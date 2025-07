Qualità brasiliana e corsa: chi è Kevin, ultima idea per l'attacco del Bologna di Italiano

Il Bologna ha messo nel mirino l’attaccante esterno di proprietà dello Shakhtar Donetsk: si tratta di un esterno con tanta qualità e una notevole velocità.

Quello che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione sarà un Bologna diverso.

La formazione rossoblù probabilmente cederà alcuni dei suoi uomini più rappresentativi: da Beukema a Ndoye, entrambi obiettivi del Napoli, in molti saluteranno il Dall’Ara.

Ma nonostante questo il Bologna non ha nessuna intenzione di ridimensionare le proprie ambizioni, anzi l’obiettivo è quello di continuare a essere protagonisti in Italia e in Europa.

Per farlo serviranno rinforzi all’altezza in grado di non far rimpiangere i partenti: proprio in quest’ottica, il club rossoblù ha messo nel mirino Kevin, attaccante esterno brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Ma chi è e quali sono le sue caratteristiche principali? Andiamo a conoscerlo meglio.