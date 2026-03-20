Quando gioca il Bologna in Europa League: date e orari delle gare di andata e ritorno dei quarti di finale

Il Bologna è tra le migliori otto squadre dell'Europa League: merito del successo nel ritorno degli ottavi contro la Roma nel derby italiano, che ha visto i felsinei espugnare l'Olimpico al termine di una battaglia protrattasi fino ai tempi supplementari.
Per i ragazzi di Italiano ci sarà l'Aston Villa da affrontare ai quarti di finale, squadra peraltro già sfidata durante la League Phase a Birmingham lo scorso 25 settembre: 1-0 il risultato finale, targato McGinn.
Di seguito il quadro completo di date e orari delle gare dei quarti di finale di Europa League: quando gioca il Bologna, a caccia del pass per le semifinali.