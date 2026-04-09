Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera 9 aprile: Europa League anche in chiaro e gratis, dove vedere Bologna e Fiorentina

Europa League
Conference League
Bologna vs Aston Villa
Bologna
Aston Villa
Crystal Palace vs Fiorentina
Crystal Palace
Fiorentina

Chiusa la due giorni di Champions League, la tre giorni europea prosegue con l'Europa League e la Conference League: partite visibili tramite abbonamento, tranne una.

Pubblicità

Tocca a Bologna e Fiorentina, in una doppia sfida anglo-italiana. La squadra di Vincenzo Italiano ospita al Dall'Ara l'Aston Villa, mentre quella di Paolo Vanoli se la vedrà al Selhurst Park contro il Crystal Palace.

Chiusa la due giorni di Champions League, il panorama europeo si completa dunque con l'andata dei quarti di finale delle altre due competizioni: Europa League e Conference League.

Tutte le partite di questa sera, giovedì 9 aprile, saranno come sempre visibili su Sky e NOW, i due broadcaster che detengono i diritti dei due tornei e che trasmetteranno le sfide o singolarmente, o inserite in una Diretta Gol.

Come sempre, però, una partita sarà visibile anche gratis e in chiaro: a trasmetterla in diretta sarà TV8.

  • PORTO-NOTTINGHAM FOREST SU TV8

    La partita in questione è quella tra il Porto e il Nottingham Forest. Sfida affascinante tra la formazione dell'italiano Francesco Farioli, che sta comandando il campionato portoghese, e la nobile inglese, vincitrice di due Coppe dei Campioni nella propria storia.

    La partita andrà in scena questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21, al Do Dragao di Oporto. E sarà visibile in diretta non solo su Sky tramite abbonamento, ma anche su TV8 in maniera completamente gratuita.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    Assistere a TV8, e di conseguenza al match tra Porto e Nottingham Forest, in diretta tv è semplice: basta accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, ci si deve collegare con il sito dell'emittente tramite un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-FIORENTINA

    Al contrario, le due partite del Bologna e della Fiorentina in programma questa sera non saranno visibili in chiaro: solo da chi possiede un abbonamento a Sky.

    Bologna-Aston Villa, in particolare, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; Crystal Palace-Fiorentina, invece, su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

    A disposizione dei clienti Sky c'è anche la classica Diretta Gol con i rimbalzi di linea tra le varie partite di Europa League e Conference League: i canali di riferimento, in questo caso, sono Sky Sport Max e Sky Sport 251.

    Per quanto riguarda lo streaming, infine, sia il Bologna che la Fiorentina si potranno vedere sempre tramite abbonamento su NOW così come su SkyGo, app quest'ultima riservata ai clienti Sky.

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI STASERA

    Questo è il quadro televisivo delle partite di questa sera:

    -18.45 Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW

    -21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    -21.00 Bologna-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    -21.00 Crystal Palace-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    -21.00 Porto-Nottingham Forest (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    -21.00 Friburgo-Celta (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

  • Pubblicità
    Pubblicità