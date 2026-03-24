Pulisic, l'ammirazione per McKennie e le voci di mercato: "Ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni"

Christian Pulisic ha dato segnali di risveglio contro il Torino: suo il perfetto assist per uno dei tre goal del Milan, firmato con un inserimento sottomisura da Rabiot. Ed è così che l'ex Chelsea si è presentato in Nazionale.
Pulisic è stato convocato dal ct Pochettino per le due sfide amichevoli in programma nei prossimi giorni: prima quella contro il Belgio, poi quella contro il Portogallo. E nel frattempo ha rilasciato un'intervista a Men's Journal.
Dalle aspettative in vista dei Mondiali che gli Stati Uniti giocheranno in casa alla stima per Weston McKennie, compagno di Nazionale e avversario a livello di club, Pulisic ha trovato spazio e tempo anche per parlare di mercato.