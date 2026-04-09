Quale partita su TV8 stasera 9 aprile: Europa League anche in chiaro e gratis, dove vedere Bologna e Fiorentina

Tocca a Bologna e Fiorentina, in una doppia sfida anglo-italiana. La squadra di Vincenzo Italiano ospita al Dall'Ara l'Aston Villa, mentre quella di Paolo Vanoli se la vedrà al Selhurst Park contro il Crystal Palace.

Chiusa la due giorni di Champions League, il panorama europeo si completa dunque con l'andata dei quarti di finale delle altre due competizioni: Europa League e Conference League.

Tutte le partite di questa sera, giovedì 9 aprile, saranno come sempre visibili su Sky e NOW, i due broadcaster che detengono i diritti dei due tornei e che trasmetteranno le sfide o singolarmente, o inserite in una Diretta Gol.

Come sempre, però, una partita sarà visibile anche gratis e in chiaro: a trasmetterla in diretta sarà TV8.