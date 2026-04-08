PSG-Liverpool è la partita di Kvaratskhelia: come l'ex Napoli ha cambiato le sorti di entrambe le squadre

L'acquisto di Kvaratskhelia da parte del PSG aveva suscitato qualche perplessità all'epoca, considerata la presenza in rosa di Dembélé, Barcola e Doue. Ma in realtà il georgiano si è rivelato il tassello mancante del puzzle.
Kvara ha aggiunto ancora più velocità e incisività a un attacco composto esclusivamente da esterni, che ha portato il PSG alla gloria del trionfo in Champions League. Un traguardo servito solo a ricordare al Liverpool, eliminato dagli uomini di Luis Enrique negli ottavi di finale, che le cose belle non sono mai troppe.
Detto questo, Kvaratskhelia non ha giocato particolarmente bene durante la prima metà dell'attuale stagione con il PSG, almeno non in Ligue 1, dove ha segnato solo una volta dall'inizio di dicembre. In Francia circolano anche voci secondo cui l'ex napoletano si sentirebbe uno dei bersagli dell'attacco verbale sferrato di recente da Dembélé contro i presunti compagni di squadra egoisti che, a suo avviso, sono responsabili dell'andamento altalenante del PSG, il che ha portato a ipotizzare che Kvara e i suoi rappresentanti siano disponibili a un trasferimento estivo.
Luis Enrique, però, è sempre stato un grande fan della "mentalità" dell'attaccante tanto quanto delle sue capacità tecniche, e vale anche la pena notare che Dembele si è scomodato per congratularsi con Kvaratskhelia per aver segnato due volte nel 5-2 sul Chelsea.
Il "George Best georgiano" è stato praticamente inarrestabile quella sera, e inoltre ha chiuso i conti a Stamford Bridge la settimana successiva. Si ha così la sensazione che Kvaratskhelia stia raggiungendo nuovamente il picco di forma proprio al momento giusto.
I tifosi del Liverpool possono, ovviamente, aggrapparsi alla speranza che ci sia un fondo di verità nelle notizie sul suo malcontento, il che significa che il loro club potrebbe avere un'altra possibilità di rimediare al fatto di non aver cercato di ingaggiarlo l'anno scorso. E di certo non si sa mai cosa riserva il calciomercato estivo.
Per ora, però, i Reds dovranno solo prepararsi a un'altra dimostrazione amaramente deprimente di ciò che poteva essere e non è stato. A partire da stasera al Parco dei Principi.