Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo

Martedì 10 marzo ore 21.00

Una partita dell'andata degli ottavi di finale di Champions League sarà visibile anche su Cielo: si tratta di Galatasaray-Liverpool, match che si gioca a Istanbul nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo e che prenderà il via alle 18.45.

La differenza con PSG-Chelsea è che la gara tra la formazione turca e quella inglese non verrà trasmessa in diretta su Cielo, bensì in differita: appuntamento al canale numero 27 del Digitale Terrestre, oppure sul sito dell'emittente, a partire dalle 21.30 sempre di martedì.

Anche Galatasaray-Liverpool sarà trasmessa su Sky e NOW, in questo caso in diretta tv e streaming: i canali dell'emittente satellitare sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.