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Quando rientrano McTominay, Anguissa, Alisson Santos, Meret, Giovane e Buongiorno: il punto sugli infortunati del Napoli

Serie A
Napoli
Fantacalcio
A. Zambo Anguissa
S. McTominay
A. Santos
A. Meret
A. Buongiorno

Allegri aspetta il rientro di diversi elementi di spicco del suo Napoli: Anguissa da valutare per Firenze, l'infortunio di Alisson Santos può essere più lungo del previsto. McTominay si rivedrà a ottobre.

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L'inizio della sua avventura sotto il Vesuvio non è stato esattamente in discesa, ma una delle principali attenuanti per Massimiliano Allegri è sicuramente la serie di infortuni che ha colpito diversi giocatori-chiave del suo Napoli.

Dal grave infortunio di Buongiorno allo stop forzato di McTominay, senza dimenticare i problemi accusati da Zambo-Anguissa, Alisson Santos e Meret: non si può dire che la fortuna sia stata benevola con il tecnico degli azzurri, che aspetta il rientro dei big per poter dar forma alle sue idee.

Ma quando tornano McTominay e compagni? Facciamo il punto sugli infortunati in casa Napoli.

  • MCTOMINAY

    L'uomo più atteso potrebbe tornare dopo la sosta: Scott McTominay, dopo l'intervento di ablazione cardiaca effettuato la scorsa settimana, si appresta a iniziare il percorso che lo porterà al ritorno in campo. Lo scozzese tornerà ad allenarsi la prossima settimana, al termine dei 15 giorni di riposo previsti.

    McTominay salterà dunque sicuramente la sfida di domenica contro la Fiorentina e tornerà a disposizione di Allegri dopo la sosta, qualora arrivasse l'idoneità sportiva. Difficile ma non impossibile che possa essere tra i convocati già contro il Frosinone il 10 ottobre o in Champions contro il Villarreal tre giorni dopo, ma la data più probabile al momento sembra essere quella del 17 ottobre, quando il Napoli affronterà il Venezia.

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  • ZAMBO-ANGUISSA

    Verranno valutate oggi le condizioni di Frank Zambo-Anguissa, fermatosi alla vigilia di Napoli-Bologna per un risentimento muscolare. Allegri spera di avere il camerunese, infortunatosi contro l'Arsenal in Champions League, a disposizione già per la trasferta di Firenze, ma non verranno presi rischi, vista l'importanza di Anguissa nell'economia del centrocampo degli azzurri.

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  • MERET

    Alla ripresa dopo la sosta, per la sfida contro il Frosinone in programma il 10 ottobre al Maradona, è previsto il rientro in campo di Alex Meret, che contro l'Arsenal ha rimediato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra. Contro la Fiorentina tra i pali ci sarà ancora Milinkovic-Savic, sulla carta il secondo nelle gerarchie di Allegri.

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  • ALISSON SANTOS

    Destano maggiori preoccupazioni le condizioni di Alisson Santos, anche lui finito ko durante la prima giornata di Champions League, nel match contro l'Arsenal. Il brasiliano ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale ed è difficile che possa tornare a disposizione di Allegri prima di novembre, e sarà costretto, salvo sorprese, a saltare anche due big match come Napoli-Roma del 24 ottobre e Juventus-Napoli, in programma l'1 novembre.

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  • GIOVANE

    Almeno un mese, più probabilmente fine-ottobre: ci sarà ancora da attendere anche per rivedere Giovane, rimasto fuori dalla lista Champions per la fase-campionato per motivi tecnici ma anche per via dell'operazione d'ernia inguinale al quale si è sottoposto ad inizio settembre.

  • BUONGIORNO

    L'attesa più lunga è quella che riguarda Alessandro Buongiorno, che a luglio si è sottoposto a Barcellona ad un "intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro": per lui, come spiegato da Allegri, il rientro non è previsto prima del nuovo anno. Fino a gennaio Allegri dovrà dunque affidarsi a Rrahmani, sperando nella crescita di Rafa Marin, nel ritorno di Beukema e nell'inserimento di Badiashile.

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