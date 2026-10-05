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Kimi Antonelli Getty Images
Antonio Torrisi

Quando Kimi Antonelli può vincere il Mondiale di F1: quante gare e quanti punti mancano per il titolo

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Il pilota italiano sempre più vicino alla conquista del suo primo titolo piloti in F1: cosa gli serve per diventare campione del mondo.

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Una gara "pazza", quella che si è tenuta in Malesia e valida per il GP del Bahrain: una di quelle che lascia il segno e che, sì, incide anche sul Mondiale piloti.

Perché al di là della vittoria di Max Verstappen, tornato al successo (per la prima volta in questa stagione), il secondo posto di Andrea Kimi Antonelli anche per com'è maturato sa molto di titolo.

Grazie al ritiro di George Russell, il pilota italiano ha allungato il suo distacco sul compagno di squadra, facendo partire il countdown: quando può diventare campione del mondo?

  • KIMI CAMPIONE DEL MONDO F1: QUANTE GARE MANCANO

    Partiamo dal calendario. Attualmente mancano 7 Gran Premi e una gara Sprint da disputare: la prossima gara è quella di Singapore (con la Sprint), poi si va ad Austin, negli USA, si prosegue in Messico, in Brasile, di nuovo in USA, ma questa volta a Las Vegas e sono state confermate anche le tappe in Qatar e Abu Dhabi.

    In totale ci sono 183 punti totali a disposizione. Ma quanto può diventare campione?

  • KIMI CAMPIONE DEL MONDO F1: COSA SERVE E QUANDO PUÒ SUCCEDERE

    Senza gli ultimi due GP in Medio Oriente, Kimi Antonelli avrebbe potuto laurearsi campione già a Singapore, ma così non sarà.

    Può, però, diventare campione del mondo in Messico, guadagnando almeno almeno 17 punti tra Singapore (Sprint e Gara) e Austin: in questo modo gli basterà completare il weekend messicano con almeno 101 punti di vantaggio (attualmente sono 84). Fattibile.

    Un incastro che potrebbe essere ovviamente avvantaggiato (e modificato) da episodi come quello avvenuto in Malesia e riguardante Russell: ma questo non è prevedibile.

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