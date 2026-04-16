Quale partita su TV8 stasera 16 aprile: Europa League anche in chiaro e gratis, dove vedere Bologna e Fiorentina

Si chiudono i quarti di finale di Europa League e Conference League. Con il Bologna e la Fiorentina che vanno a caccia dell'impresa dopo aver perso malamente all'andata, rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace.

Tutte le partite della notte europea saranno visibili tramite abbonamento: Sky proporrà la visione singola di tutte le gare di Europa League, mentre alcune di Conference League verranno inserite nella Diretta Gol con il classico rimbalzo di linea tra i campi collegati.

Come ogni settimana, però, una partita del giovedì sarà visibile anche gratis e in chiaro: a trasmetterla sarà TV8.