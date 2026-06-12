Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Pulisic parla del futuro: "Il Milan è un grande club, sistemeranno tutto e la squadra tornerà dove merita"

Serie A
Milan
C. Pulisic
M. Pochettino
USA vs Paraguay
USA
Coppa del Mondo

L'attaccante parla dagli Stati Uniti e cerca di tranquillizzare i tifosi del Milan sul futuro.

Pubblicità

Christian Pulisic parla di Milan e Mondiali.


L'attaccante rossonero, in nazionale con gli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Siamo ancora senza allenatore e direttore sportivo? Il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto. Alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita. Sono in contatto con alcuni dei ragazzi, ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente".


"In questo momento, però, il mio focus è qui in America. Penso di essere un giocatore migliore rispetto a 4 anni fa in Qatar: sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, anche in Italia".

  • POCHETTINO

    "Io lo vedo solo come il mio commissario tecnico, qui e ora. Il nostro rapporto è buono, decisamente buono. Abbiamo avuto delle belle conversazioni negli ultimi giorni: so cosa mi chiede e cosa posso dargli. Penso che con lui ci stiamo preparando al meglio possibile per affrontare il torneo".


    "Non faccio paragoni, ma credo sia il primo allenatore sudamericano che ho in carriera. È stata una bella esperienza, una grande scoperta. Mi piace la passione, mi piacciono le idee di calcio che porta con il suo stile. Pretende grande energia e intensità continua in campo. Penso che ci stia dando soprattutto fiducia e convinzione nei nostri mezzi, la convinzione di poter affrontare squadre forti senza paura. Questo è il nostro momento e vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti".

    • Pubblicità
Coppa del Mondo
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PGY