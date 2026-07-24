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Quando Leao ha rifiutato l'Inter e dopo pochi giorni ha scelto il Milan: "Se ti chiama Maldini non puoi dire no..."

Serie A
Milan
Inter
R. Leao

Ospite del podcast Podpah

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Anche se il futuro di Rafa Leao sembra ormai destinato ad essere lontano da Milano, l'attaccante portoghese si emoziona ancora visibilmente nel raccontare il momento in cui le sue strade e quelle del club rossonero si sono incrociate.

Estate 2019, a soli 19 anni Rafa è reduce da un'ottima stagione con il Lille, terminata con un secondo posto alle spalle del solito PSG. Il suo nome è caldissimo in chiave mercato, dopo gli 8 goal messi a segno con il club francese: per lui si parla di Premier League, ma anche di Serie A, con l'Inter in pole position...

  • "ALL'INTER NON CI VOLEVO ANDARE"

    Ma quando i nerazzurri, che consideravano Leao l'alternativa a Lukaku, hanno provato l'affondo il portoghese si è fermamente opposto al trasferimento, come raccontato a Podpah.

    "Ritiro pre-campionato in Algarve, ci alleniamo. Il direttore sportivo Luís Campos, che ora è al Paris Saint-Germain, mi fa: 'Rafa, vieni qui in ufficio, l'Inter credo farà un'offerta per te'. E io ho detto di no, che non volevo andarmene. Ci eravamo appena qualificati per la Champions League, volevo restare un altro anno per continuare. E gli ho detto: 'Non ci voglio andare'. E lui: 'No, ma penso che faranno una buona offerta di 25, 30 milioni e tu ci andrai'. Ho detto: 'No, ho puntato i piedi. No, non ci voglio andare. Non voglio andare all'Inter. Voglio restare ancora un'altra stagione a giocare in Champions League. Non avevo mai giocato in Champions".


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  • LA CHIAMATA DI MALDINI

    Ma dopo aver detto no all'Inter, per Rafa si è prospettata l'opportunità di andare al Milan. E il portoghese non ha avuto esitazioni, quando si è trovato a parlare su FaceTime con una leggenda come Paolo Maldini...

    "Passano due, tre giorni. 'Rafa, vieni di nuovo in ufficio. Guarda, il Milan tra qualche ora manderà un'offerta per te'. Io ho detto: 'Come sarebbe a dire? Sei sicuro?'. 'Sì, il Milan, e una persona ti chiamerà'. Allora, riunione, credo avessimo una partita. Riunione finita. Il mister era lì a organizzare la tattica. 'Guarda, eh, quella persona ti chiamerà tra 5 minuti, resta qui che parlerete su FaceTime'. Era Maldini. 'Ciao, Rafael. Tutto bene? Sai già che il Milan è interessato, sei un giocatore in cui vediamo un futuro molto buono e vogliamo portarti qui al Milan'. Non potevo dire di no. Quando chiama quell'uomo... "

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