“Quando il calcio italiano arriverà ai livelli visti in Champions”? Di Canio prende a testate il tavolo e si fa male

Lo spettacolo della Champions League che mette in mostra un livello di calcio che, almeno al momento, è molto superiore rispetto a quello proposto dalle squadre italiane.
Il dibattito, andato in ondata negli studi di ‘Sky Sport’ nell’immediato post delle sfide di ritorno dei quarti di finale tra Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting, si trasforma presto in un siparietto.
Il “protagonista” è uno degli opinionisti presenti in studio, Paolo Di Canio, che a una precisa domanda risponde… sbattendo la testa sul tavolo.