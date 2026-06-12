Pulisic parla del futuro: "Il Milan è un grande club, sistemeranno tutto e la squadra tornerà dove merita"

Christian Pulisic parla di Milan e Mondiali.
L'attaccante rossonero, in nazionale con gli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Siamo ancora senza allenatore e direttore sportivo? Il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto. Alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita. Sono in contatto con alcuni dei ragazzi, ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente".
"In questo momento, però, il mio focus è qui in America. Penso di essere un giocatore migliore rispetto a 4 anni fa in Qatar: sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, anche in Italia".