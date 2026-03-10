Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo

Riparte la giostra della Champions League, iniziano gli ottavi di finale. Solo l'Atalanta è rimasta in corsa tra le rappresentanti italiane, nel bel mezzo di un dominio inglese e della presenza delle solte grandi, come Real Madrid, Barcellona e Bayern.
Tutte le partite dell'andata degli ottavi saranno visibili tramite abbonamento: 7 su 8 su Sky e NOW, un'altra (Real Madrid-Manchester City) su Amazon Prime Video. Ma non solo.
Come ogni settimana di Champions League, due delle sfide in programma verranno trasmesse anche gratuitamente e senza bisogno di essere in possesso di alcun abbonamento: una sarà visibile su TV8, l'altra su Cielo.