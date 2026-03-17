Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di ritorno di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 17 e 18 marzo

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Dentro o fuori: ancora una volta la Champions League arriva a una fase decisiva, questa volta in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Dopo le gare d'andata disputate la scorsa settimana, va in scena il ritorno degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa a livello di club. In campo anche l'Atalanta, che sfiderà il Bayern per onor di firma dopo l'1-6 di Bergamo.

Tutte le partite, che andranno in scena tra stasera martedì 17 e domani mercoledì 18 marzo, saranno trasmesse tramite abbonamento su Sky, NOW e Amazon Prime Video (proprio Bayern-Atalanta in quest'ultimo caso).

La buona notizia per chi non è in possesso di una sottoscrizione è che due di queste saranno visibili anche in chiaro e gratis, una su TV8 e l'altra su Cielo.