Pulisic parla del futuro: "Il Milan è un grande club, sistemeranno tutto e la squadra tornerà dove merita"

"Io lo vedo solo come il mio commissario tecnico, qui e ora. Il nostro rapporto è buono, decisamente buono. Abbiamo avuto delle belle conversazioni negli ultimi giorni: so cosa mi chiede e cosa posso dargli. Penso che con lui ci stiamo preparando al meglio possibile per affrontare il torneo".





"Non faccio paragoni, ma credo sia il primo allenatore sudamericano che ho in carriera. È stata una bella esperienza, una grande scoperta. Mi piace la passione, mi piacciono le idee di calcio che porta con il suo stile. Pretende grande energia e intensità continua in campo. Penso che ci stia dando soprattutto fiducia e convinzione nei nostri mezzi, la convinzione di poter affrontare squadre forti senza paura. Questo è il nostro momento e vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti".