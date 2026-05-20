Qualificazioni Mondiali, l'UEFA approva il nuovo format: cosa cambia dalla prossima edizione e il nuovo regolamento

Ma in cosa consiste il nuovo format per le qualificazioni europee ai Mondiali?

Il percorso sarà strettamente legato alla Nations League e le qualificazioni "avranno una struttura a livelli: la Lega 1, composta dalle 36 squadre delle Leghe A e B della UNL, e la Lega 2, composta dalle restanti 18 (o 19) squadre della UNL. Nella Lega 1 ci saranno tre gironi da 12 squadre, sorteggiate da tre fasce da 12 squadre ciascuna. Ogni squadra disputerà sei partite, in casa o in trasferta, contro sei avversari diversi, due per fascia, in modo simile al formato delle competizioni UEFA per club. La Lega 2 si svolgerà esattamente come la Lega C della UNL con tre gironi da 6 (o uno da 7). Pur essendo direttamente qualificate alla fase finale, le squadre ospitanti prenderanno parte alle qualificazioni europee con un obiettivo legato alla loro posizione nella prossima edizione della Nations League".