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Michael Kayode BrentfordGetty
Stefano Silvestri

Quando la Juventus scartò Kayode: il percorso del terzino del Brentford, dall'addio a Torino alla Nazionale

Italia
Juventus
M. Kayode
Brentford

L'ex giocatore della Fiorentina, convocato da Mancini, ha militato per alcuni anni nelle giovanili juventine. Poi la ripartenza dal Gozzano: "Giovani, non disperate se scendete in categorie inferiori".

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Michael Kayode, oggi, lo conoscono tutti. Lo conoscono i tifosi del Brentford, arrivati a dedicargli un coro divenuto molto celebre. Lo conosce la Fiorentina. Lo conosce Roberto Mancini, che lo ha appena convocato in Nazionale.

Anche la Juventus conosce bene Kayode. Da avversario, certo, per tutte le volte in cui il terzino l'ha affrontata in maglia viola. Ma non solo.

Kayode, alla Juventus, ci ha pure giocato. Anche se non tutti se lo ricordano. E del resto lui stesso non perde occasione per rammentarlo. Senza rancori: più che altro per ricordare a sé stesso che percorso abbia fatto per arrivare dov'è arrivato.


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  • "GIOVANI, NON DISPERATE"

    Proprio Kayode è stato intervistato dal sito ufficiale della FIGC. E una domanda, tra le tante, il giocatore del Brentford se l'è sentita rivolgere anche sul suo passato dimenticato alla Juventus. E sull'addio a Torino del 2018. Per andare dove? Nelle giovanili del Gozzano, piccolo club piemontese della provincia di Novara. Non in Serie A: in Serie D.

    "Passare dalla Juventus al Gozzano è chiaramente molto diverso, ma proprio quell’esperienza mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. Consiglio ai giovani di non disperarsi se scendono in categorie inferiori perché si può crescere tanto".

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  • L'ADDIO ALLA JUVE: "UNA BATOSTA"

    Quella di quasi un decennio fa è una scelta come tante altre da parte della Juventus. La quale, semplicemente, non si accorge di avere in casa un ragazzino che potrebbe arrivare ad alti livelli: capita.

    Kayode entra nelle giovanili bianconere da bambino, quando ha 10 anni: è il 2014. Scala qualche categoria, arriva all'Under 14. Lì condivide lo spogliatoio con gente come Luis Hasa, oggi in A col Frosinone. Poi, improvvisamente, tutto si ferma.

    Nell'estate del 2018 la Juve decide di non confermarlo nella propria rosa giovanile. In pratica, lo scarta. Michael e la famiglia la prendono male, ovviamente: è una delusione non semplice da rimarginare, perché quando mai potrà ripresentarsi quel treno?

    "Non ho rimpianti per quel periodo, anche se mi hanno scartato - ha detto però Kayode a maggio in un'intervista a Tuttosport - Vedevano qualcosa in me, mi sono goduto ogni anno a Vinovo. È stata una batosta essere mandato via, ma mi sono rialzato sempre. Lì ho imparato tantissimo fino ai 14 anni".

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  • Kayode FiorentinaGetty Images

    LA RIPARTENZA DALLA D E LA FIORENTINA

    Non è così usuale che un giocatore passi dalle giovanili di un club di Serie A a quelle di un club di Serie D. Ma il cammino di Kayode lo porta proprio lì: a Gozzano. Nella quarta categoria del calcio italiano.

    A differenza di quanto accadeva a Torino, nel suo nuovo club credono ciecamente in lui. Tanto da fargli bruciare le tappe e, nel campionato 2020/21, portarlo in prima squadra minorenne: Michael ha appena 16 anni quando esordisce in Serie D e in quella stagione colleziona addirittura 34 presenze, con due goal e altrettanti assist.

    "Se mi è servito? Tantissimo - ricordava ancora a Tuttosport qualche mese fa - La Serie D a 16 anni è stata fondamentale per la mia crescita, ho capito il calcio a livello mentale: mi ha permesso di affrontare il campionato Primavera alla Fiorentina con molte più certezze. All’esordio in Serie A, che è stata la gioia più grande della mia vita, ci sono arrivato pronto".

    Parla di Primavera, Kayode, perché il suo "strano" percorso prosegue così: la Fiorentina nel 2021 lo riporta in alto, lo inserisce tra i propri giovani, lo cresce. Poi arriva la chiamata in prima squadra, poi l'esordio in Serie A nell'agosto del 2023, a 19 anni compiuti da poco. E poi tutto il resto. Fino alla Nazionale.

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  • LE NUOVE VOCI SULLA JUVENTUS

    Nei mesi che precedevano il mercato estivo, Kayode in qualche modo è stato inserito negli stessi discorsi riguardanti la Juventus. Perché si sa che su certe scelte ogni tanto si può anche rimuginare, sapere di averla combinata grossa, sognare di cambiarne il destino.

    Nulla di particolarmente concreto, ma intanto qualche voce che voleva la Juve interessata a riportare a casa colui che da casa aveva allontanato è circolata. Alla fine non se n'è fatto nulla: a Torino nel suo ruolo è arrivato Celik e Michael è rimasto al Brentford. Dove si è adattato alla perfezione e dove giura di trovarsi benissimo.

    Titolare anche quest'anno in una squadra che fin qui non ha mai perso, e che ne ha dati tre al Tottenham prima e al Chelsea poi, Kayode non è stato ignorato da Mancini. A marzo giocava nell'Under 21 di Silvio Baldini, ora sogna di esordire con i grandi. Con buona pace di una Juve che ne ha osservato i progressi da lontano.

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