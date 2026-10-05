Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Conte NapoliGetty
GOAL

Quale squadra allenerà Conte? Lui risponde: "Voglio un club che ha perso di vista la propria storia"

Calciomercato
Manchester United
Milan
Juventus

Le parole del tecnico a The Athletic, con diversi spunti sul futuro.

Pubblicità

Antonio Conte si confessa a The Athletic. L'ex allenatore dI Juventus, Inter e Napoli ha parlato del suo presente, passato e futuro, soffermandosi su diversi temi, partendo proprio dalla Nazionale azzurra:


SUL MONDIALE DEL '94 - "Sai che ho vinto una medaglia d'argento ai Mondiali? Ci si ricorda che il Brasile ha vinto la finale, non che l'Italia l'ha persa ai rigori. Un'Italia con Roby Baggio e Franco Baresi. Se avessimo vinto quella partita, sarei riconosciuto come campione del mondo."


SUGLI EUROPEI DEL 2000 - "Agli Europei del 2000 abbiamo perso la finale contro la Francia per un golden goal. Chi se lo ricorda? È fastidioso, ma è la verità. Non ci si ricorda chi è arrivato secondo. Alla Juventus abbiamo vinto la Champions League ai rigori contro l'Ajax, ma ho perso altre tre finali.


SULLE SCONFITTE - "Ecco perché, spesso, quando parlo con i miei giocatori, quando si arriva al dunque, mostro una grinta agonistica fortissima e cerco di trasmetterla a loro. Perché lo so. Ho vinto molto, ma ho perso molto. Davvero molto. E quando perdi... e questo è qualcosa che voglio che i miei giocatori capiscano bene, perché l'ho vissuto in prima persona... se perdi una finale di Coppa del Mondo o di Champions League e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà una prossima volta. Ma non sempre c'è una prossima volta. Questa è l'ultima."


SUL CHELSEA - "Nessuno avrebbe pensato che il mio sarebbe stato l'ultimo titolo? Questo è il problema- Ecco perché il duro lavoro è importante. Vincere non è facile; richiede impegno. Alcuni pensano che il successo cada dal cielo e ti cada in grembo. Ma bisogna andare là fuori e prenderselo. Stare seduti a parlarne non lo fa accadere. Quello è stato un titolo di Premier League che abbiamo vinto da sfavoriti. Non avevamo fatto grandi acquisti. Avevamo preso David Luiz, Marcos Alonso e N'Golo Kanté: il club mi ha chiesto dieci volte se fossi sicuro di lui. Non era il tipico giocatore del Chelsea: alto e bello. Era il tipo di ragazzo che, quando lo vedevi, era semplicemente... beh, quando l'ho visto per la prima volta, anch'io avevo qualche dubbio sulla sua fisicità, ma ero convinto che fosse un giocatore di alto livello."

  • SULL'ARSENAL E SU FABREGAS - “C’è una direzione, c’è una visione. Arteta definisce la direzione, proprio come facevano Klopp e Guardiola. A mio avviso, l’allenatore deve essere al centro; deve essere importante. Se non sei contento, lo licenzi. L’allenatore deve fornire la direzione e la visione. Guardate il Como. Cesc ha voce in capitolo. Al PSG non hanno vinto la Champions League con Mbappé, Messi e Neymar. Stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo. Ma bisogna capire che ci devono essere equilibrio e affiatamento”.


    SUL FUTURO - "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove, in fin dei conti, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Anche quell’uno per cento… ma deve essere un uno per cento che può diventare il 70, l’80 o persino il 100 per cento. Dipende da come lo comunichi. L’allenatore è importante, perché trasmette quel messaggio, giorno dopo giorno.


    SUI CALCIATORI - “I calciatori scelgono sempre le opzioni più facili. Quelle che li fanno sentire bene e richiedono meno sforzo”.


    SUL NAPOLI E DE LAURENTIIS - “Napoli? È stata un’esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per Napoli, Roma o Lazio. Quindi ho consumato molta energia. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d’occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee. De Laurentiis disse che l’anno scorso senza infortuni avremmo rivinto il campionato? Non sono d’accordo. L’Inter ha meritato di vincere. Sono una grande squadra e venivano da una finale di Champions League. Si erano anche rinforzati".


    SULL'INGHILTERRA E IL MERCATO - "Oggi in Inghilterra usano i bazooka, mentre ovunque altrove usano ancora le pistole. Ma dobbiamo anche stare attenti a come vengono spesi i soldi. Ecco perché prima parlavamo di fare le giuste valutazioni, di avere una visione, perché si possono avere i soldi, ma bisogna spenderli con saggezza".


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google