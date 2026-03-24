Pulisic, l'ammirazione per McKennie e le voci di mercato: "Ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni"

"Ovviamente è la nostra ultima occasione per prepararci al meglio, per disputare un paio di partite, valutare alcuni giocatori e prepararci per il grande evento, che si sta avvicinando. Ci dà anche una buona opportunità per capire a che punto siamo e prepararci al meglio. Ma si sente che il momento si sta avvicinando sempre di più".

"L'esperienza ai Mondiali 2022 è stata incredibile. Ho imparato tantissimo su me stesso, sul gioco e sulla squadra. Credo che in certi momenti abbiamo fatto un ottimo lavoro per arrivare dove siamo arrivati. Penso che si possa imparare molto giocando una grande partita a eliminazione diretta contro una grande squadra. I ricordi più belli che ho sono quelli legati al fatto di essere in hotel con i ragazzi, sapendo quanto fosse importante quel momento. È una cosa che sogni fin da bambino, e ora essere lì è davvero incredibile. Siamo davvero entusiasti".