Quando gioca la Fiorentina in Conference League: date e orari delle gare di andata e ritorno dei quarti di finale

Missione compiuta per la Fiorentina che, dopo il 2-1 ottenuto al 'Franchi', ha battuto con lo stesso risultato in Polonia il Rakow e si è presa la qualificazione ai quarti di finale della Conference League.

Sulla strada dei ragazzi di Vanoli ci sarà il Crystal Palace che, a sua volta, ha eliminato i ciprioti dell'AEK Larnaca alla fine dei tempi supplementari dopo lo 0-0 maturato in Inghilterra nel primo atto.

La UEFA ha reso noto il programma completo dei quarti di Conference League: date e orari delle sfide che metteranno in palio l'accesso alle semifinali.