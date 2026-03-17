Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di ritorno di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 17 e 18 marzo

Anche le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League verranno trasmesse su Sky, NOW e Amazon Prime Video. Ma due di queste saranno visibili anche su TV8 e Cielo.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dentro o fuori: ancora una volta la Champions League arriva a una fase decisiva, questa volta in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Dopo le gare d'andata disputate la scorsa settimana, va in scena il ritorno degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa a livello di club. In campo anche l'Atalanta, che sfiderà il Bayern per onor di firma dopo l'1-6 di Bergamo.

Tutte le partite, che andranno in scena tra stasera martedì 17 e domani mercoledì 18 marzo, saranno trasmesse tramite abbonamento su Sky, NOW e Amazon Prime Video (proprio Bayern-Atalanta in quest'ultimo caso).

La buona notizia per chi non è in possesso di una sottoscrizione è che due di queste saranno visibili anche in chiaro e gratis, una su TV8 e l'altra su Cielo.

  • LIVERPOOL-GALATASARAY SU TV8

    • Mercoledì 18 marzo ore 21.00

    La partita che verrà trasmessa anche in chiaro su TV8 è Liverpool-Galatasaray. All'andata a prevalere per 1-0 sono stati i turchi, motivo per cui i Reds dovranno assolutamente vincere per non essere eliminati al 90'.

    Liverpool-Galatasaray si giocherà ad Anfield alle 21 di mercoledì 18 marzo e sarà visibile su TV8 in due modi: in diretta tv accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre, oppure in diretta streaming collegandosi con il sito dell'emittente.

    La partita sarà visibile anche su Sky per i clienti satellitari, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

    • Pubblicità

  • SPORTING-BODO/GLIMT SU CIELO

    • Martedì 17 marzo ore 21.30 (differita)

    Su Cielo andrà invece in scena, sempre in chiaro, il ritorno tra lo Sporting e il Bodo/Glimt. Sfida che rappresenta una montagna da scalare per i portoghesi, che nella gara d'andata disputata in Norvegia hanno perso 3-0.

    Sporting-Bodo/Glimt si giocherà alle 18.45 di martedì 17 marzo e non verrà trasmessa in diretta da Cielo, bensì in differita: appuntamento alle ore 21.30 sul canale numero 26 del Digitale Terrestre o sul sito ufficiale dell'emittente.

    I possessori di un abbonamento a Sky potranno assistere al match anche sul satellite, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 255.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PARTITE DI MARTEDÌ 17 MARZO

    • 18.45 Sporting-Bodo/Glimt - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Manchester City-Real Madrid - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Chelsea-PSG - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.30 Sporting-Bodo/Glimt - CIELO (differita)

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 18 MARZO

    • 18.45 Barcellona-Newcastle - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Bayern-Atalanta - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Liverpool-Galatasaray - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Tottenham-Atletico Madrid - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Champions League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0