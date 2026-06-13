Pulisic inventa, Balogun segna: gli Stati Uniti possono essere la sorpresa del Mondiale?

Da anni si ripeteva alla Nazionale degli Stati Uniti cosa avrebbe potuto significare quest’estate: un Mondiale in casa per dimostrare qualcosa, zittire gli scettici e premiare chi ci ha sempre creduto, con la possibilità di cambiare per sempre il calcio americano.

I giocatori dovevano solo coglierla.

In realtà, dire che l'hanno colta sarebbe riduttivo. La nazionale statunitense l'ha afferrata, l'ha giocata e l'ha colta di nuovo. Per anni gli USA hanno immaginato questo momento. Neppure il più ottimista avrebbe previsto un 4-1 sul Paraguay e una serata di emozioni impossibili da sintetizzare in un punteggio.

"Penso che quello sia stato il momento più importante per noi: ascoltare l'inno nazionale -ha detto Weston McKennie, descrivendo la serata perfetta della nazionale statunitense ai Mondiali - Sentire i tifosi cantarlo in quel momento amplifica l’emozione e ti fa dire: “Sono orgoglioso di essere americano”. Questa è la mia casa, il mio Paese, qualcosa di difficile da descrivere".

"È un'emozione che provi ogni volta che lo vedi - ha continuato lo juventino - E spero che chi era qui per la prima volta, magari solo per partecipare a un evento, sia rimasto affascinato da ciò che abbiamo fatto".

Fin dal fischio d’inizio, la squadra di Mauricio Pochettino ha dominato un Paraguay nettamente inferiore: ha danzato, segnato e festeggiato, divertendosi e trasmettendo entusiasmo a milioni di telespettatori in tutta la nazione.

Più dei tre punti, conta l’effetto: il calcio americano ha fatto festa e ha lanciato un messaggio forte a tutto il mondo.