Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera 16 aprile: Europa League anche in chiaro e gratis, dove vedere Bologna e Fiorentina

Europa League
Nottingham Forest vs FC Porto
Nottingham Forest
FC Porto

Si giocano i quarti di finale di ritorno sia dell'Europa League che della Conference League: tra Sky e NOW, una partita della serata europea sarà visibile in tv e streaming anche su TV8.

Pubblicità

Si chiudono i quarti di finale di Europa League e Conference League. Con il Bologna e la Fiorentina che vanno a caccia dell'impresa dopo aver perso malamente all'andata, rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace.

Tutte le partite della notte europea saranno visibili tramite abbonamento: Sky proporrà la visione singola di tutte le gare di Europa League, mentre alcune di Conference League verranno inserite nella Diretta Gol con il classico rimbalzo di linea tra i campi collegati.

Come ogni settimana, però, una partita del giovedì sarà visibile anche gratis e in chiaro: a trasmetterla sarà TV8.

  • NOTTINGHAM FOREST-PORTO SU TV8

    -Giovedì 16 aprile ore 21

    La partita che verrà trasmessa in chiaro su TV8 è quella tra il Nottingham Forest e il Porto: si gioca al City Ground di Nottingham ed è valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

    Match che all'andata, disputata la scorsa settimana in Portogallo, è terminato 1-1: ciò significa che entrambe le squadre dovranno vincere per approdare in semifinale, mentre con un altro pari con qualsiasi risultato si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

    Nottingham Forest-Porto sarà visibile anche su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, e su NOW.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE TV8 IN DIRETTA TV E STREAMING

    Assistere a TV8, e di conseguenza al match tra Nottingham Forest e Porto, in diretta tv è molto semplice: basta accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, ci si deve collegare con il sito dell'emittente tramite un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI BOLOGNA E FIORENTINA

    La gara di ritorno tra Aston Villa e Bologna non sarà invece visibile gratis, ma solo su Sky e NOW: per quanto riguarda Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

    Medesimo discorso per la Fiorentina: la partita di ritorno contro il Crystal Palace sarà visibile unicamente tramite abbonamento, ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253, oltre a NOW.

    Per assistere alle due partite c'è anche l'opzione rappresentata da SkyGo, app senza costi aggiuntivi riservata ai clienti Sky.

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI STASERA

    Questo è il quadro completo delle partite di stasera, giovedì 16 aprile:

    -18.45 Celta-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW

    -18.45 AZ-Shakhtar Donetsk (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW

    -21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    -21.00 Aston Villa-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    -21.00 Fiorentina-Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    -21.00 Nottingham Forest-Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    -21.00 Betis-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
FC Porto crest
FC Porto
POR