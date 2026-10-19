Quando sarà la cerimonia del Pallone d'Oro 2026: data, orario, candidati e il favorito come vincitore

Ecco, di seguito, la lista dei 30 candidati per il Pallone d'Oro 2026.
Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)
Marc Cucurella (Spagna, Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United)
Gabriel (Brasile, Arsenal)
Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)
Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
Marquinhos (Brasile, Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francia, Bayern München)
Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
Julián Quiñones (Messico, Al-Qadsiah)
Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
Rodri (Spagna, Manchester City/Barcelona)
Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)
William Saliba (Francia, Arsenal)
Ferran Torres (Spagna, Barcelona/Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)
Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)
Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)