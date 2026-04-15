Quale partita su TV8 stasera 15 aprile: quale partita dei quarti di Champions League sarà visibile gratis e in chiaro

Atletico Madrid e PSG hanno già ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League, eliminando rispettivamente Barcellona e Liverpool. E ora è tempo di completare i quarti, per scoprire chi farà loro compagnia.

In campo questa sera, mercoledì 15 aprile, le ultime quattro formazioni ancora in corsa nella competizione: l'Arsenal ospiterà lo Sporting dopo aver vinto 1-0 l'andata a Lisbona, mentre il Bayern se la vedrà a Monaco contro il Real Madrid, battuto 2-1 in casa sua la scorsa settimana.

La suddivisione tv e streaming delle partite di ritorno dei quarti di finale è la stessa di sempre: tra Sky, NOW e Amazon Prime Video, una verrà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8.