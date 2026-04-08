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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera 8 aprile: quale partita dei quarti di Champions League sarà visibile gratis e in chiaro

Champions League
Barcellona vs Atletico Madrid
Barcellona
Atletico Madrid

Come sempre, si potrà assistere a una gara della settimana di Champions anche gratis e senza abbonamento: cosa sarà visibile in chiaro e il quadro generale delle partite di oggi.

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Il Bayern ha battuto il Real Madrid fuori casa, anche l'Arsenal ha fatto il colpo esterno andando a vincere a Lisbona contro lo Sporting. E ora il quadro dei quarti d'andata di Champions League si completerà questa sera.

Si giocano le ultime due delle quattro sfide inserite nel tabellone: il Barcellona ospita l'Atletico Madrid nell'ennesimo derby spagnolo della stagione, mentre nell'altra partita della serata si ritrovano di fronte il PSG e il Liverpool.

La suddivisione televisiva è la solita, tra Sky, NOW e Amazon Prime Video. Come ogni settimana, però, una partita sarà visibile anche in chiaro grazie a TV8.

  • BARCELLONA-ATLETICO MADRID SU TV8

    La partita in questione è il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid: sfida che prenderà il via alle ore 21 e che si giocherà al Camp Nou, casa della formazione catalana che sta viaggiando spedita verso il titolo di Liga.

    Il match, remake di quello di campionato vinto per 2-1 dal Barça nel weekend, sarà visibile anche in chiaro e senza bisogno di un abbonamento su TV8.

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  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    Per vedere TV8, e di conseguenza per assistere alle emozioni di Barcellona-Atletico Madrid, basterà accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre, oppure, per quanto riguarda lo streaming, al sito di TV8.

    In entrambi i casi, come già sottolineato, la visione dell'emittente e della partita è gratuita e in chiaro.

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  • QUALE PARTITA SU CIELO

    Al contrario di quanto accaduto fino al ritorno degli ottavi di finale, invece, nessuna partita sarà visibile su Cielo: l'emittente non trasmetterà dunque in diretta e in chiaro nessuna gara, né in diretta né tantomeno in differita.

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI STASERA

    Questo è dunque il quadro tv e streaming delle partite di questa sera, valide per i quarti di finale d'andata di Champions League:

    -Barcellona-Atletico Madrid - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 251

    -PSG-Liverpool - AMAZON PRIME VIDEO

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