche per i due parigini campioni d'Europa, Kvaratskhelia e Dembelé, vincitore uscente.

    E Leo Messi? Ovviamente la sua vittoria è da prendere in considerazione dopo il super Mondiale giocato a 39 anni e quello che ha rappresentato per l'Argentina. Sarebbe una sorta di premio alla carriera, oltre che il nono Pallone d'Oro personale.

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  • CHI PRESENTA LA CERIMONIA

    La conduzione della cerimonia del Pallone d'Oro è stata affidata a Thierry Henry e Kate Scott, che aveva già partecipato come co-conduttrice nelle edizioni 2014, 2015 e 2025.

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  • QUALI ALTRI PREMI VERRANNO ASSEGNATI

    Questa la lista degli altri premi che verranno assegnati nel corso della serata oltre al Pallone d'Oro:

    • Giovane talento dell'Anno maschile e femminile

    • Portiere dell'Anno maschile e femminile

    • Allenatore dell'Anno per il calcio maschile e femminile

    • Club dell'Anno per il calcio maschile e femminile

    • Attaccante dell'Anno maschile e femminile

    • Premio Sócrates, assegnato da L'Équipe e Peace and Sport per le iniziative di solidarietà e le cause sociali sostenute da un calciatore

  • DOVE VEDERE LA CERIMONIA DEL PALLONE D'ORO GRATIS

    DAZN trasmetterà gratuitamente la cerimonia in app: basterà semplicemente avere un account e fare il login, senza la necessità di sottoscrivere nessun abbonamento.

    La diretta sarà gratis in tv e streaming per tutti i dispositivi.

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