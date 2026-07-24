Quando Leao ha rifiutato l'Inter e dopo pochi giorni ha scelto il Milan: "Se ti chiama Maldini non puoi dire no..."

Anche se il futuro di Rafa Leao sembra ormai destinato ad essere lontano da Milano, l'attaccante portoghese si emoziona ancora visibilmente nel raccontare il momento in cui le sue strade e quelle del club rossonero si sono incrociate.
Estate 2019, a soli 19 anni Rafa è reduce da un'ottima stagione con il Lille, terminata con un secondo posto alle spalle del solito PSG. Il suo nome è caldissimo in chiave mercato, dopo gli 8 goal messi a segno con il club francese: per lui si parla di Premier League, ma anche di Serie A, con l'Inter in pole position...