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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera 15 aprile: quale partita dei quarti di Champions League sarà visibile gratis e in chiaro

Champions League
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal
Sporting CP

Dopo le qualificazioni di PSG e Atletico Madrid, altre quattro squadre vanno a caccia della qualificazione ai quarti di finale di Champions League: quale partita sarà trasmessa gratuitamente.

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Atletico Madrid e PSG hanno già ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League, eliminando rispettivamente Barcellona e Liverpool. E ora è tempo di completare i quarti, per scoprire chi farà loro compagnia.

In campo questa sera, mercoledì 15 aprile, le ultime quattro formazioni ancora in corsa nella competizione: l'Arsenal ospiterà lo Sporting dopo aver vinto 1-0 l'andata a Lisbona, mentre il Bayern se la vedrà a Monaco contro il Real Madrid, battuto 2-1 in casa sua la scorsa settimana.

La suddivisione tv e streaming delle partite di ritorno dei quarti di finale è la stessa di sempre: tra Sky, NOW e Amazon Prime Video, una verrà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8.

  • ARSENAL-SPORTING SU TV8

    La partita in questione è quella tra Arsenal e Sporting, che si giocherà questa sera all'Emirates Stadium di Londra con calcio d'inizio alle ore 21. Ai Gunners basta il pari, mentre i portoghesi devono vincere con un goal di scarto per andare ai supplementari e con almeno due per qualificarsi direttamente alle semifinali.

    La sfida sarà visibile non soltanto su Sky e NOW, dunque tramite abbonamento: chiunque potrà vederla anche gratis e in chiaro su TV8, che la trasmetterà in diretta anche per chi non possiede alcuna sottoscrizione.

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  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    Per vedere TV8 in diretta tv, e di conseguenza per assistere alle emozioni di Arsenal-Sporting, basterà accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, ci si dovrà collegare al sito di TV8.

    In entrambi i casi, come già sottolineato, la visione dell'emittente e della partita è gratuita e in chiaro.

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  • QUALE PARTITA SU CIELO

    Così come accaduto già all'andata, nessuna partita verrà invece trasmessa su Cielo: l'emittente aveva messo a disposizione gratuitamente una gara a settimana dei turni precedenti, sempre in differita, ma per quanto riguarda i quarti di finale l'unico modo per assistere a una sfida in chiaro è appunto TV8.

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI STASERA

    Questo è dunque il quadro tv e streaming delle partite di questa sera, valide per il ritorno dei quarti di finale di Champions League:

    -Bayern-Real Madrid (ore 21) - AMAZON PRIME VIDEO

    -Arsenal-Sporting (ore 21) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, TV8

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