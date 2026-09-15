Quando rientrano McTominay, Anguissa, Alisson Santos, Meret, Giovane e Buongiorno: il punto sugli infortunati del Napoli

L'inizio della sua avventura sotto il Vesuvio non è stato esattamente in discesa, ma una delle principali attenuanti per Massimiliano Allegri è sicuramente la serie di infortuni che ha colpito diversi giocatori-chiave del suo Napoli.
Dal grave infortunio di Buongiorno allo stop forzato di McTominay, senza dimenticare i problemi accusati da Zambo-Anguissa, Alisson Santos e Meret: non si può dire che la fortuna sia stata benevola con il tecnico degli azzurri, che aspetta il rientro dei big per poter dar forma alle sue idee.
Ma quando tornano McTominay e compagni? Facciamo il punto sugli infortunati in casa Napoli.