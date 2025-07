Chi può fermare il PSG? In finale può arrivare lo storico record di trofei delle squadre europee

Chelsea-PSG è la finale del Mondiale per Club, per i parigni la possibilità di arrivare dove nessun'altra squadra si è spinta. O quasi.

In una gara secca può succedere di tutto, così si dice? Lo si sente anno dopo anno, stagione dopo stagione, in ogni angolo del mondo. Ma è indubbio che anche nella finale del Mondiale per Club, raggiunta dopo aver segnato tre goal al Real Madrid nel giro dei primi 24 minuti e un quarto al minuto 87, il PSG sarà favorito contro il Chelsea di Maresca, una squadra che venderà cara la pelle per ricordare a tutti come in '90 tutto può succedere anche nei match con una netta squadra avanti nei pronostici.

Il Chelsea è un osso duro, ha nuovi giocatori che hanno già dimostrato di essersi integrati in squadra nel giro di pochi giorni, entusiasmo e voglia di dimenticare alcuni anni bui. Il PSG, beh è il PSG, una squadra che dopo anni di terribili disfatte europee è diventata la squadra da battere, infermabile fin qui.

Anche il Chelsea ha già vinto nel 2024/2025, di cui la finale del Mondiale è di fatto l'ultima partita, e un successo internazionale darebbe ulteriore man forte a chi dice che nella prossima Champions sarà una delle principali candidate al trono del PSG. Che da suo canto può diventare la prima squadra europea ad ottenere cinque trofei nella stessa stagione, come, in teoria, lo storico Celtic di decenni fa.