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Fagioli De Gea FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Quando gioca la Fiorentina in Conference League: date e orari delle gare di andata e ritorno dei quarti di finale

La Fiorentina affronta gli inglesi del Crystal Palace ai quarti di finale di Conference League: il programma completo con date e orari.

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Missione compiuta per la Fiorentina che, dopo il 2-1 ottenuto al 'Franchi', ha battuto con lo stesso risultato in Polonia il Rakow e si è presa la qualificazione ai quarti di finale della Conference League.

Sulla strada dei ragazzi di Vanoli ci sarà il Crystal Palace che, a sua volta, ha eliminato i ciprioti dell'AEK Larnaca alla fine dei tempi supplementari dopo lo 0-0 maturato in Inghilterra nel primo atto.

La UEFA ha reso noto il programma completo dei quarti di Conference League: date e orari delle sfide che metteranno in palio l'accesso alle semifinali.

  • ANDATA A LONDRA

    Giovedì 9 aprile

    Rayo Vallecano-AEK Atene (ore 18:45)

    Mainz-Strasburgo (ore 21:00)

    Crystal Palace-Fiorentina (ore 21:00)

    Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (ore 21:00)

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  • RITORNO A FIRENZE

    Giovedì 16 aprile

    AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk (ore 18:45)

    Fiorentina-Crystal Palace (ore 21:00)

    AEK Atene-Rayo Vallecano (ore 21:00)

    Strasburgo-Mainz (ore 21:00)

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  • CHI AFFRONTEREBBE LA FIORENTINA IN SEMIFINALE

    Una volta superato l'ostacolo Crystal Palace, la Fiorentina si troverebbe sulla strada di una tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar.

    L'eventuale match d'andata si disputerebbe in trasferta il 30 aprile alle ore 21, con ritorno fissato al 'Franchi' di Firenze una settimana più tardi (7 maggio) allo stesso orario.

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI FIORENTINA IN CONFERENCE LEAGUE

    DIFFIDATI FIORENTINA

    Comuzzo

    Dodò

    Fagioli

    Gudmundsson

    Mandragora

    Ndour

    Pongracic

    SQUALIFICATI FIORENTINA

    Nessuno

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