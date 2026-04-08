PSG-Liverpool è la partita di Kvaratskhelia: come l'ex Napoli ha cambiato le sorti di entrambe le squadre

Kvaratskhelia era un perfetto sconosciuto quando è arrivato a Napoli nel luglio 2022. Ma nel giro di pochi mesi era già diventato "Kvaradona". Ma è solo durante lo straordinario 4-1 sul Liverpool di Jurgen Klopp, nella prima giornata della Champions League 2022/23, che Kvara ha davvero attirato l'attenzione del resto d'Europa.

Diversi esterni hanno dato filo da torcere a Alexander-Arnold nel corso degli anni, ma nessuno lo ha mai tormentato come Kvaratskhelia, che lo ha superato quasi a suo piacimento. Il georgiano ha fatto fare pure una figuraccia a Joe Gomez nelle azioni che hanno portato al secondo e al terzo goal del Napoli, mettendo inoltre in difficoltà Fabinho per due volte con la stessa finta, diventata rapidamente virale.

"Quando ha il vantaggio del primo movimento, è finita - diceva Klopp dopo quella partita - Devi proteggerti perché ha velocità, è sfacciato, va dentro, fuori, e questo lo rende sempre difficile da marcare. È davvero bravo e molto veloce".