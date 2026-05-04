Quali sono i possibili obiettivi "giovani e italiani" dell'Inter sul mercato, non solo Palestra: i nomi valutati dai nerazzurri

Palestra in ogni caso non è l'unico profilo seguito dall'Inter.

Già la scorsa estate, ad esempio, ai nerazzurri piaceva moltissimo Giovanni Leoni che oggi milita nelle file del Liverpool.

Il giovanissimo difensore è stato peraltro allenato proprio da Chivu al Parma e il tecnico lo avrebbe ritrovato volentieri ad Appiano ma i Reds avevano bruciato la concorrenza.

In questa stagione Leoni ha dovuto fare i conti con un gravissimo infortunio subito a fine settembre, alla prima ufficiale col Liverpool. E che gli ha impedito di debuttare in Premier League.

Nel caso in cui i Reds dovessero aprire al trasferimento una delle squadre più interessate potrebbe essere l'Inter, anche perché i nerazzurri perderanno certamente Acerbi e Darmian. Mentre resta in bilico il futuro di De Vrij, anche lui in scadenza.

Leoni dal canto suo ha speso parole di grande stima nei confronti di Chivu a Sportweek: "Quando è arrivato al Parma eravamo messi male. Lui è bravissimo a creare legami con i calciatori, parlare spesso, ridere, scherzare. Ti porta a dare il 200% in allenamento anche perché sai che lui ci sarà sempre. Se anche sbaglierai qualcosa lui non parlerà mai male di te pubblicamente".