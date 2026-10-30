Christian Pulisic resta al Milan fino al 30 giugno 2031. Con una breve nota ufficiale, il club rossonero ha certificato la firma per altri 5 anni del calciatore statunitense, in Italia dall'estate 2023. Dopo l'accordo raggiunto nelle ultime settimane sulla lunghezza del nuovo contratto, l'ingaggio e dopo aver espresso soddisfazione per il percorso prospettato dal patron Gerry Cardinale e dall'allenatore Ruben Amorim, il classe '98 ha deciso di legare il suo futuro prossimo ed oltre ai colori rossoneri.
Pulisic rinnova col Milan: cifre, dettagli, durata contratto e quanto guadagna adesso in rossonero
Sky Italia
✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).
✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).
✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.
NOW
✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.
✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.
✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.
DAZN
✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).
✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.
✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
Sky Italia
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IL MESSAGGIO SOCIAL
Questo il breve testo pubblicato sui propri canali social dal Milan: “La missione del Capitan America rossonero prosegue”. Accompagnata da una breve battuta del giocatore: “Il Milan mi ha sempre dato tutto. Mi sento come a casa e amo questa squadra”.
IL COMUNICATO
"AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club.
Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera".
I DETTAGLI
Col nuovo accordo, Christian Pulisic andrà a percepire un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, 6,5 al lordo; precedentemente ne percepiva 4. Considerando una quota ammortamento da 5,2 milioni di euro e l'ingaggio al lordo da 5,3 milioni di euro, la quota di costo a bilancio per l'americano su base annua era di 10,5 milioni di euro. E, paradossalmente, con questo rinnovo, il Milan risparmierà sul suo costo annuo: già dal bilancio 2026/2027 Pulisic peserà 9,1 milioni di euro mentre per le successive il totale sarà di 7,1 milioni di euro, 3,4 in meno sul costo annuo dell'attuale ingaggio.
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