Quale partita su TV8 stasera 8 aprile: quale partita dei quarti di Champions League sarà visibile gratis e in chiaro

Il Bayern ha battuto il Real Madrid fuori casa, anche l'Arsenal ha fatto il colpo esterno andando a vincere a Lisbona contro lo Sporting. E ora il quadro dei quarti d'andata di Champions League si completerà questa sera.

Si giocano le ultime due delle quattro sfide inserite nel tabellone: il Barcellona ospita l'Atletico Madrid nell'ennesimo derby spagnolo della stagione, mentre nell'altra partita della serata si ritrovano di fronte il PSG e il Liverpool.

La suddivisione televisiva è la solita, tra Sky, NOW e Amazon Prime Video. Come ogni settimana, però, una partita sarà visibile anche in chiaro grazie a TV8.