Quale squadra allenerà Conte? Lui risponde: "Voglio un club che ha perso di vista la propria storia"

Antonio Conte si confessa a The Athletic. L'ex allenatore dI Juventus, Inter e Napoli ha parlato del suo presente, passato e futuro, soffermandosi su diversi temi, partendo proprio dalla Nazionale azzurra:





SUL MONDIALE DEL '94 - "Sai che ho vinto una medaglia d'argento ai Mondiali? Ci si ricorda che il Brasile ha vinto la finale, non che l'Italia l'ha persa ai rigori. Un'Italia con Roby Baggio e Franco Baresi. Se avessimo vinto quella partita, sarei riconosciuto come campione del mondo."





SUGLI EUROPEI DEL 2000 - "Agli Europei del 2000 abbiamo perso la finale contro la Francia per un golden goal. Chi se lo ricorda? È fastidioso, ma è la verità. Non ci si ricorda chi è arrivato secondo. Alla Juventus abbiamo vinto la Champions League ai rigori contro l'Ajax, ma ho perso altre tre finali.





SULLE SCONFITTE - "Ecco perché, spesso, quando parlo con i miei giocatori, quando si arriva al dunque, mostro una grinta agonistica fortissima e cerco di trasmetterla a loro. Perché lo so. Ho vinto molto, ma ho perso molto. Davvero molto. E quando perdi... e questo è qualcosa che voglio che i miei giocatori capiscano bene, perché l'ho vissuto in prima persona... se perdi una finale di Coppa del Mondo o di Champions League e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà una prossima volta. Ma non sempre c'è una prossima volta. Questa è l'ultima."





SUL CHELSEA - "Nessuno avrebbe pensato che il mio sarebbe stato l'ultimo titolo? Questo è il problema- Ecco perché il duro lavoro è importante. Vincere non è facile; richiede impegno. Alcuni pensano che il successo cada dal cielo e ti cada in grembo. Ma bisogna andare là fuori e prenderselo. Stare seduti a parlarne non lo fa accadere. Quello è stato un titolo di Premier League che abbiamo vinto da sfavoriti. Non avevamo fatto grandi acquisti. Avevamo preso David Luiz, Marcos Alonso e N'Golo Kanté: il club mi ha chiesto dieci volte se fossi sicuro di lui. Non era il tipico giocatore del Chelsea: alto e bello. Era il tipo di ragazzo che, quando lo vedevi, era semplicemente... beh, quando l'ho visto per la prima volta, anch'io avevo qualche dubbio sulla sua fisicità, ma ero convinto che fosse un giocatore di alto livello."