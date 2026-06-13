Qatar-Svizzera 1-1, pagelle e tabellino: Embolo su rigore non basta, Khoukhi pareggia al 95'

Beffa atroce per la Svizzera che non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Qatar facendosi riprendere in pieno recupero.
La partita inizia con un brivido per la Svizzera che rischia di andare subito sotto ma Kobel è bravo in uscita su Edmilson. Poi, come previsto, gli elvetici si prendono la scena anche se il goal del vantaggio arriva solo su calcio di rigore: dal dischetto Embolo spiazza Abunada.
Proprio il portiere tiene in partita i suoi con almeno un paio di grandi interventi mentre Edmilson, l'uomo più pericoloso del Qatar, si vede parare un altro tiro da Kobel.
Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente e di fatto nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa. Ma in pieno recupero Khoukhi gela la Svizzera.