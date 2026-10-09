Qual è il vero Jashari? Nel Milan non gioca, con la Svizzera ha quasi il doppio del minutaggio

Basterebbe un dato per capire quanto siano state importanti queste ultime settimane per Jashari: tra i convocati rossoneri, è il giocatore che più di tutti ha messo minuti nelle gambe.

In totale, l'ex Bruges è stato tenuto in campo dal ct Yakin per 295 minuti suddivisi in quattro partite. Le prime tre le ha giocate dall'inizio, rimanendo sul terreno di gioco per 90 minuti in due occasioni (Macedonia del Nord e Slovenia) e venendo sostituito al 71' in un'altra (Scozia). Nel ritorno coi macedoni è invece subentrato tra primo e secondo tempo al parmense Sierro.

L'altro dato che impressiona è legato al paragone con il minutaggio raccolto fino a questo momento al Milan, comprensivo di campionato ed Europa League: in rossonero fanno 153 minuti. In pratica, con la Svizzera in quattro partite ne ha messi assieme quasi il doppio.