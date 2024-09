Punti e primi sorrisi per Fonseca: ma il suo Milan non è ancora guarito

La prima vittoria stagionale contro il Venezia dà maggiore fiducia, ma Fonseca ha ancora tanto da lavorare: contro Reds e Inter servirà ben altro.

Contro il Venezia sono arrivi i primi tre punti della stagione e qualche sorriso, che permetterà al Milan e Fonseca di lavorare con un pizzico di serenità in più in vista dei prossimi imminenti impegni contro Liverpool in Champions e Inter in campionato.

Perché di lavoro l’allenatore rossonero ne ha ancora molto da fare. Non inganni il netto 4-0 di San Siro: il Milan qualche passo in avanti lo ha compiuto, ma è ancora ben lontano dall’essere guarito.

Fonseca ha provato qualche nuovo esperimento tattico e ha avuto il compito facilitato da una gara che, per bravura della squadra e demeriti dell’avversario, si è messa subito in discesa.