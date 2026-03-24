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Stefano Silvestri

Pulisic, l'ammirazione per McKennie e le voci di mercato: "Ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni"

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Milan
C. Pulisic

L'attaccante del Milan ha rilasciato un'intervista negli Stati Uniti: "Stravedo per McKennie. Il mercato? Ci sono sempre un momento e un luogo adatti. Al momento sono felice al Milan".

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Christian Pulisic ha dato segnali di risveglio contro il Torino: suo il perfetto assist per uno dei tre goal del Milan, firmato con un inserimento sottomisura da Rabiot. Ed è così che l'ex Chelsea si è presentato in Nazionale.

Pulisic è stato convocato dal ct Pochettino per le due sfide amichevoli in programma nei prossimi giorni: prima quella contro il Belgio, poi quella contro il Portogallo. E nel frattempo ha rilasciato un'intervista a Men's Journal.

Dalle aspettative in vista dei Mondiali che gli Stati Uniti giocheranno in casa alla stima per Weston McKennie, compagno di Nazionale e avversario a livello di club, Pulisic ha trovato spazio e tempo anche per parlare di mercato.

  • L'ASTINENZA DAL GOAL

    "Non mi preoccupa più di tanto. Mi sento davvero in un buon momento e sto giocando bene. È stato un periodo piuttosto particolare. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male e poi, se si segnano un paio di goal, tutti ti osannano. E può anche succedere il contrario. Bisogna semplicemente accettarlo. È così che va la carriera, con alti e bassi. Cerco solo di continuare a giocare bene, mantenendomi in buona forma fisica e sentendomi bene. E questa è la cosa più importante".

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  • LE AMICHEVOLI E I MONDIALI

    "Ovviamente è la nostra ultima occasione per prepararci al meglio, per disputare un paio di partite, valutare alcuni giocatori e prepararci per il grande evento, che si sta avvicinando. Ci dà anche una buona opportunità per capire a che punto siamo e prepararci al meglio. Ma si sente che il momento si sta avvicinando sempre di più".

    "L'esperienza ai Mondiali 2022 è stata incredibile. Ho imparato tantissimo su me stesso, sul gioco e sulla squadra. Credo che in certi momenti abbiamo fatto un ottimo lavoro per arrivare dove siamo arrivati. Penso che si possa imparare molto giocando una grande partita a eliminazione diretta contro una grande squadra. I ricordi più belli che ho sono quelli legati al fatto di essere in hotel con i ragazzi, sapendo quanto fosse importante quel momento. È una cosa che sogni fin da bambino, e ora essere lì è davvero incredibile. Siamo davvero entusiasti".

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  • McKennie PulisicGetty Images

    "STRAVEDO PER MCKENNIE"

    "Chi metterei sul mio Monte Rushmore (il complesso scultoreo con i busti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, ndr) del calcio? Non posso includere me stesso? (ride, ndr) Ok, io metterei me stesso. Sicuramente metterei Clint Dempsey e poi probabilmente Landon Donovan. Per l'ultimo posto, mettiamo Weston McKennie. Stravedo per lui. Perciò mettiamolo".

  • SUL MERCATO

    "La maggior parte delle persone mi mi chiede novità, e io rispondo: non ne ho mai sentito parlare. Non lo so davvero. Credo che ci siano sempre un momento e un luogo adatti. Di solito non ne parlo quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di trasferimenti. Non mi tocca più di tanto, per cui non mi influenza minimamente. Certo, quando ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, ma non è questo il momento. E sono felice di essere qui al momento. Quindi mi sto concentrando il più possibile su questo".

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