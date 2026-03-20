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Rowe Roma BolognaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Quando gioca il Bologna in Europa League: date e orari delle gare di andata e ritorno dei quarti di finale

Bologna di scena contro l'Aston Villa nei quarti di finale di Europa League: il quadro completo di date e orari dei match di andata e ritorno.

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Il Bologna è tra le migliori otto squadre dell'Europa League: merito del successo nel ritorno degli ottavi contro la Roma nel derby italiano, che ha visto i felsinei espugnare l'Olimpico al termine di una battaglia protrattasi fino ai tempi supplementari.

Per i ragazzi di Italiano ci sarà l'Aston Villa da affrontare ai quarti di finale, squadra peraltro già sfidata durante la League Phase a Birmingham lo scorso 25 settembre: 1-0 il risultato finale, targato McGinn.

Di seguito il quadro completo di date e orari delle gare dei quarti di finale di Europa League: quando gioca il Bologna, a caccia del pass per le semifinali.

  • ANDATA AL 'DALL'ARA'

    Mercoledì 8 aprile

    Braga-Betis (ore 18:45)

    Giovedì 9 aprile

    Bologna-Aston Villa (ore 21:00)

    Porto-Nottingham Forest (ore 21:00)

    Friburgo-Celta Vigo (ore 21:00)

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  • RITORNO A BIRMINGHAM

    Giovedì 16 aprile

    Celta Vigo-Friburgo (ore 18:45)

    Aston Villa-Bologna (ore 21:00)

    Nottingham Forest-Porto (ore 21:00)

    Betis-Braga (ore 21:00)

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  • CHI AFFRONTEREBBE IL BOLOGNA IN SEMIFINALE

    Qualora il Bologna riuscisse a eliminare anche l'Aston Villa, in semifinale si troverebbe di fronte la vincente del doppio confronto tra Porto e Nottingham Forest.

    L'eventuale andata in Portogallo o in Inghilterra si giocherebbe giovedì 30 aprile alle ore 21:00, mentre il ritorno andrebbe in scena al 'Dall'Ara' il 7 maggio allo stesso orario.

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI BOLOGNA IN EUROPA LEAGUE

    DIFFIDATI BOLOGNA

    Bernardeschi

    Lucumì

    Ferguson

    Italiano

    SQUALIFICATI BOLOGNA

    Vitik

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