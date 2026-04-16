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Nino Caracciolo

“Quando il calcio italiano arriverà ai livelli visti in Champions”? Di Canio prende a testate il tavolo e si fa male

Champions League
Serie A

Particolare siparietto andato in scena negli studi Sky nel post partita delle gare di Champions: Di Canio, arrabbiato per il livello del nostro calcio, prende a testate il tavolo.

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Lo spettacolo della Champions League che mette in mostra un livello di calcio che, almeno al momento, è molto superiore rispetto a quello proposto dalle squadre italiane.

Il dibattito, andato in ondata negli studi di ‘Sky Sport’ nell’immediato post delle sfide di ritorno dei quarti di finale tra Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting, si trasforma presto in un siparietto.

Il “protagonista” è uno degli opinionisti presenti in studio, Paolo Di Canio, che a una precisa domanda risponde… sbattendo la testa sul tavolo.

  • “QUANDO IL NOSTRO CALCIO ARRIVERÀ AI LIVELLI VISTI IN CHAMPIONS”

    "Ho visto un livello incredibile, chi esprime un grande calcio, chi è riuscito a buttare fuori il Barcellona, l'Arsenal è avanti su due fronti. La palla viaggia tre volte più veloce del nostro campionato. Quando il nostro calcio arriverà a quei livelli?".Il quesito è di Federica Masolin, conduttrice della trasmissione su Sky Sport.

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  • DI CANIO SBATTE LA TESTA CONTRO IL TAVOLO

    "Sono stato buono fino adesso e ora mi vuoi fare una provocazione. Mi vuoi intristire", la replica di Di Canio. Che, un attimo dopo, inizia a sbattere la testa sul tavolo in maniera però troppo forte, tanto da lamentare subito dolore.



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  • LE REAZIONI DI CAPELLO E DELLO STUDIO

    Inizialmente non tutti capiscono che Di Canio si è realmente fatto male. Federica Masolin, la conduttrice, inizia a ridere; mentre Fabio Capello è il primo ad andare in soccorso porgendo un fazzoletto. Successivamente anche Costacurta chiede cosa fosse realmente accaduto.

  • “MI PROVOCHI E IO MI SPACCO LA TESTA”

    Di Canio, dolorante, si rivolge così ai presenti: “Mi sono fatto male per davvero. Mi hai provocato e io mi spacco la testa. Mi sono fatto male la testa, non sto scherzando. Io sono arrabbiato con il nostro calcio, avvelenato che prima o poi ci arriveremo anche noi. Ma prima o poi accadrà".

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