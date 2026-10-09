Qual è il vero Jashari? Nel Milan non gioca, con la Svizzera ha quasi il doppio del minutaggio

Il grave infortunio è storia di un anno fa, agosto 2025. Ma Ardon Jashari, di fatto, è come se non si fosse mai ripreso completamente da quella botta.
Il centrocampista del Milan è oggi l'ultima scelta di Amorim nel reparto centrale. Anche dietro a Musah. E questo, al momento del suo arrivo dal Bruges, non lo avrebbe detto proprio nessuno.
Il paradosso, se così si può chiamare, è quel che è appena accaduto nella lunga sosta per la Nations League: Jashari ha giocato sempre. Tre volte dal primo minuto, un'altra no, ma ha giocato. Il che, al Milan, sta accadendo sempre più raramente.
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