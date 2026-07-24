Quando Leao ha rifiutato l'Inter e dopo pochi giorni ha scelto il Milan: "Se ti chiama Maldini non puoi dire no..."

Ma dopo aver detto no all'Inter, per Rafa si è prospettata l'opportunità di andare al Milan. E il portoghese non ha avuto esitazioni, quando si è trovato a parlare su FaceTime con una leggenda come Paolo Maldini...

"Passano due, tre giorni. 'Rafa, vieni di nuovo in ufficio. Guarda, il Milan tra qualche ora manderà un'offerta per te'. Io ho detto: 'Come sarebbe a dire? Sei sicuro?'. 'Sì, il Milan, e una persona ti chiamerà'. Allora, riunione, credo avessimo una partita. Riunione finita. Il mister era lì a organizzare la tattica. 'Guarda, eh, quella persona ti chiamerà tra 5 minuti, resta qui che parlerete su FaceTime'. Era Maldini. 'Ciao, Rafael. Tutto bene? Sai già che il Milan è interessato, sei un giocatore in cui vediamo un futuro molto buono e vogliamo portarti qui al Milan'. Non potevo dire di no. Quando chiama quell'uomo... "