Qualità e duttilità per la Roma: Soulé jolly giallorosso, Ranieri gli cambia ancora ruolo

Roma vs AC Milan

Contro il Milan Soulé giocherà da seconda punta: Ranieri lo ritiene un jolly preziosissimo e non rinuncia mai alla sua qualità.

Un tuttofare che fa felice Claudio Ranieri e la Roma. Da febbraio in avanti Matias Soulé è divenuto un punto fermo della formazione giallorossa: l’infortunio di Dybala gli ha sicuramente garantito maggiore spazio, ma l’argentino era già entrato nelle rotazioni di Ranieri.

Il tecnico che a gennaio ha spinto per trattenerlo alla Roma, esponendosi in maniera netta sul ragazzo, tanto da definirlo come il futuro del club. Un futuro che oggi è divenuto presente.

Ranieri apprezza moltissimo le qualità tecniche di Soulé, così come la sua duttilità: l’ex Juventus e Frosinone in questi mesi ha ricoperto quasi tutti i ruoli del reparto offensivo, dimostrandosi un jolly preziosissimo. E anche contro il Milan Soulé dovrebbe cambiare posizione.