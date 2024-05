Pulisic sulle orme di Kaká: ha vissuto la miglior stagione della propria carriera

Autore di una doppietta Contro il Cagliari, l'americano del Milan ha toccato quota 15 tra tutte le competizioni. Pioli: "Un giocatore fenomenale".

L'uomo copertina di questo Milan, di questa stagione, di questa annata piena di alti e bassi, è decisamente lui: Christian Pulisic, 25 anni, uomo di mondo tra Stati Uniti, Germania, Bundesliga e adesso pure Italia.

Non è andato come l'ambiente avrebbe voluto, il percorso degli uomini di Pioli fino a questo momento. Perché sì, c'è un secondo posto quasi in cassaforte con un paio di giornate d'anticipo, ma c'è anche tutto il resto a far da contraltare: le eliminazioni dalle coppe, la maledizione del derby, lo Scudetto vinto dall'Inter nella stracittadina.

In tutto questo, Pulisic la propria parte l'ha fatta. Ampiamente, e con qualità. Tanto da rivelarsi l'acquisto estivo più azzeccato di tutti, alla faccia di un Chelsea che l'ha lasciato andare a cuor leggero come ha fatto con tanti altri elementi della propria rosa, Loftus-Cheek compreso.