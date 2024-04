Pugno durissimo del Werder Brema con Naby Keita: sospeso fino a fine stagione

E’ già giunta alla conclusione l’avventura di Naby Keita con il Werder Brema: “Non potrà allenarsi con la squadra ed entrare nello spogliatoio”.

Cinque partite per un totale di appena 106’ in campo. Tanto è durata la prima (e con ogni probabilità ultima) travagliatiseima stagione di Naby Keita al Werder Brema.

Tornato la scorsa estate in Germania a parametro zero dopo la conclusione della sua lunga avventura al Liverpool, il centrocampista guineano non solo non è riuscito ad imporsi, ma non avrà più occasione di mettersi in luce da qui al termine dell’annata calcistica.

A chiudere con largo anticipo la sua stagione non è stato un infortunio o una lunga squalifica, bensì una decisione del sul club.

Il Werder ha infatti deciso di sorprende il giocatore che da oggi in poi non potrà nemmeno allenarsi con i suoi compagni.