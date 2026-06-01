Quale futuro per Zhegrova? I dubbi della Juventus dopo una stagione deludente: la posizione di Comolli e il pensiero di Spalletti

E adesso cosa ne sarà di Zhegrova?

Comolli, durante il recente incontro con la stampa, ha parlato degli errori commessi sul mercato la scorsa estate. Ma a differenza di quanto fatto con Openda è sembrato voler concedere un'altra occasione a Zhegrova.

"Il club sapeva che poteva esserci frustrazione, ma abbiamo scelto di portarlo perché ha una capacità molto chiara: può creare qualcosa dal nulla. Può uscire da una situazione con il destro o con il sinistro, ha una qualità specifica che sia l'algoritmo sia lo scouting ci avevano mostrato. C'era un accordo chiaro con il giocatore, che conosceva il suo ruolo. Capisco la sua frustrazione. Mi ha detto: "Se avessi segnato quel goal, forse avrebbe cambiato la mia stagione e la mia carriera". Gli ho risposto: "Sì, è possibile, ma ora devi essere abbastanza forte mentalmente per reagire". Siamo felici del suo contributo e anche l'allenatore è felice del suo contributo"ha dichiarato l'amministratore delegato bianconero.

Spalletti in effetti apprezza sicuramente le qualità tecniche di Zhegrova, ma nonostante questo gli ha concesso pochissimo spazio anche nel finale di stagione.

"Rientra sul sinistro, salta l’uomo. Giocare un po’ di taglio, aperto, gli permette di guardare in faccia l’avversario. Lo conoscevo già ma mi ha impressionato la sua rapidità, perchè è un fulmine nello stretto. Ha sensibilità nel toccare la palla, ci darà soluzioni. Cos'è la 'zeppettina'? Lo scavino. Tu arrivi e lui 'tic', te la fa passare sopra alla gamba, con i giri contati, lì sullo stretto, così uno va a prendere la sfera e non c'è più" aveva detto il tecnico qualche mese fa.

Allo stesso tempo però Spalletti ha rimproverato a Zhegrova una scarsa applicazione in fase difensiva: "Quando si gioca un calcio contro squadre allenate bene con un allenatore che li mette in campo in maniera equilibrata, se non c'è anche la fase di copertura di calciatori come Yildiz o Conceicao, loro ti saltano e ti entrano. Questo Zhegrova non lo sa fare. Se riesci a metterlo in condizione di fare gli uno contro uno a 20 metri dalla linea di fondo, allora è fondamentale. Il problema è sempre lo stesso, se riesco a tenere palla per fare gli ultimi 20 metri e basta. Se non ci riesco si paga dazio".