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Lelio Donato

Quali sono i possibili obiettivi "giovani e italiani" dell'Inter sul mercato, non solo Palestra: i nomi valutati dai nerazzurri

Calciomercato
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L'Inter dopo aver conquistato lo Scudetto programma già le mosse sul mercato, Marotta ha annunciato l'intenzione di puntare su profili giovani e italiani: ma chi sono i possibili obiettivi dei nerazzurri?

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Nella notte della festa Scudetto in casa Inter è già partita la programmazione della prossima stagione.

In tal senso un'indicazione importante sul mercato è arrivata dalle parole di Giuseppe Marotta che ha confermato l'intenzione di puntare su profili giovani e italiani.

Ma chi sono i possibili obiettivi dei nerazzurri? Uno di loro, come noto da tempo, è sicuramente Marco Palestra. Ma non sarebbe il solo nome sulla lista dell'Inter.

  • MAROTTA E L'INTERESSE PER I GIOVANI ITALIANI

    "Abbiamo le idee molto chiare su come agire, grazie anche al confronto che abbiamo avuto e che avremo con la proprietà, che ci detterà le linee guide anche dal punto di vista economico. Sono fiducioso perché è un gruppo consolidatosi nel corso degli anni ed è una peculiarità importante come il fatto di avere uno zoccolo duro di italiani. Dobbiamo continuare e andare a vedere chi sono i migliori giovani italiani " ha dichiarato Marotta dopo la vittoria dello Scudetto.


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  • PALESTRA PRIMO OBIETTIVO

    Il primo nome che è venuto in mente ascoltando le parole di Marotta è sicuramente quello di Marco Palestra.

    L'esterno attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, d'altronde, piace da sempre all'Inter che in estate rischia di perdere Dumfries.

    Palestra rappresenterebbe l'erede ideale dell'olandese. Oltre a rispondere alle caratteristiche indicate da Marotta: giovane, italiano. E soprattutto forte.

    "Purtroppo non è nostro, ma è un giocatore di grandissimo avvenire. Oltre ai giovani italiani, punteremo anche su stranieri con una certa esperienza e capaci di portare la cultura della vittoria" ha chiarito ancora Marotta.

    Strapparlo all'Atalanta ovviamente non sarà facile dato che la sua valutazione si aggira già intorno ai 40 milioni di euro.

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  • RITORNO DI FIAMMA PER LEONI?

    Palestra in ogni caso non è l'unico profilo seguito dall'Inter.

    Già la scorsa estate, ad esempio, ai nerazzurri piaceva moltissimo Giovanni Leoni che oggi milita nelle file del Liverpool.

    Il giovanissimo difensore è stato peraltro allenato proprio da Chivu al Parma e il tecnico lo avrebbe ritrovato volentieri ad Appiano ma i Reds avevano bruciato la concorrenza.

    In questa stagione Leoni ha dovuto fare i conti con un gravissimo infortunio subito a fine settembre, alla prima ufficiale col Liverpool. E che gli ha impedito di debuttare in Premier League.

    Nel caso in cui i Reds dovessero aprire al trasferimento una delle squadre più interessate potrebbe essere l'Inter, anche perché i nerazzurri perderanno certamente Acerbi e Darmian. Mentre resta in bilico il futuro di De Vrij, anche lui in scadenza.

    Leoni dal canto suo ha speso parole di grande stima nei confronti di Chivu a Sportweek: "Quando è arrivato al Parma eravamo messi male. Lui è bravissimo a creare legami con i calciatori, parlare spesso, ridere, scherzare. Ti porta a dare il 200% in allenamento anche perché sai che lui ci sarà sempre. Se anche sbaglierai qualcosa lui non parlerà mai male di te pubblicamente".

  • IL BLOCCO AZZURRO

    Marotta nelle sue dichiarazioni ha insistito sulla necessità di avere un blocco di italiani per continuare a vincere.

    Lo stesso che l'attuale presidente dell'Inter aveva creato anche alla Juventus e che c'è già all'Inter dove giocano Bastoni, Dimarco e Barella.

    Senza ovviamente dimenticare un altro giovane italiano dal sicuro futuro come Francesco Pio Esposito, destinato a trovare sempre più spazio dopo la sua prima vera stagione in Serie A.

    L'obiettivo dell'Inter insomma è continuare a lavorare sul futuro senza dimenticare il presente, ovviamente. Perché "con i giovani non si vince". E Marotta sa molto bene anche questo.

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