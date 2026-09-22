Quando la Juventus scartò Kayode: il percorso del terzino del Brentford, dall'addio a Torino alla Nazionale

Michael Kayode, oggi, lo conoscono tutti. Lo conoscono i tifosi del Brentford, arrivati a dedicargli un coro divenuto molto celebre. Lo conosce la Fiorentina. Lo conosce Roberto Mancini, che lo ha appena convocato in Nazionale.
Anche la Juventus conosce bene Kayode. Da avversario, certo, per tutte le volte in cui il terzino l'ha affrontata in maglia viola. Ma non solo.
Kayode, alla Juventus, ci ha pure giocato. Anche se non tutti se lo ricordano. E del resto lui stesso non perde occasione per rammentarlo. Senza rancori: più che altro per ricordare a sé stesso che percorso abbia fatto per arrivare dov'è arrivato.
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