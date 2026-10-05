Quando Kimi Antonelli può vincere il Mondiale di F1: quante gare e quanti punti mancano per il titolo

Senza gli ultimi due GP in Medio Oriente, Kimi Antonelli avrebbe potuto laurearsi campione già a Singapore, ma così non sarà.

Può, però, diventare campione del mondo in Messico, guadagnando almeno almeno 17 punti tra Singapore (Sprint e Gara) e Austin: in questo modo gli basterà completare il weekend messicano con almeno 101 punti di vantaggio (attualmente sono 84). Fattibile.

Un incastro che potrebbe essere ovviamente avvantaggiato (e modificato) da episodi come quello avvenuto in Malesia e riguardante Russell: ma questo non è prevedibile.