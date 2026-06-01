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Zhegrova JuventusGetty Images
Lelio Donato

Quale futuro per Zhegrova? I dubbi della Juventus dopo una stagione deludente: la posizione di Comolli e il pensiero di Spalletti

Calciomercato
Juventus

Edon Zhegrova è uno degli acquisti che non hanno dato il contributo sperato alla causa della Juventus. I bianconeri valutano il suo futuro ma Comolli e Spalletti potrebbero concedergli un'altra occasione.

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Non solo David e Openda, per non parlare di Joao Mario, tra gli acquisti della scorsa estate c'è anche un'altra delusione: Edon Zhegrova.

Il kosovaro era arrivato nelle ultime ore di calciomercato dal Lille dopo una stagione tormentata dalla pubalgia.

Molti però erano pronti a scommettere sul fatto che, una volta tornato in forma, Zhegrova si sarebbe ritagliato uno spazio importante.

Le cose invece sono andate molto diversamente tanto che adesso il suo futuro è già in discussione. Ma perché non ha funzionato tra Zhegrova e la Juventus?

  • UN ACQUISTO 'PERICOLOSO'

    Inutile girarci intorno. Puntare su Zhegrova è stato un azzardo, forse calcolato, ma comunque un azzardo.

    Le qualità tecniche del giocatore non sono mai state in discussione. Le condizioni fisiche invece erano a dir poco precarie già al momento del suo acquisto.

    Nonostante questo Comolli la scorsa estate ha deciso di investire su di lui 14 milioni di euro più bonus per prelevarlo dal Lille. Il tutto a soli dodici mesi dalla scadenza del contratto.

    Peccato che nella stagione precedente Zhegrova avesse collezionato appena dodici presenze in Ligue 1. L'ultima addirittura a dicembre 2024 prima di operarsi nel tentativo di risolvere la pubalgia che lo tormentava da tempo.

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  • ZERO GOAL E ZERO ASSIST, MAI TITOLARE IN CAMPIONATO

    Analizzando i numeri è possibile verificare come Zhegrova durante la sua prima stagione alla Juventus non abbia mai dato garanzie sul piano fisico.

    Non a caso il kosovaro è sceso in campo da titolare solo una volta, in Champions League, nella sfida casalinga contro il Pafos. Ma è stato sostituito già all'intervallo dopo 45 minuti tutt'altro che da ricordare.

    Anche in campionato invece Zhegrova non ha mai giocato più di un tempo e sembra da subentrato senza mai riuscire ad incidere concretamente.

    Non a caso l'ex Lille ha chiuso la stagione col magrissimo bottino di zero goal e zero assist.

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  • LA SLIIDING DOOR CONTRO IL GALATASARAY

    L'avventura di Zhegrova alla Juventus, e probabilmente l'intera stagione bianconera, ha avuto una clamorosa sliding door durante il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

    In quell'occasione il kosovaro era entrato bene mettendo in qualche modo lo zampino sulla seconda e sulla terza rete della Juventus che avevano portato la sfida ai supplementari dopo il 5-2 di Istanbul.

    Proprio sul piede di Zhegrova però è poi arrivata la palla del possibile 4-0 ma l'ex Lille, tutto solo con la sporta spalancata, ha calciato clamorosamente fuori.

    Un errore non degno delle sue qualità tecniche, che è costato di fatto la prematura eliminazione della Juventus dalla Champions League.


  • CESSIONE O RILANCIO? LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

    E adesso cosa ne sarà di Zhegrova?

    Comolli, durante il recente incontro con la stampa, ha parlato degli errori commessi sul mercato la scorsa estate. Ma a differenza di quanto fatto con Openda è sembrato voler concedere un'altra occasione a Zhegrova.

    "Il club sapeva che poteva esserci frustrazione, ma abbiamo scelto di portarlo perché ha una capacità molto chiara: può creare qualcosa dal nulla. Può uscire da una situazione con il destro o con il sinistro, ha una qualità specifica che sia l'algoritmo sia lo scouting ci avevano mostrato. C'era un accordo chiaro con il giocatore, che conosceva il suo ruolo. Capisco la sua frustrazione. Mi ha detto: "Se avessi segnato quel goal, forse avrebbe cambiato la mia stagione e la mia carriera". Gli ho risposto: "Sì, è possibile, ma ora devi essere abbastanza forte mentalmente per reagire". Siamo felici del suo contributo e anche l'allenatore è felice del suo contributo"ha dichiarato l'amministratore delegato bianconero.

    Spalletti in effetti apprezza sicuramente le qualità tecniche di Zhegrova, ma nonostante questo gli ha concesso pochissimo spazio anche nel finale di stagione.

    "Rientra sul sinistro, salta l’uomo. Giocare un po’ di taglio, aperto, gli permette di guardare in faccia l’avversario. Lo conoscevo già ma mi ha impressionato la sua rapidità, perchè è un fulmine nello stretto. Ha sensibilità nel toccare la palla, ci darà soluzioni. Cos'è la 'zeppettina'? Lo scavino. Tu arrivi e lui 'tic', te la fa passare sopra alla gamba, con i giri contati, lì sullo stretto, così uno va a prendere la sfera e non c'è più" aveva detto il tecnico qualche mese fa.

    Allo stesso tempo però Spalletti ha rimproverato a Zhegrova una scarsa applicazione in fase difensiva: "Quando si gioca un calcio contro squadre allenate bene con un allenatore che li mette in campo in maniera equilibrata, se non c'è anche la fase di copertura di calciatori come Yildiz o Conceicao, loro ti saltano e ti entrano. Questo Zhegrova non lo sa fare. Se riesci a metterlo in condizione di fare gli uno contro uno a 20 metri dalla linea di fondo, allora è fondamentale. Il problema è sempre lo stesso, se riesco a tenere palla per fare gli ultimi 20 metri e basta. Se non ci riesco si paga dazio".

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