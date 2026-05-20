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Lelio Donato

Qualificazioni Mondiali, l'UEFA approva il nuovo format: cosa cambia dalla prossima edizione e il nuovo regolamento

Coppa del Mondo

Le qualificazioni europee dalla prossima edizione dei Mondiali saranno organizzate con due leghe e un meccanismo simile a quello della Champions League. Previsti anche i playoff.

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Importanti novità per le qualificazioni Mondiali europee a partire dalla prossima edizione.

Dopo un'attenta analisi l'UEFA ha deciso di modificare l'attuale format stabilendone uno tutto nuovo e molto simile alla formula dell'attuale Champions League.

Ma come funzioneranno le prossime qualificazioni Mondiali? A spiegarlo è la stessa UEFA tramite un comunicato ufficiale.

  • COME CAMBIANO LE QUALIFICAZIONI MONDIALI EUROPEE

    Ma in cosa consiste il nuovo format per le qualificazioni europee ai Mondiali?

    Il percorso sarà strettamente legato alla Nations League e le qualificazioni "avranno una struttura a livelli: la Lega 1, composta dalle 36 squadre delle Leghe A e B della UNL, e la Lega 2, composta dalle restanti 18 (o 19) squadre della UNL. Nella Lega 1 ci saranno tre gironi da 12 squadre, sorteggiate da tre fasce da 12 squadre ciascuna. Ogni squadra disputerà sei partite, in casa o in trasferta, contro sei avversari diversi, due per fascia, in modo simile al formato delle competizioni UEFA per club. La Lega 2 si svolgerà esattamente come la Lega C della UNL con tre gironi da 6 (o uno da 7). Pur essendo direttamente qualificate alla fase finale, le squadre ospitanti prenderanno parte alle qualificazioni europee con un obiettivo legato alla loro posizione nella prossima edizione della Nations League".

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  • QUANTE NAZIONALI EUROPEE VANNO AI MONDIALI?

    Come si legge sul sito dell'UEFA "le squadre meglio classificate di ciascun girone della Lega 1 si qualificheranno direttamente, mentre i posti rimanenti saranno assegnati tramite degli spareggi, il che garantirà eque possibilità di qualificazione anche alle squadre della Lega 2".

    Il progetto verrà perfezionato nei prossimi mesi e sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo col suo format dettagliato.

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  • NUOVO FORMAT PER LE QUALIFICAZIONI MONDIALI: DA QUANDO?

    "A seguito di un'approfondita revisione degli attuali formati delle competizioni per nazionali maschili e di un'ampia consultazione con tutte le federazioni, è stato approvato un nuovo modello da attuare dopo EURO 2028" si legge sul sito ufficiale dell'UEFA.

    Grande soddisfazione per le novità apportate al format è stata espressa dal presidente Ceferin: "I nuovi format miglioreranno l'equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite senza nulla in palio, offriranno ai tifosi una competizione più avvincente e dinamica, garantendo al contempo a tutte le squadre pari opportunità di qualificazione senza aggiungere ulteriori date al calendario internazionale. Nel complesso, questi cambiamenti accresceranno il valore del calcio maschile UEFA per nazionali. Attendiamo con grande interesse l'introduzione del nuovo format della competizione".

  • CAMBIA ANCHE LA NATIONS LEAGUE

    L'UEFA ha annunciato importanti modifiche anche per la Nations League che "passerà, a partire dall'edizione 2028/29, dalle attuali quattro leghe a tre leghe composte da 18 squadre ciascuna.Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre che disputeranno sei partite contro cinque avversari diversi: in casa o in trasferta contro squadre appartenenti a fasce diverse, in casa e in trasferta contro l'avversario della stessa fascia. Con 55 squadre partecipanti, la Lega C sarà composta da un girone di 7 squadre, le cui partite inizieranno una finestra prima".

    Nessuna modifica invece per "quarti di finale, le Final Four e gli spareggi di promozione/retrocessione che seguiranno lo stesso format attuale".

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