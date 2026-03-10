Goal.com
psg chelseaGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo

Da Atalanta-Bayern a Real Madrid-Manchester City: l'andata degli ottavi di Champions League si vedrà su Sky, NOW e Amazon Prime Video. Ma non solo: due gare verranno trasmesse anche in chiaro.

Riparte la giostra della Champions League, iniziano gli ottavi di finale. Solo l'Atalanta è rimasta in corsa tra le rappresentanti italiane, nel bel mezzo di un dominio inglese e della presenza delle solte grandi, come Real Madrid, Barcellona e Bayern.

Tutte le partite dell'andata degli ottavi saranno visibili tramite abbonamento: 7 su 8 su Sky e NOW, un'altra (Real Madrid-Manchester City) su Amazon Prime Video. Ma non solo.

Come ogni settimana di Champions League, due delle sfide in programma verranno trasmesse anche gratuitamente e senza bisogno di essere in possesso di alcun abbonamento: una sarà visibile su TV8, l'altra su Cielo.

  • PSG-CHELSEA SU TV8

    • Mercoledì 11 marzo ore 21.00

    La gara scelta per essere trasmessa in diretta gratuita su TV8 è PSG-Chelsea. Si tratta del remake della finale del Mondiale per Club giocata la scorsa estate negli Stati Uniti, gara che ha visto i Blues imporsi per 3-0.

    Per vedere PSG-Chelsea in tv su TV8 basterà collegarsi con il canale numero 8 del Digitale Terrestre. L'alternativa è assistere alla gara in diretta streaming e per far ciò ci si dovrà sintonizzare con il sito dell'emittente attraverso un computer, uno smartphone oppure un tablet.

    PSG-Chelsea sarà comunque visibile anche su Sky e NOW per gli abbonati: i canali di riferimento del satellite in questo caso saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

  • GALATASARAY-LIVERPOOL SU CIELO

    • Martedì 10 marzo ore 21.00

    Una partita dell'andata degli ottavi di finale di Champions League sarà visibile anche su Cielo: si tratta di Galatasaray-Liverpool, match che si gioca a Istanbul nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo e che prenderà il via alle 18.45.

    La differenza con PSG-Chelsea è che la gara tra la formazione turca e quella inglese non verrà trasmessa in diretta su Cielo, bensì in differita: appuntamento al canale numero 27 del Digitale Terrestre, oppure sul sito dell'emittente, a partire dalle 21.30 sempre di martedì.

    Anche Galatasaray-Liverpool sarà trasmessa su Sky e NOW, in questo caso in diretta tv e streaming: i canali dell'emittente satellitare sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

  • LE PARTITE DI MARTEDÌ 10 MARZO

    • 18.45 Galatasaray-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Atalanta-Bayern - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Newcastle-Barcellona - SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Atletico Madrid-Tottenham - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.30 Galatasaray-Liverpool - CIELO (differita)

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 11 MARZO

    • 18.45 Bayer Leverkusen-Arsenal - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Real Madrid-Manchester City - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 PSG-Chelsea - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Bodo/Glimt-Sporting - SKY SPORT (canale 253) e NOW
