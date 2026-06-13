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Pulisic inventa, Balogun segna: gli Stati Uniti possono essere la sorpresa del Mondiale?

Coppa del Mondo
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USA vs Paraguay
Storie
Paraguay
F. Balogun
C. Pulisic

L'attaccante del Milan e quello del Monaco hanno travolto il Paraguay all'esordio. Ottimo anche l'ex rossonero Dest. Che messaggio del calcio americano a tutto il mondo.

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Da anni si ripeteva alla Nazionale degli Stati Uniti cosa avrebbe potuto significare quest’estate: un Mondiale in casa per dimostrare qualcosa, zittire gli scettici e premiare chi ci ha sempre creduto, con la possibilità di cambiare per sempre il calcio americano.

I giocatori dovevano solo coglierla.

In realtà, dire che l'hanno colta sarebbe riduttivo. La nazionale statunitense l'ha afferrata, l'ha giocata e l'ha colta di nuovo. Per anni gli USA hanno immaginato questo momento. Neppure il più ottimista avrebbe previsto un 4-1 sul Paraguay e una serata di emozioni impossibili da sintetizzare in un punteggio.

"Penso che quello sia stato il momento più importante per noi: ascoltare l'inno nazionale -ha detto Weston McKennie, descrivendo la serata perfetta della nazionale statunitense ai Mondiali - Sentire i tifosi cantarlo in quel momento amplifica l’emozione e ti fa dire: “Sono orgoglioso di essere americano”. Questa è la mia casa, il mio Paese, qualcosa di difficile da descrivere".

"È un'emozione che provi ogni volta che lo vedi - ha continuato lo juventino - E spero che chi era qui per la prima volta, magari solo per partecipare a un evento, sia rimasto affascinato da ciò che abbiamo fatto".

Fin dal fischio d’inizio, la squadra di Mauricio Pochettino ha dominato un Paraguay nettamente inferiore: ha danzato, segnato e festeggiato, divertendosi e trasmettendo entusiasmo a milioni di telespettatori in tutta la nazione.

Più dei tre punti, conta l’effetto: il calcio americano ha fatto festa e ha lanciato un messaggio forte a tutto il mondo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BALOGUN SCATENATO

    Orlando 2023 resta impresso: lì è iniziata la carriera di Balogun in Nazionale. Venerdì, alla sua prima ai Mondiali, l'attaccante del Monaco ha subito ripagato le attese.

    Nel primo tempo ha segnato due goal. E prima ancora era già andato a segno, ma partendo da una leggera posizione di fuorigioco. L’attaccante statunitense è stato letale e il Paraguay non ha potuto fermarlo.

    La prima rete è arrivata al primo tocco, un destro calmo e preciso su assist di Pulisic. La seconda, ancora più spettacolare: ricevuto palla in campo aperto, Balogun ha puntato la porta, tagliato verso l’interno e scaricato un sinistro sotto la traversa per il 3-0. La panchina USA si è svuotata per inseguirlo in campo, mentre il pubblico di Los Angeles impazziva. Balogun si è meritato ogni applauso.

    "Avevo immaginato di segnare all'esordio in Coppa del Mondo - ha detto dopo la partita - ma la realtà ha superato le aspettative con due goal. Il secondo è stato fantastico. Una serata da sogno".

    Alla fine, insomma, è andata anche meglio di quanto avesse immaginato: Balogun ha dominato il suo primo vero momento su questo palcoscenico.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GLI ASSIST DI PULISIC

    Dopo la partita, che per lui è durata appena un tempo prima di un cambio obbligato, Christian Pulisic ha rassicurato tutti: "Solo una botta, niente di grave".

    Nei suoi 45 minuti in campo, l'attaccante del Milan è stato grande protagonista: ha superato i difensori e creato pericoli. Ha servito l’assist a McKennie per l’autogol dell'1-0 di Bobadilla e poi a Balogun per il tiro di prima intenzione del raddoppio.

    L’attacco USA ha trasformato la gara in un circo. E Pulisic è stato il mattatore.

    "È bellissimo - ha detto - È speciale guardarsi intorno e sapere che ci sono tanti ragazzi con abilità diverse. È fantastico, ma c'è di più. Sento un ottimo feeling tra noi. Balogun non solo segna, ma lotta con i difensori, trattiene la palla e conquista falli. Anche Dest, Tillman e gli altri meritano grandi elogi".

    Lo stesso vale per Pulisic: in quanto volto principale della squadra il rossonero sente il peso della responsabilità, ma questa volta ha fatto sembrare tutto facile.

    “Essere in America, con questo pubblico, vedere le maglie a strisce rosse, bianche e blu, è fantastico - ha detto - Sentire i cori per gli Stati Uniti ci spinge avanti. Speriamo continui così, e sono sicuro che sarà così”.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ANCHE DEST SUGLI SCUDI

    Quando è al meglio, Sergino Dest si lancia in azioni audaci. E forse questo è un eufemismo. L'ex milanista è un giocatore d’altri tempi, che prova un’immensa gioia nel regalare spettacolo, e nella notte ne ha offerto a volontà.

    Da quale azione partire? Da quando ha superato il diretto marcatore creando un pericolo? O da un tocco audace con cui ha tagliato il campo? O forse dall’azione verso la fine del primo tempo, quando ha superato un difensore, ha rallentato per lasciarlo rientrare e poi l’ha saltato di nuovo?

    Dest si è divertito in campo. E spera che il pubblico abbia apprezzato.

    "È davvero bello - ha detto - Vogliamo sempre giocare così. Quando dominamo la partita possiamo provare queste cose. Speriamo di mantenere lo stesso livello nelle prossime gare".

    Dest spera che il messaggio sia arrivato al gruppo: gli Stati Uniti sanno giocare. E chiunque abbia visto la partita sa che anche lui sa farlo.

    "Abbiamo mostrato al mondo di che pasta siamo fatti. Vincere la prima partita era cruciale e l'abbiamo fatto in modo dominante. Le altre squadre del girone ora sanno cosa aspettarsi".