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Qatar esultanzaGetty Images
Lelio Donato

Qatar-Svizzera 1-1, pagelle e tabellino: Embolo su rigore non basta, Khoukhi pareggia al 95'

Coppa del Mondo
Qatar vs Svizzera
Qatar
Svizzera

Clamoroso pareggio tra Svizzera e Qatar con gli elvetici che passano subito in vantaggio grazie al rigore di Embolo ma si fanno riprendere in pieno recupero. Primo punto ai Mondiali per la nazionale asiatica.

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Beffa atroce per la Svizzera che non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Qatar facendosi riprendere in pieno recupero.

La partita inizia con un brivido per la Svizzera che rischia di andare subito sotto ma Kobel è bravo in uscita su Edmilson. Poi, come previsto, gli elvetici si prendono la scena anche se il goal del vantaggio arriva solo su calcio di rigore: dal dischetto Embolo spiazza Abunada.

Proprio il portiere tiene in partita i suoi con almeno un paio di grandi interventi mentre Edmilson, l'uomo più pericoloso del Qatar, si vede parare un altro tiro da Kobel.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente e di fatto nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa. Ma in pieno recupero Khoukhi gela la Svizzera.

  • PAGELLE QATAR-SVIZZERA

    Nelle file del Qatar il migliore è Abunada (7) che evita la goleada, Edmilson (6) lotta ma non incide, Afif (6) si accende poco, ci pensa Khoukhi (6.5)

    Tra gli elvetici c'è lavoro anche per Kobel (6.5). Akanji è disattento (5.5), Freuer (6.5) conquista il rigore che Embolo (7) trasforma. Ndoye (6) a corrente alternata, ingresso disastroso di Muheim (4.5).


    QATAR (4-3-3): Abunada 7; Al-Oui 5.5 (60' Fathi 5.5), Pedro Miguel 5.5, Khoukhi 6.5, Ahmed 5.5, Laye 5; Gaber 5 (60' Boudiaf 6.5), Madibo 5.5 (78' Al Mannai sv), Abdurisag 5.5 (60' Alaaeldin 5.5); Edmilson 6 (89' El Haydos sv), Afif 6. Ct. Lopetegui

    SVIZZERA (3-4-3): Kobel 6.5; Elvedi 6, Akanji 5.5, Rodriguez 6.5 (89' Muheim 4.5); Aebischer 6.5 (66'Rieder 6), Zakaria 6, Freuler 6.5 (89' Jashari sv), Xhaka 6.5; Ndoye 6 (66' Manzambi 6.5), Embolo 7, Vargas 6.5 (79' Amdouni sv). Ct. Yakin

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  • IL TABELLINO DI QATAR-SVIZZERA

    QATAR-SVIZZERA 1-1

    Marcatori: 17' rig. Embolo (S), 95' Khoukhi (Q)

    QATAR (4-3-3): Abunada 7; Al-Oui 5.5 (60' Fathi 5.5), Pedro Miguel 5.5, Khoukhi 6.5, Ahmed 5.5, Laye 5; Gaber 5 (60' Boudiaf 6.5), Madibo 5.5 (78' Al Mannai sv), Abdurisag 5.5 (60' Alaaeldin 5.5); Edmilson 6 (89' El Haydos sv), Afif 6. Ct. Lopetegui

    SVIZZERA (3-4-3): Kobel 6.5; Elvedi 6, Akanji 5.5, Rodriguez 6.5 (89' Muheim 4.5); Aebischer 6.5 (66'Rieder 6), Zakaria 6, Freuler 6.5 (89' Jashari sv), Xhaka 6.5; Ndoye 6 (66' Manzambi 6.5), Embolo 7, Vargas 6.5 (79' Amdouni sv). Ct. Yakin

    Arbitro: Martinez (Honduras)

    Ammoniti: Abunada, Gaber (Q), Zakaria (S)

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