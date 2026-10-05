Quando Kimi Antonelli può vincere il Mondiale di F1: quante gare e quanti punti mancano per il titolo

Una gara "pazza", quella che si è tenuta in Malesia e valida per il GP del Bahrain: una di quelle che lascia il segno e che, sì, incide anche sul Mondiale piloti.
Perché al di là della vittoria di Max Verstappen, tornato al successo (per la prima volta in questa stagione), il secondo posto di Andrea Kimi Antonelli anche per com'è maturato sa molto di titolo.
Grazie al ritiro di George Russell, il pilota italiano ha allungato il suo distacco sul compagno di squadra, facendo partire il countdown: quando può diventare campione del mondo?