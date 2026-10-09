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Jashari SvizzeraGetty Images
Stefano Silvestri

Qual è il vero Jashari? Nel Milan non gioca, con la Svizzera ha quasi il doppio del minutaggio

Serie A
Milan
A. Jashari

Il centrocampista rossonero, pur tra luci e ombre, ha giocato tre partite su quattro da titolare in Nations League. E ora prova a recuperare terreno anche in Serie A.

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Il grave infortunio è storia di un anno fa, agosto 2025. Ma Ardon Jashari, di fatto, è come se non si fosse mai ripreso completamente da quella botta.

Il centrocampista del Milan è oggi l'ultima scelta di Amorim nel reparto centrale. Anche dietro a Musah. E questo, al momento del suo arrivo dal Bruges, non lo avrebbe detto proprio nessuno.

Il paradosso, se così si può chiamare, è quel che è appena accaduto nella lunga sosta per la Nations League: Jashari ha giocato sempre. Tre volte dal primo minuto, un'altra no, ma ha giocato. Il che, al Milan, sta accadendo sempre più raramente.


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  • Jashari SvizzeraGetty Images

    IL DOPPIO DEL MINUTAGGIO

    Basterebbe un dato per capire quanto siano state importanti queste ultime settimane per Jashari: tra i convocati rossoneri, è il giocatore che più di tutti ha messo minuti nelle gambe.

    In totale, l'ex Bruges è stato tenuto in campo dal ct Yakin per 295 minuti suddivisi in quattro partite. Le prime tre le ha giocate dall'inizio, rimanendo sul terreno di gioco per 90 minuti in due occasioni (Macedonia del Nord e Slovenia) e venendo sostituito al 71' in un'altra (Scozia). Nel ritorno coi macedoni è invece subentrato tra primo e secondo tempo al parmense Sierro.

    L'altro dato che impressiona è legato al paragone con il minutaggio raccolto fino a questo momento al Milan, comprensivo di campionato ed Europa League: in rossonero fanno 153 minuti. In pratica, con la Svizzera in quattro partite ne ha messi assieme quasi il doppio.

  • CHE JASHARI TORNA AL MILAN

    La prestazione di Jashari nella prima delle due partite contro la Macedonia del Nord, vinta 3-0 in trasferta il 26 settembre, è stata complessivamente sufficiente: non malaccio, ma neppure da stropicciarsi gli occhi. Lo stesso Yakin ha parlato di "prestazione soddisfacente".

    Positiva la notte contro la Scozia, battuta 3-0 ancora una volta fuori casa anche grazie all'espulsione all'11 di Hendry: Jashari ha fatto il suo, con una percentuale di passaggi azzeccati del 98%. Qualche perplessità ha invece destato la partita successiva, vinta 2-1 contro la Slovenia: ad Ardon sono state imputate imprecisione e mancanza di coraggio in certe scelte più ardite.

    La quarta partita, di nuovo contro la Macedonia, è l'unica in cui Jashari è andato inizialmente in panchina: ma tra il primo e secondo tempo Yakin ha deciso di gettarlo nella mischia, togliendo Sierro. E il rossonero se l'è cavata bene.

    Jashari ha approfittato dell'assenza di Granit Xhaka, il capitano della Svizzera, non convocato per aver prodotto un falso certificato Covid. Dopo la prima partita contro la Macedonia del Nord, incalzato su questo argomento, ha però spiegato che "abbiamo storie completamente diverse, inoltre i nostri stili di gioco sono differenti, ma forse sono anche complementari".

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  • Amorim JashariGetty Images

    APPUNTI PER AMORIM

    Anche Ruben Amorim, dall'Italia e da Milano, ha preso appunti. Fino a questo momento ha concesso pochissimo spazio a Jashari: 153 minuti totali, come già accennato. Nemmeno due partite intere.

    Lo svizzero è sceso in campo solamente una volta da titolare in campionato: nella gara d'esordio vinta in casa del Torino. Ma in quel caso Rabiot era appena rientrato dalle vacanze post Mondiali: sarebbe stato inserito da Amorim nel secondo tempo, diventando dominante con un goal e un assist.

    Da quel momento, proprio Rabiot si è inevitabilmente preso spazio a centrocampo. La presenza di Modric ha fatto il resto, senza dimenticare Musah, di nuovo importante dopo aver trascorso la passata stagione in prestito all'Atalanta.

    E così, Jashari il campo lo ha visto col binocolo. Dalla terza alla quinta giornata ha collezionato appena 8 minuti, nel finale contro la Juventus. Due le panchine di fila senza mettere piede in campo, contro Lazio e Lecce. Con nel mezzo una prestazione dimenticabile col Benfica in Europa League. Complicato.

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  • CHI GIOCA CONTRO IL SASSUOLO?

    Le indicazioni verso Sassuolo-Milan, che si giocherà domenica alle 18 al Mapei Stadium, sono piuttosto chiare: Jashari non giocherà nemmeno lì. Non dal primo minuto, almeno.

    Se Rabiot è praticamente certo di un posto in mezzo al campo, Amorim deve decidere chi affiancargli: se Modric o Musah. Dipenderà dalle condizioni di entrambi al rientro in Italia dagli impegni con le rispettive Nazionali, ma anche dal tipo di idea tattica che avrà l'allenatore portoghese.

    Jashari andrà in panchina per la quinta volta consecutiva in campionato. Con la speranza, diversamente da Lazio e Lecce, che Amorim si ricordi di lui. Proprio come ha fatto Yakin in un mini-ciclo di Nations League che, purtroppo per Ardon, è già un dolce ricordo.

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