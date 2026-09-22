Quando la Juventus scartò Kayode: il percorso del terzino del Brentford, dall'addio a Torino alla Nazionale

Nei mesi che precedevano il mercato estivo, Kayode in qualche modo è stato inserito negli stessi discorsi riguardanti la Juventus. Perché si sa che su certe scelte ogni tanto si può anche rimuginare, sapere di averla combinata grossa, sognare di cambiarne il destino.

Nulla di particolarmente concreto, ma intanto qualche voce che voleva la Juve interessata a riportare a casa colui che da casa aveva allontanato è circolata. Alla fine non se n'è fatto nulla: a Torino nel suo ruolo è arrivato Celik e Michael è rimasto al Brentford. Dove si è adattato alla perfezione e dove giura di trovarsi benissimo.

Titolare anche quest'anno in una squadra che fin qui non ha mai perso, e che ne ha dati tre al Tottenham prima e al Chelsea poi, Kayode non è stato ignorato da Mancini. A marzo giocava nell'Under 21 di Silvio Baldini, ora sogna di esordire con i grandi. Con buona pace di una Juve che ne ha osservato i progressi da lontano.