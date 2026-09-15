Quando rientrano McTominay, Anguissa, Alisson Santos, Meret, Giovane e Buongiorno: il punto sugli infortunati del Napoli

Destano maggiori preoccupazioni le condizioni di Alisson Santos, anche lui finito ko durante la prima giornata di Champions League, nel match contro l'Arsenal. Il brasiliano ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale ed è difficile che possa tornare a disposizione di Allegri prima di novembre, e sarà costretto, salvo sorprese, a saltare anche due big match come Napoli-Roma del 24 ottobre e Juventus-Napoli, in programma l'1 novembre.